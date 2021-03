Avec le slogan « Une meilleure santé, un meilleur avenir! », le PST met l'accent sur la « prévention d'abord » et vise à aider les employés de XCMG à améliorer leur santé, leur immunité et leur force. Grâce au vote des employés et à des activités interactives, le PST a actualisé ses normes opérationnelles et ses règles détaillées pour l'initiative, favorisant un mode de vie sain et heureux sur le plan de la santé physique et mentale à un niveau personnel, et créant un meilleur environnement de travail pour améliorer le bonheur et la satisfaction des employés.