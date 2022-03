Avec une capacité de chargement de 400 tonnes, ce qui équivaut à un bâtiment de trois étages, le XDE440 établit un nouveau record mondial en matière de capacité de chargement la plus élevée pour un tombereau de chantier rigide à propulsion. « Afin de répondre à de telles exigences de charge, nous avons mis au point de façon indépendante le plus grand réducteur de roues et le frein à disque humide le plus puissant au monde, qui peuvent atteindre une traction équivalente à celle d'un train à grande vitesse de China Railway à 16 wagons remplis au maximum de sa capacité. Il allégera grandement les contraintes de capacité de transport sur les sites miniers », a déclaré Xie Heping, concepteur en recherche et développement des projets de machinerie minière de XCMG.

L'équipe de recherche et développement de XCMG s'est attaquée de façon indépendante à un certain nombre de technologies clés de pointe à l'échelle internationale, comme la traction intelligente à fréquence variable, le moyeu de roue à couple élevé, la protection de la cabine contre le capotage, la conception anti-fatigue des gros composants porteurs et plus encore. Le XDE440 est le camion à benne électrique AC au tonnage le plus important au monde, mis au point indépendamment par XCMG.

Zhang Liang, directeur de la chaîne d'approvisionnement des ressources de China Minmetals, a fait remarquer que China Minmetals entretient un partenariat professionnel et amical de longue date avec XCMG depuis que les deux entreprises ont signé un accord de coopération stratégique en 2011.

À ce jour, XCMG a mis au point une gamme complète de produits d'équipement d'exploitation minière comprenant des excavatrices minières de 70 à 700 tonnes, des camions à benne miniers de 30 à 440 tonnes, des machines de concassage et de criblage de 100 à 6 000 t/h, des niveleuses de 350 à 550 chevaux-vapeur, et plus encore. L'entreprise offre à la clientèle internationale les solutions minières, le portefeuille de produits et le tonnage les plus complets.

La machinerie minière de XCMG a percé rapidement sur les marchés haut de gamme. Des lots de produits entrent déjà sur les principaux marchés miniers, notamment en Afrique, en Australie, en Amérique du Sud et en Europe, ainsi qu'en coopération avec les plus grandes sociétés minières du monde, comme Rio Tinto, BHP Billiton et Vale en tant que fournisseur majeur dans le développement durable et écologique de l'industrie minière mondiale.

« À l'avenir, XCMG s'efforcera d'offrir des garanties de service tout au long du cycle de vie du produit, d'aider ses clients à maximiser leur valeur et de contribuer au développement intelligent, sécuritaire et écologique de l'industrie minière », a déclaré Wang Min, président et chef de la direction de XCMG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1771482/image_1.jpg

SOURCE XCMG

