Wyze et Lockin lancent le nouveau pêne de serrure Lock Bolt en Amérique du Nord

Le Lock Bolt de Wyze est doté d'un dispositif de déverrouillage par reconnaissance digitale plus rapide et plus sûr, en plus d'un pavé numérique et d'un accès via une appli. Celle-ci permet notamment de visualiser l'historique d'utilisation. Et tout comme les autres produits de Wyze, le prix de détail du Lock Bolt est inférieur à 80 $ US, tandis que sa qualité de conception et son rendement surpassent encore une fois les attentes.

« Lockin s'est donné pour mission de fournir des produits dotés de technologies innovantes et que tous peuvent utiliser n'importe où sur la planète. Lorsque vous cherchez à bâtir une marque mondiale digne de confiance, le sentiment de fierté ou de réussite se manifeste spontanément. Je pense que c'est ce qui constitue le fondement de Lockin. », indique Bill Chen, chef de la direction de Lockin.

Lockin et Wyze coopèrent depuis 2019. En décembre 2019, Lockin et Wyze lançaient sur le marché nord-américain une serrure intelligente cogriffée - la première du genre pour Wyze. 5 000 unités ont été vendues en seulement neuf heures. En mars 2022, un deuxième produit commun - le coffret de sûreté pour pistolet Gun Safe - a été présenté sur le site Web de Wyze, pour ensuite recevoir un accueil des plus favorables de la part des consommateurs et des médias.

Le partenariat contribue à accroître la notoriété de Lockin en Amérique du Nord, et un grand nombre de consommateurs utilisent des produits de sécurité domiciliaire faisant appel à la technologie de pointe de Lockin. En huit ans à peine depuis sa création en 2014, Lockin est devenu le chef de file du marché chinois en matière de serrures intelligentes pour appartements, et l'une des principales marques de serrures intelligentes pour les consommateurs. Ses activités sur les marchés étrangers se sont étendues à 12 pays et régions. Lockin connaît maintenant une croissance rapide et prévoit lancer plus de produits pour les consommateurs nord-américains.

Barry Wang, le directeur commercial international de Lockin ( [email protected] ), a exprimé ses réflexions sur l'avenir du marché nord-américain : « L'Amérique du Nord est actuellement le plus gros marché pour les serrures intelligentes à l'échelle du globe, et il sera l'un des principaux territoires visés par Lockin au cours des prochaines années. » À l'avenir, Lockin mettra l'accent sur les produits de sécurité intelligents pour les consommateurs nord-américains - en particulier les serrures intelligentes -avec des caractéristiques avancées et intuitives. Pour en savoir plus, visitez le site lockin.com.

