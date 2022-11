PERTH, Australia, le 16 nov. 2022 /CNW/ - La société Wyloo Metals (Wyloo) a acquis 100 pour cent de la Baie de Moisie, une propriété d'exploration de 3 000 hectares située à 40 kilomètres au nord-est de Sept-Îles, dans la région de Grenville, au Québec (Canada).

Luca Giacovazzi, PDG de Wyloo, a déclaré que la société avait été attirée par la propriété en raison du potentiel largement inexploré de la région de Grenville.

« Nous avons été enthousiasmés par la minéralisation de nickel-cuivre que nous avons vue exposée en surface, et parce que c'est l'une des rares régions ayant ce potentiel qui demeure largement inexplorée, » a-t-il déclaré.

« Avant la transaction, un groupe de prospection privé avait identifié plus de deux kilomètres de roches mafiques riches en nickel et en cuivre sur une longueur de 600 mètres.

« Depuis, nous avons effectué une cartographie géologique supplémentaire et nous pensons que l'intrusion mafique pourrait s'étendre sur plus de six kilomètres.

« L'emplacement idéal de la propriété près du port de Sept-Îles est également attrayant, car il permettrait un accès rentable au site tout au long de l'année. »

Wyloo a récemment réalisé un levé électromagnétique aérien (VTEM) de la zone afin d'identifier les cibles prioritaires pour les premiers essais de forage en 2023.

La propriété s'ajoute au portefeuille d'exploration canadien de l'entreprise, qui comprend la région du Cercle de feu dans le nord de l'Ontario ainsi que le projet West Raglan, une initiative conjointe avec la Orford Mining Corporation au Nunavik (Québec).

À PROPOS DE WYLOO METALS

Wyloo Metals est une société privée spécialisée dans les métaux, dont l'objectif est d'investir dans la chaîne d'approvisionnement en minéraux essentiels. En avril 2022, Wyloo Metals a acquis Ring of Fire Metals (anciennement Noront Resources) et ses propriétés d'exploration situées dans la région du Cercle de feu, dans le nord de l'Ontario, notamment le projet Eagle's Nest. Dirigée par une équipe multidisciplinaire de géologues, d'ingénieurs et de professionnels de la finance, Wyloo Metals gère un portefeuille diversifié de projets d'exploration et de développement ainsi que des participations de base dans un certain nombre de sociétés publiques. Wyloo a un mandat d'investissement à long terme et se concentre sur la production de matières premières qui soutiennent la transition vers un avenir à faible émission de carbone. Pour en savoir plus : www.wyloometals.com

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être des déclarations prospectives ou des déclarations d'attentes futures basées sur les informations actuellement disponibles. De telles déclarations sont naturellement soumises à des risques et des incertitudes. Des facteurs tels que l'évolution des conditions économiques générales, les conditions futures du marché, les événements inhabituels de pertes catastrophiques, les changements dans les marchés de capitaux et d'autres circonstances peuvent faire en sorte que les événements ou les résultats réels soient matériellement différents de ceux prévus par ces déclarations. Wyloo Metals ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la mise à jour de ces déclarations. Par conséquent, en aucun cas, Wyloo Metals et ses sociétés affiliées ne seront responsables envers quiconque de toute décision prise ou action entreprise en rapport avec les informations et/ou déclarations contenues dans ce communiqué de presse ou de tout dommage y afférent.

SOURCE Wyloo Metals

Renseignements: Leanne Franco, M +61 447 494 474, P +61 8 6460 4949, E [email protected]