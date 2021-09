XCMG sera au kiosque n o 27021 du Las Vegas Convention Center. Il s'agit de la première participation de XCMG en tant qu'exposant au salon MINExpo, le plus grand événement du secteur minier au monde qui rassemble l'ensemble des équipements, des innovations, des services et des technologies de pointe.

Les trois nouveaux produits de XCMG qui seront dévoilés à l'occasion du salon MINExpo 2021 sont conçus spécifiquement pour le marché américain et sont bien adaptés au travail dans des conditions de construction différentes et très difficiles.

L'excavatrice XE950G de 95 tonnes est un modèle efficace et écoénergétique offert sur les marchés mondiaux, équipé de systèmes de contrôle et de surveillance du comportement perfectionnés, qui met en valeur la technologie indépendante à double pompe de pointe. Destinée aux environnements miniers extrêmes, elle se démarque aussi par son exploitation confortable et intelligente.

Le camion à benne articulée XDA45U de 45 tonnes adopte une technologie d'appariement de puissance éprouvée et offre de solides performances de passage et un freinage fiable. Il est également équipé d'un contrôle hydraulique précis et s'adapte à tous les types de terrain.

La niveleuse GR3505T5 est dotée d'une forte traction et d'un système hydraulique à haute pression, à déplacement élevé et sensible à la charge. L'essieu arrière conçu pour tous les types d'engins peut empêcher efficacement l'usure et le verrou hydraulique permet de prévenir les erreurs. Le modèle offre également une expérience de fonctionnement améliorée avec une direction sensible à la vitesse et un système de direction assistée, un système de commande électronique confortable à double manette et une circulation d'air frais avec maintien de la pression standard de la cabine.

XCMG a été le premier fabricant chinois de machines de construction à percer le marché américain. Il n'a pas seulement lancé des produits qui respectent les normes et la certification locales, il a également établi un réseau de vente et de service complet capable de fournir des solutions de construction complètes aux clients.

« XCMG a accumulé une vaste expérience dans le domaine de l'équipement et des solutions d'exploitation minière et s'est engagé à fournir à ses clients des produits hautement fiables, efficaces et sécuritaires. Notre stratégie de personnalisation a permis à XCMG de concurrencer les meilleurs fabricants du monde sur le marché haut de gamme », a déclaré Xie Bin, chef de la direction de XCMG North America Corp.

