X-energy nomme Katherine Moshonas Cole comme chargée de pays pour le Canada

ROCKVILLE, Maryland, 6 février 2020 /CNW/ - La société X-energy est heureuse d'annoncer la nomination immédiate de Katherine Moshonas Cole à titre de chargée de pays pour le Canada. Katherine dirigera la stratégie et les activités de développement commercial de X-energy au Canada. Elle relèvera directement de Clay Sell, chef de la direction de X-energy.

Sell déclare : « Katherine a une connaissance approfondie du secteur de l'énergie du Canada. Elle cumule aussi de l'expérience en tant que leader et ses relations professionnelles sont très bonnes, ce qui fait d'elle la candidate idéale pour intégrer notre équipe. » « L'année 2020 est importante, alors que nous élargissons notre stratégie de commercialisation (go-to-market) au Canada grâce à notre approche réinventée afin de produire de façon constante de l'énergie propre à prix concurrentiel. Je sais que Katherine est la personne toute désignée pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. »

Le modèle Xe-100 s'appuie sur une conception et une technologie de combustible fiables et éprouvées, qui sont distinctes de celles utilisées par l'ancienne génération de réacteurs nucléaires de puissance. Le réacteur de quatrième génération fonctionne avec des « boulets » de combustible revêtus de céramique, ce qui empêche l'exposition du combustible au milieu environnant. Grâce à sa conception unique, le réacteur, qui est refroidi par gaz, n'a pas besoin d'eau. Son format modulaire, ses températures de fonctionnement et son enveloppe de sûreté permettent de l'utiliser de manière souple pour une vaste gamme d'applications et dans une foule d'emplacements. Ces attributs font en sorte que le modèle Xe-100 est mieux adapté aux efforts visant à préserver les précieux habitats naturels et les ressources hydriques.

« Je suis extrêmement ravie de me joindre à l'équipe de X-energy. J'estime que nous faisons face à une occasion historique pour le monde entier et pour le Canada. Ce pays est l'un des pionniers de la technologie nucléaire; nous avons désormais la possibilité d'être à l'avant-garde d'une transformation internationale de l'industrie de l'énergie. Le monde a besoin d'un changement radical en matière d'innovation énergétique, et je crois que X-energy répond à ce besoin. Le modèle Xe-100 fournira de l'énergie propre, fiable, souple et abordable. Il s'agit d'une véritable innovation, et non d'une simple amélioration incrémentale par rapport à la génération précédente de technologie nucléaire », affirme Madame Moshonas Cole.

Cette dernière a siégé comme membre du conseil d'administration de l'Association nucléaire canadienne (ANC) et comme présidente du comité consultatif sur la réglementation de l'ANC. Elle a aussi occupé des postes de direction clés, y compris celui de directrice générale à Kinectrics, et a assuré un soutien de leadership et de nature stratégique auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique (IAEA) dans le cadre de son programme de déclassement. Madame Moshonas Cole a auparavant été directrice générale de ITER Canada lors des premiers efforts du Canada pour soutenir la commercialisation et la recherche sur la fusion nucléaire. Elle est diplômée en science de l'ingénierie de l'Université de Toronto.

X-energy est une société qui fabrique du combustible de type TRISO et conçoit des réacteurs nucléaires sophistiqués. Les réacteurs à haute température de la société, qui sont refroidis par gaz et fonctionnent grâce à des lits de boulets, sont plus rapides à construire et requièrent des composantes créées en usine qui ne peuvent fondre, assurant une sécurité « autonome » sans qu'un opérateur doive intervenir. En plus de concevoir des réacteurs, X-energy fabrique activement des formes de combustibles de type TRISO et met en place des capacités de fabrication à l'échelle préindustrielle. Twitter : @xenergynuclear; Site Web : www.x-energy.com

