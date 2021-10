XCMG Machinery signe un protocole d’entente avec Vale pour accélérer l’adoption de pratiques minières vertes

« La protection de l'environnement est essentielle au bonheur humain et constitue la force motrice qui permet aux entreprises de concrétiser un développement durable. À titre d'entreprise de renommée mondiale qui développe et fabrique des ensembles complets d'équipement grand-format pour l'exploitation minière à ciel ouvert, XCMG considère la machinerie propulsée par les nouvelles énergies vertes et alternatives comme la voie à suivre pour le futur. Nous sommes également heureux de constater que Vale considère le développement vert - notamment l'exploitation minière à faibles émissions de carbone et à émissions nettes nulles - comme un objectif stratégique essentiel à son propre développement », a déclaré M. Hanson Liu, vice-président de XCMG Machinery.

« Cette entente s'aligne avec l'objectif de Vale de réduire de 33 % ses émissions de carbone de portée 1 et 2 d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050; elle renforce notre ambition de montrer la voie en matière d'exploitation minière à faibles émissions de carbone, a déclaré M. Alexandre Pereira, vice-président directeur des Solutions d'affaires globales de Vale tout en applaudissant cette initiative. Vale considère également ce partenariat avec XCMG Machinery comme une étape importante dans l'approfondissement de son partenariat à long terme et mutuellement profitable avec la Chine, celui-ci remontant à 1973 lorsque Vale envoyait son premier envoi de minerai de fer en Chine. »

Le protocole d'entente a été signé par M. Sam Shang, directeur général adjoint de XCMG Import and Export Co., Ltd, et par M. Antonio Cardoso, chef de l'approvisionnement pour la Chine chez Vale, dans le contexte des célébrations du 25e anniversaire du jumelage entre l'État brésilien de Minas Gerais et la province chinoise de Jiangsu.

Après la signature de ce protocole d'entente, XCMG mettra sur pied une équipe spéciale chargée de renforcer la coopération et les communications avec Vale, dans le but de promouvoir conjointement la protection de l'environnement à l'échelle mondiale et de stimuler le développement économique vert et durable.

À propos de XCMG

XCMG est une entreprise multinationale spécialisée dans la fabrication de machinerie lourde, en affaires depuis 78 ans. L'entreprise est le troisième plus important fabricant de machinerie de construction à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1671477/1.jpg

SOURCE XCMG

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wang Lin, +86-516-8756 5404, [email protected], www.xcmg.com

Liens connexes

www.xcmg.com