ROUYN-NORANDA, QC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Ressources X-Terra Inc. (TSXV : XTT) (FRANKFURT : XTR) (« X-Terra » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle organise un placement privé d'au moins 1,3 M$ d'unités et d'au plus 1,5 M$ d'unités (les « Unités »), au prix de 0,75 $ l'Unité (le « Placement »).

Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire (l'« Action ordinaire ») du capital de la Société et d'un (1) bon de souscription d'action ordinaire (le « Bon de souscription ») de la Société. Chaque Bon de souscription donnera à son porteur le droit d'acquérir une Action ordinaire supplémentaire au prix de 1,00 $ pendant une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de clôture (la « Date de clôture ») du Placement.

Il est possible d'accéder au document d'offre (le « Document d'offre ») relatif au Placement sous le profil de la société à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de la Société à l'adresse www.xterraresources.com. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire ce document avant de prendre une décision d'investissement.

Le produit net de l'émission des Unités sera employé à des fins générales et administratives et aux fins de l'exploration des propriétés minières de la Société situées dans les provinces du Québec et du Nouveau-Brunswick, en se concentrant principalement sur ses propriétés de lithium. Veuillez vous reporter au Document d'offre pour obtenir davantage de détails sur l'emploi du produit.

La Société n'a pas retenu les services d'un courtier en valeurs mobilières dans le cadre du Placement, mais elle pourrait toutefois verser une commission d'intermédiaire et émettre des bons de souscription d'intermédiaire à des courtiers inscrits participant au Placement, comme suit : (i) une commission d'intermédiaire en espèces pouvant atteindre 7 % du produit brut du Placement recueilli par l'intermédiaire de ces courtiers inscrits; et (ii) des bons de souscription d'intermédiaire d'un montant pouvant atteindre 7 % du nombre d'Unités émises dans le cadre du Placement par l'entremise de ces courtiers inscrits, pouvant être exercés au prix de 0,75 $ par action ordinaire pendant une période de vingt-quatre (24) mois suivant la Date de clôture.

Les Unités offertes dans le cadre du Placement seront offertes aux souscripteurs qui résident dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada et dans certains territoires étrangers, sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté prévue à la partie 5A de la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus ou au Québec, du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (collectivement, le « Règlement 45-106 ») (la « Dispense pour financement de l'émetteur coté »). La Société peut émettre jusqu'à un total de 2 000 000 d'Unités pour un produit brut total maximal de 1 500 000 $ sous le régime de la Dispense pour financement de l'émetteur coté. Les Unités offertes sous le régime de la Dispense pour financement de l'émetteur coté ne seront pas assujetties à des restrictions à la revente aux termes des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

La clôture du Placement devrait avoir lieu vers le 10 mars 2023, ou à une date ultérieure que la Société pourrait fixer. La clôture est soumise à certaines conditions, notamment l'obtention des approbations réglementaires et autres nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

La Société a été informée par certains administrateurs et dirigeants de la Société qui sont des personnes apparentées au sens de la Politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX et du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») qu'ils envisagent de participer au Placement. Une telle participation serait considérée comme une opération avec une personne apparentée; toutefois, la Société s'attend à ce que ces opérations soient dispensées de l'obligation d'évaluation officielle et de l'obligation d'approbation des actionnaires prévues dans le Règlement 61-101, étant donné que la juste valeur marchande des Unités émises à ces personnes ne dépassera pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la Société aux États-Unis. Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis que s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou sous le régime d'une dispense de cette inscription, le cas échéant.

Par ailleurs, la Société est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente (la « Prolongation ») avec NBGold Inc. visant à modifier les conventions d'option aux termes desquelles la Société a l'option d'acquérir une participation pouvant atteindre 70 % dans les propriétés Grog et Northwest (les « Propriétés »), situées dans la province du Nouveau-Brunswick (se reporter aux communiqués de presse de la Société datés du 4 février 2019 et du 30 avril 2019). Aux termes de la Prolongation, la Société a obtenu un délai de deux ans, soit jusqu'au 30 avril 2025, pendant lequel elle est tenue d'effectuer les dépenses d'exploration afin de pouvoir exercer l'option d'acquérir une participation supplémentaire de 25 % dans les Propriétés. La Société détient actuellement une participation de 45 % dans les Propriétés. La Société n'a versé aucune contrepartie pour la Prolongation.

