Wynn Al Marjan Island, qui surplombe les eaux azurées du golfe Persique, s'élève à plus de 1 000 pieds (305 mètres) au-dessus de la mer, accueillant les visiteurs pour une expérience de luxe de première qualité grâce à des divertissements et des jeux exceptionnels. Pour son premier projet dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, le promoteur et exploitant de centres de villégiature de luxe coté aux États-Unis créera un cadre serein et élégant qui s'inspirera de la vue magnifique sur la mer et apportera l'environnement océanique relaxant dans son hôtel moderne de classe mondiale.

Avec un coût du projet estimé à environ 3,9 milliards de dollars américains, la silhouette emblématique de Wynn Al Marjan Island transformera et accélérera la montée des Émirats arabes unis en tant que destination touristique mondiale majeure, tout en créant une valeur substantielle pour son économie grâce au tourisme et à la création d'emplois. Le projet ouvrira la voie à la croissance accélérée des secteurs d'activité connexes. Les travaux de construction des fondations ont commencé sur place plus tôt cette année.

Les quelque 1 500 chambres, suites et villas de style somptueux témoigneront de l'opulence de la marque, la signature de la marque. Les visiteurs peuvent s'attendre à un large éventail d'options de divertissement, une aire de jeu, 24 expériences culinaires et de salon, des expériences de spa et de bien-être novatrices, une esplanade de magasinage haut de gamme, un centre d'événements ultramoderne, un théâtre accueillant un spectacle de production unique et d'autres commodités. Conçu à la fois pour des visites plus longues et des excursions d'une journée en provenance des Émirats voisins, le centre de villégiature offrira des expériences multiples et abondantes, dont des spectacles de laser et de lumière nocturnes ultramodernes.

La conception de Wynn Al Marjan Island s'inspire à la fois du paysage naturel entourant le centre de villégiature et de l'esthétique de premier plan de Wynn Resorts. La même configuration géométrique de la forme incurvée de la plage de l'île résonne à travers la structure du podium, semblable à une grande maison d'opéra, créant des vues majestueuses sur la plage, sur la mer et sur l'horizon. Tous les clients des nombreux restaurants qui bordent le front de mer de Wynn Al Marjan Island profiteront d'une vue imprenable sur la mer.

« Au cours de la dernière année, nous avons méticuleusement programmé et conçu Wynn Al Marjan Island, en tenant soigneusement compte de son emplacement unique, a déclaré Craig Billings, chef de la direction de Wynn Resorts. Je suis extrêmement fier de la capacité de notre équipe de conception et de développement à transmettre notre héritage de conception riche et réfléchie dans un centre de villégiature sur la plage baigné de soleil qui ravira les clients, nouveaux et anciens. Nous avons hâte à l'ouverture de Wynn Al Marjan Island au début de l'année 2027. »

Le nouveau centre de villégiature sur l'île Al Marjan, un développement phare de Marjan, met en lumière la réputation croissante de Ras Al Khaimah à l'échelle mondiale en tant que destination de choix pour les projets hôteliers de grande qualité. Avec un portefeuille en pleine croissance d'hôtels cinq étoiles de luxe et de développements résidentiels qui offrent un large éventail de commodités et de services et avec plus de 7,8 kilomètres de plages scintillantes et 23 kilomètres de front de mer, l'île Al Marjan est aujourd'hui en pleine transition vers une destination de villégiature de classe mondiale.

Ras Al Khaimah, qui se veut être une destination durable et axée sur la nature, est l'un des marchés touristiques dont la croissance est la plus rapide dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Grâce à son histoire bien préservée, à son riche patrimoine archéologique et à son offre de tourisme axé sur la nature, les Émirats se sont mérité une place sur la liste des 50 meilleures destinations à visiter de CNN Travel en 2023 et ont été mis en vedette dans la liste World's Greatest Places du magazine TIME en 2022.

