WW annonce le lancement mondial du nouveau programme PersoPoints(MC) : un chemin révolutionnaire et personnalisé vers la perte de poids et un mode de vie sain et durable

Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, il n'y a pas deux qui se ressemblent

NEW YORK, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, WW International, Inc. (NASDAQ : WW) annonce le lancement mondial de son nouveau programme révolutionnaire PersoPoints : un chemin innovateur, véritablement personnalisé et facile à suivre vers une gestion durable du poids et une vie saine.

S'appuyant sur une science de pointe en matière de nutrition et de changement de comportement, ainsi que sur des recherches auprès des consommateurs, le nouveau programme permet de perdre du poids et d'atteindre des objectifs de mieux-être plus simplement et plus facilement, tout en aidant les membres à continuer à vivre pleinement leur vie. Il a été prouvé que le programme PersoPoints de WW assure une importante perte de poids d'un point de vue clinique, une diminution de la faim et des fringales, une augmentation de l'activité physique et l'adoption d'habitudes saines, ainsi qu'une amélioration du bien-être général et de la qualité de vie1. Et comme avec tout programme WW, aucun aliment n'est interdit.

Des études ont prouvé que les programmes personnalisés fonctionnent2,3,4 et ce nouveau programme est plus personnalisé que jamais; à vrai dire, c'est la première fois dans l'histoire de l'entreprise qu'il n'y a pas deux plans qui se ressemblent, ce qui permet aux membres d'atteindre plus facilement leurs objectifs et de maintenir leurs progrès. Le programme PersoPoints de WW offre un trio de nouveaux éléments révolutionnaires qui fonctionnent ensemble pour produire des avantages en matière de gestion du poids et de mieux-être, notamment :

Des plans personnalisés, conçus sur mesure pour chaque membre : Lors de leur inscription, les membres remplissent le nouveau moteur des PersoPoints, une évaluation exclusive de WW qui fusionne les préférences alimentaires et d'activité du membre avec l'algorithme nutritionnel de WW pour générer un plan personnalisé de perte de poids et de mieux-être. Chaque membre dispose d'un budget de PersoPoints unique, avec des objectifs en matière d'alimentation et d'activité physique, ainsi que de sa propre liste d'aliments ZéroPoint, basée sur les aliments qu'il dit aimer et dont il ne peut se passer - comme l'avocat, une nouvelle option alimentaire ZéroPoint - pour l'aider à rester rassasié et à se sentir satisfait. Les aliments ZéroPoint - d'incroyables sources nutritives que les membres mangent souvent et qui n'ont pas besoin d'être pesées, mesurées ou suivies - constituent la base d'un mode d'alimentation sain, comme le recommandent les directives nationales et internationales.





: leur inscription, les membres remplissent le nouveau moteur des PersoPoints, une évaluation exclusive de WW qui fusionne les préférences alimentaires et d'activité du membre avec l'algorithme nutritionnel de WW pour générer un plan personnalisé de perte de poids et de mieux-être. Chaque membre dispose d'un budget de PersoPoints unique, avec des objectifs en matière d'alimentation et d'activité physique, ainsi que de sa propre liste d'aliments ZéroPoint, basée sur les aliments qu'il dit aimer et dont il ne peut se passer - comme l'avocat, une nouvelle option alimentaire ZéroPoint - pour l'aider à rester rassasié et à se sentir satisfait. Les aliments ZéroPoint - d'incroyables sources nutritives que les membres mangent souvent et qui n'ont pas besoin d'être pesées, mesurées ou suivies - constituent la base d'un mode d'alimentation sain, comme le recommandent les directives nationales et internationales. L'algorithme alimentaire le plus avancé à ce jour : Pour la première fois depuis 2015, WW a mis à jour son système de points primé pour tenir compte du sucre ajouté, des gras non saturés et des fibres, en plus d'autres nutriments. L'équipe de diététistes agréés et de scientifiques spécialisés dans la nutrition de WW a mis au point un algorithme alimentaire rigoureusement testé pour refléter les plus récentes recommandations en matière d'alimentation saine, en résumant les facteurs nutritionnels les plus importants d'un aliment en un seul chiffre pour simplifier l'alimentation saine. Alors que la valeur en points du système précédent était basée sur quatre éléments - les calories, les protéines, le sucre et les gras saturés - la valeur en PersoPoints est encore plus intelligente. Le nouvel algorithme alimentaire, à la fine pointe de la technologie, est désormais basé sur six composantes, en ajoutant les fibres pour mettre davantage l'accent sur la satiété et les gras non saturés pour inciter les membres à privilégier les gras sains pour le cœur, ainsi qu'en remplaçant le sucre par le sucre ajouté pour mieux distinguer les aliments contenant du sucre ajouté de ceux contenant du sucre naturel. Et grâce à des capacités avancées en matière de science des données, WW a pu prédire avec précision des informations nutritionnelles qui peuvent ne pas être actuellement disponibles sur l'étiquette des aliments, afin que les membres puissent faire des choix alimentaires éclairés qui favorisent une alimentation globalement saine.





