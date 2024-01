XAVIER HARLAND ACQUIERT DES UNITÉS DE GEEKCO

TSXV : GKO

BLAINVILLE, QC, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Xavier Harland (l'« Acquéreur ») annonce qu'il a acquis le 30 janvier 2024 la propriété de 5 000 000 d'unités de Geekco (les « Unités ») au prix de 0,035 $ par Unité, pour une considération totale de 175 000 $, dans le cadre d'un placement privé sans courtier de Geekco (le « Placement privé »). Chaque Unité est composée de : (i) une (1) Action ordinaire ; et (ii) un (1) bon de souscription (un « Bon de souscription ». Chaque Bon de souscription entier donne à son porteur le droit d'acheter, pour une période de trente-six (36) mois à partir de la date d'émission, une (1) Action ordinaire au prix de cinq cents (0,05 $) par Action ordinaire.

Immédiatement avant la clôture du Placement privé, l'acquéreur contrôlait directement ou indirectement par avec ses alliés 1 980 929 Actions ordinaires qui représentent 5.28 % des Actions ordinaires alors émises et en circulation ou 5.53 % sur une base partiellement diluée si tous leurs titres convertibles étaient exercés.

L'acquisition des 5 000 000 Unités par l'Acquéreur a fait augmenter à 12,14 % la propriété ou le contrôle direct ou indirect avec ses alliés d'Actions ordinaires sur une base non diluée et l'a fait augmenter à 19,30 % sur une base partiellement diluée si tous leurs Unités, Bons de souscription et autres titres convertibles étaient exercés.

L'Acquéreur a acquis les Unités à des fins d'investissement uniquement.

La Bourse de croissance TSX ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé de l'opération projetée, et n'a ni approuvé ou ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Bourse de croissance TSX et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans ses politiques) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Xavier Harland

Renseignements: Pour plus d'information ou pour obtenir une copie de la déclaration d'alerte, veuillez contacter : Xavier Harland, Téléphone : (514) 773-7507