Pesant 118 tonnes, la turbine éolienne de 4,5 MW a été hissée à une hauteur de 170 mètres, le diamètre de la turbine atteignant les 156 mètres. Elle est dotée de la tour en acier conçue pour résister à la fatigue la plus grande au monde, qui augmente considérablement la hauteur de l'éolienne par rapport à la tour flexible de 120 à 140 mètres habituellement sur le marché. En outre, elle utilise mieux les ressources éoliennes et accroît l'efficacité de la production d'électricité. Cependant, plus la hauteur de l'installation est élevée, plus le défi pour la grue sur chenilles est grand.

Le site du projet, plat et ouvert, connaît habituellement des vents forts supérieurs au niveau 5. Pourtant, l'équipe de construction était entièrement préparée et a rapidement terminé l'opération au cours d'une courte période sans vent, grâce aux performances puissantes et stables de la grue XGC15000A.

« La hauteur de la tour de ce parc éolien atteindra 180 mètres, voire plus de 200 mètres. Et, face à ce défi, nous avons constaté que XCMG avait déjà tout pris en considération. Nous croyons que XCMG pourra répondre pleinement à nos besoins futurs », a souligné Di Caijin, qui était responsable de l'opération de levage sur place.

La réussite de l'installation fait de la grue XGC15000A la première grue sur chenilles propulsée par l'énergie éolienne au monde à atteindre une hauteur de levage de 170 mètres. La Chine s'est engagée à atteindre le sommet de ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité d'ici 2060. Selon la dernière analyse de Wood Mackenzie, le pays devrait atteindre une capacité éolienne connectée cumulative de 700 GW d'ici 2030 tandis que les besoins annuels en capacités éoliennes et photovoltaïques installées atteindront les 100 à 200 millions de kilowatts, ce qui nécessite la mise en œuvre de davantage de projets éoliens à moindre coût.

En février, XCMG a livré le plus gros chariot gerbeur à fourche fonctionnant à énergie éolienne en Chine, le XCS70S, qui a été développé et personnalisé conjointement par XCMG et l'unité commerciale axée sur l'énergie éolienne du CRRC Zhuzhou Institute. Avec une charge nominale de 70 tonnes, le produit a une gamme d'applications beaucoup plus étendue et a été conçu pour les opérations de levage de turbines éoliennes et d'équipements à grande échelle. Il est équipé de palonniers exclusifs qui triplent l'efficacité du levage et de la manutention.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1769298/image_1.jpg

SOURCE XCMG

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wang Lin, +86-516-8756 5404, [email protected]