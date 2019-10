WWF-Canada et la RSA du Canada établissent un partenariat pour bâtir des communautés résistantes aux changements climatiques

La majorité des Canadiens est d'accord que les inondations ont augmenté au pays (74 %), alors que la plupart d'entre eux attribuent cette situation au changement climatique (77 %) et au manque d'espaces verts pour absorber l'eau (47 %). Parallèlement, le sondage fait ressortir un manque de connaissance, une confusion et de la mésinformation concernant les inondations :

93 % croient qu'ils ne vivent pas dans une région exposée aux inondations.

27 % ne sont pas sûrs si les surfaces pavées entraînent un plus grand ruissellement des eaux de pluie.

19 % ne sont pas sûrs si les inondations surviennent seulement après de fortes pluies.

19 % ne sont pas sûrs si les inondations surviennent seulement à proximité des cours d'eau.

« J'ai assisté à des destructions et à des interruptions causées directement par les inondations. Dans de nombreux cas, les Canadiens ne savent même pas qu'ils sont exposés à des risques et ne sont même pas sûrs de ce qu'ils auraient pu faire pour se protéger. Nous devons unir nos efforts en tant que secteur des assurances, en tant que communauté et avec les instances gouvernementales pour faire un meilleur travail en aidant les gens à reconnaître les risques auxquels ils sont exposés et en mettant à leur disposition les outils nécessaires pour adopter des solutions immédiates et durables », affirme Anthony Black, directeur national des sinistres dus à une catastrophe, la RSA du Canada.

Collaboration pour l'établissement de communautés résistantes aux changements climatiques

Les communautés partout au Canada ont connu une croissance de l'intensité et de la fréquence des pluies et des vents en raison des changements climatiques; ces événements ont provoqué des inondations ainsi que des dommages aux habitations, aux entreprises et aux infrastructures publiques. L'exemple des municipalités dans le bassin hydrographique de la rivière Saint John illustre parfaitement l'impact des inondations. Grâce au soutien et au financement de la RSA du Canada, WWF-Canada collabore avec les partenaires communautaires pour évaluer les vulnérabilités et élaborer des plans d'adaptation qui concernent notamment la restauration des écosystèmes et la construction d'infrastructures naturelles.

Par exemple, à Florenceville-Bristol, au Nouveau-Brunswick, en 100 ans, deux tempêtes ont eu lieu en une semaine, endommageant une route principale. La ville œuvre actuellement à adopter des solutions axées sur la nature, comme la restauration des zones humides, la construction d'étangs pour la gestion des eaux de ruissellement et l'installation de jardins pluviaux pour accroître la résilience et réduire les impacts des inondations liées au climat.

« Le renforcement de la résilience est essentiel, car il va encore plus loin que l'adaptation et permet aux communautés se trouvant dans une vaste région géographique de s'unir pour s'assurer qu'elles peuvent mieux se remettre des inondations », précise Simon J. Mitchell, spécialiste en chef, Eau douce, WWF-Canada. « Notre travail dans le bassin hydrographique de la rivière Saint John contribue à la création d'un modèle qui donnera aux communautés locales les moyens de renforcer leur résilience aux inondations et d'atténuer les effets du changement climatique. »

Intensification des mesures à l'échelle du pays

Les mesures individuelles sont importantes, mais il est primordial de les généraliser aux communautés pour instaurer une véritable résilience et adopter des mesures respectueuses du climat. Le travail dans le bassin hydrographique de la rivière Saint John témoigne de l'importance du succès du partenariat avec le gouvernement, l'industrie et les communautés locales dans la mise au point de solutions qui sont efficaces pour tout le monde. Dans le cadre de ce partenariat, l'objectif de WWF-Canada et de la RSA du Canada à long terme consiste à partager ces connaissances et à généraliser l'approche à d'autres communautés à risque partout au Canada.

« En tant qu'assureur national, nous sommes conscients de l'importance que revêt la coopération dans une communauté notamment en cas d'inondations », affirme Black. « Nous sommes prêts à collaborer avec les Canadiens pour les aider à prendre des mesures individuelles de nature à atténuer les risques d'inondation dans leurs maisons. En outre, notre travail avec WWF-Canada favorisera davantage la collaboration et nous permettra de partager ce que nous avons appris sur le bassin hydrographique de la rivière Saint John avec les communautés nationales. »

*Du 8 au 26 août 2019, un sondage en ligne auprès de 1726 Canadiens adultes anglophones qui sont des panélistes de La Voix Maru Canada a été mené par Maru/Blue . À titre de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille a une marge d'erreur estimative (qui mesure la variabilité de l'échantillon) de de +/- 2,2 %, 19 fois sur 20. Les totaux peuvent comporter des écarts dus aux arrondis.

À propos de la RSA du Canada

Le Groupe de la RSA du Canada se compose des sociétés suivantes : Roins Financial Services Limited; Royal & Sun Alliance du Canada, Compagnie d'Assurance; Compagnie d'Assurance du Québec; Johnson inc.; Unifund, Compagnie d'assurance; Western Assurance Company; Ascentus Insurance Ltd.; Canadian Northern Shield Insurance Company et Assurance voyage RSA inc. (collectivement « la RSA du Canada ») et fait partie d'un groupe de sociétés dirigées par RSA Insurance Group plc. La RSA du Canada emploie plus de 2 800 personnes au Canada et est l'une des plus anciennes sociétés d'assurance au pays, avec des origines qui remontent à 1833. Pour en savoir davantage sur le partenariat avec WWF-Canada, visitez www.rsagroup.ca/fr/wwf-canada.

À propos de World Wildlife Fund Canada

Le WWF-Canada propose des solutions aux grands défis environnementaux qui nous tiennent tous à cœur. Nous menons des projets dans des lieux uniques et de grande valeur environnementale afin que la nature, les espèces et les communautés puissent cohabiter en toute harmonie. Parce que lorsque la nature va, tout va. Pour de plus amples renseignements, visitez WWF.ca .

