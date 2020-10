Greg Courts, directeur général des achats de Rio Tinto en Chine, fait remarquer que le succès du projet de personnalisation des niveleuses GR2605 est le résultat de la coopération des deux parties et constitue une grande réalisation. Il ajoute que Rio Tinto considère que XCMG a la capacité de produire des niveleuses à grande puissance.

Grâce à une gestion d'excellente qualité axée sur l'innovation, le GR5505 de XCMG a permis à l'entreprise de décrocher une série de contrats pour l'achat de niveleuses minières de très grande taille sur les marchés nationaux et internationaux. Ce modèle est conçu pour les exploitations à ciel ouvert, les travaux au bulldozer pour les lourdes charges et les travaux de finition en aménagement paysager, parmi d'autres situations nécessitant le déplacement de lourdes charges.

XCMG jouit d'une vaste expérience en matière d'équipement et de solutions dans le domaine minier et s'est engagée à fournir des produits hautement fiables, efficaces et sécuritaires à des clients ayant des besoins divers, à un prix abordable.

Le camion d'exploitation minière XDM80 est maintenant le véhicule de transport privilégié dans la région minière de l'est de la Mongolie, et XCMG a livré avec succès 100 camions XDM80 dans cette région en deux mois cette année. Il s'agit du premier camion mécanique léger au monde doté d'une technologie de basculeur très durable, capable de s'adapter aux environnements difficiles des exploitations à ciel ouvert, tout en misant sur l'efficacité et la qualité. XCMG fournit maintenant 50 % du matériel d'exploitation minière de grande capacité utilisé dans la région minière de l'est de la Mongolie.

Entre-temps, le camion à benne électrique XDE240 de XCMG a permis à l'entreprise de décrocher un contrat pour une commande de 300 millions de yuans (45 millions de dollars) auprès de China Energy, le plus grand producteur mondial de charbon, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, de liquéfaction du charbon et de produits chimiques à base de charbon. Le XDE240 perfectionné et durable à charge nominale de 220 tonnes est conçu pour les grandes exploitations à ciel ouvert et les grands travaux de terrassement.

« La stratégie de personnalisation a permis à XCMG de faire concurrence aux meilleurs fabricants d'équipement minier au monde dans le marché haut de gamme. Notre objectif est de fabriquer les meilleurs produits répondant aux besoins et aux exigences des clients », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

