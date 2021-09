« L'exposition MINExpo 2021 nous a offert de précieuses occasions de communication et d'échanges avec nos partenaires sur le marché nord-américain. XCMG North America a été fondée officiellement en 2015, et nous avons maintenant trois bureaux à Minneapolis, Las Vegas et Houston, deux entrepôts de pièces de rechange et des centres de service à Las Vegas et Houston, et plus de 20 employés locaux », a déclaré Xie Bin, PDG de XCMG North America Corp.