À propos de X-Terra

Ressources X-Terra est une société du secteur des ressources axée sur l'acquisition et l'exploration de propriétés de lithium et de métaux précieux au Canada.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives », au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines applicables, qui sont fondées sur les attentes, estimations, projections, hypothèses et croyances actuelles de la Société. Les informations prospectives que contient le présent communiqué de presse ne sont données qu'en date de celui-ci. Ces déclarations et informations prospectives comprennent notamment des déclarations concernant les projets d'exploration sur les propriétés minières de la Société, le calendrier des travaux d'exploration et les coûts prévus; la réalisation du Placement, les attentes de la Société à l'égard de l'emploi du produit et des fonds disponibles après la réalisation du Placement; le fait de réunir le produit minimal ou maximal du Placement; la réalisation du Placement et la date de cette réalisation; l'exercice de l'option d'acquérir une participation supplémentaire de 25 % dans les Propriétés, et le moment de l'exercice ou non de cette option. Les déclarations ou les informations prospectives se rapportent à des événements et à des résultats futurs et comprennent des déclarations concernant les attentes et les croyances de la direction fondées sur les renseignements dont dispose actuellement la Société. En règle générale, bien que ce ne soit pas toujours le cas, on peut reconnaître les déclarations et informations prospectives à l'utilisation d'expressions telles que « prévoit », « s'attend à », « potentiel », « est prévu », « anticipé », « visé », « budget », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « envisage » ou « estime », ou la forme négative de ces expressions ou des variations de ces expressions, ou à des déclarations selon lesquelles certains actes, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient » être posés, se produire ou être réalisés.

Les déclarations ou les informations prospectives sont assujetties à certains risques et certaines incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que laissent entrevoir les déclarations ou informations prospectives, notamment les risques et les incertitudes liés à ce qui suit : la conjoncture commerciale et économique générale; l'approbation réglementaire du Placement; la réalisation du Placement; les fluctuations des prix des marchandises; l'offre et la demande pour l'or, le lithium et les autres métaux, les expéditions de ces métaux, ainsi que le niveau et la volatilité de leur cours; les changements des paramètres du projet au fur et à mesure que les plans d'exploration se précisent; les frais d'exploration, notamment les coûts de la main-d'œuvre et de l'équipement; les risques et les incertitudes liés à la capacité d'obtenir ou de conserver les licences, les permis ou les droits de surface nécessaires; l'évolution générale des conditions du marché du crédit et des marchés des capitaux; la capacité à se procurer de l'équipement et des fournitures d'exploitation en quantité suffisante et en temps opportun; la disponibilité d'employés et d'entrepreneurs qualifiés; l'incidence des variations des taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain sur les coûts et les résultats financiers; la concurrence sur le marché; le manque de concordance entre les résultats d'exploration et les attentes de la Société; les changements aux taux d'imposition ou les modifications apportées aux politiques fiscales; les difficultés techniques liées aux activités minières; les modifications apportées à la réglementation environnementale; les problèmes de conformité environnementale; les autres risques inhérents à l'industrie minière; les risques liés aux effets de la COVID-19 ainsi que tous les risques décrits aux rubriques intitulées « Instruments financiers » et « Facteurs de risques et incertitudes » du Rapport annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, dont une copie est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Si un ou plusieurs de ces risques et incertitudes devaient se matérialiser, ou si des hypothèses sous-jacentes se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats indiqués dans les déclarations ou informations prospectives. Même si la Société a tenté de cerner des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui feraient en sorte que les résultats ne correspondent pas à ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société et sur les risques et les défis liés à ses activités, les investisseurs devraient consulter les documents annuels de la Société qui sont accessibles à l'adresse www.sedar.com. La Société ne garantit pas que les déclarations ou informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux qui sont prévus dans ces déclarations et ces informations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valides qu'à la date à laquelle elles ont été formulées et, sauf selon ce qui peut être exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour les informations prospectives à la lumière de nouvelles informations, de l'évolution des circonstances ou autrement.

Renseignements: Ressources X-Terra Inc., Michael Ferreira, président et chef de la direction, 147, avenue Québec (porte arrière), Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6M8, Courriel : [email protected] Site Web : www.xterraresources.com