Pour la première fois depuis 2015, WW a mis à jour son système de points primé pour tenir compte du sucre ajouté, des gras non saturés et des fibres, en plus d'autres nutriments. L'équipe de diététistes agréés et de scientifiques spécialisés dans la nutrition de WW a mis au point un algorithme alimentaire rigoureusement testé pour refléter les plus récentes recommandations en matière d'alimentation saine, en résumant les facteurs nutritionnels les plus importants d'un aliment en un seul chiffre pour simplifier l'alimentation saine. Alors que la valeur en points du système précédent était basée sur quatre éléments - les calories, les protéines, le sucre et les gras saturés - la valeur en PersoPoints est encore plus intelligente. Le nouvel algorithme alimentaire, à la fine pointe de la technologie, est désormais basé sur six composantes, en ajoutant les fibres pour mettre davantage l'accent sur la satiété et les gras non saturés pour inciter les membres à privilégier les gras sains pour le cœur, ainsi qu'en remplaçant le sucre par le sucre ajouté pour mieux distinguer les aliments contenant du sucre ajouté de ceux contenant du sucre naturel. Et grâce à des capacités avancées en matière de science des données, WW a pu prédire avec précision des informations nutritionnelles qui peuvent ne pas être actuellement disponibles sur l'étiquette des aliments, afin que les membres puissent faire des choix alimentaires éclairés qui favorisent une alimentation globalement saine. La possibilité de gagner des PersoPoints pour des comportements sains : Pour la première fois, les membres peuvent gagner des points en adoptant des comportements sains, ce qui contribue à renforcer la boucle des habitudes saines. La science comportementale est claire à ce sujet : lorsque les gens reçoivent un renforcement positif pour avoir fait quelque chose, ils sont plus susceptibles de le répéter, et la répétition crée des habitudes. Les membres peuvent augmenter leur budget de PersoPoints en mangeant des légumes non féculents (comme les carottes, les tomates, les brocolis et les épinards), en atteignant un objectif quotidien de consommation d'eau et en bougeant davantage.

« Bien que nous connaissions tous des événements de la vie qui peuvent perturber notre routine, nous ne partageons pas la même expérience. La vérité de chacun est unique. La vie de chacun est unique. C'est pourquoi il est important d'avoir un programme de perte de poids qui soit aussi unique que vous », a déclaré Mindy Grossman, présidente et chef de la direction de WW. « Le programme PersoPoints est personnalisé comme aucun autre programme auparavant - il est conçu en fonction de vos aliments préférés, de votre métabolisme et de vos objectifs - afin que vous puissiez continuer à profiter de tous les moments de la vie. Nous vous donnons les outils nécessaires pour créer des habitudes puissantes - sans restrictions, mais avec des résultats. »

S'il y a bien une chose que les gens ne veulent pas dans la vie, c'est de passer à côté d'un seul moment, et encore moins de mettre leur vie en pause pour être en meilleure santé; les gens veulent profiter des choses qu'ils aiment et qui leur manquent, sans restriction et sans privation. Et nous savons que c'est particulièrement vrai aujourd'hui; d'ailleurs, un nouveau rapport a révélé que plus de trois adultes sur cinq (61 %) reconnaissent que les événements récents les ont amenés à repenser leur mode de vie.

« Notre nouveau programme va complètement changer la façon dont les gens envisagent leur parcours de perte de poids et de mieux-être, en les aidant à se rendre compte dès le départ qu'ils peuvent encore profiter de leur vie tout en perdant du poids », a déclaré Gary Foster, Ph. D., scientifique en chef de WW et auteur de The Shift: 7 Powerful Mindset Changes for Lasting Weight Loss. « Nous avons délibérément créé un programme scientifiquement avancé qui met nos membres au premier plan afin qu'ils puissent trouver la satisfaction d'adopter des habitudes faciles à suivre, réalistes et - surtout - durables. »

« Au cours de l'essai clinique de six mois du programme PersoPoints de WW, les participants ont obtenu des résultats substantiels d'un point de vue clinique en ce qui concerne leur poids, leur santé et leur mieux-être en général », a déclaré Sherry Pagoto, Ph. D., psychologue clinicienne agréée, professeure à l'Université du Connecticut, et chercheuse principale de l'essai clinique du nouveau programme. « Non seulement nous avons constaté une perte de poids importante d'un point de vue clinique pendant cette période, mais nous avons également constaté des améliorations notables de la qualité de vie globale et du mieux-être, une diminution de la faim et des fringales, ainsi qu'une amélioration de l'activité physique et un automatisme des habitudes saines. »

En plus de la perte de poids démontrée, les participants ont également obtenu un certain nombre d'autres avantages en matière de santé et de mieux-être, tels que, en moyenne :

Une augmentation significative de la consommation d'aliments bénéfiques pour la santé. Cela inclut une augmentation de 55,4 % de la fréquence quotidienne de consommation de fruits et de 60,6 % de la fréquence quotidienne de consommation de légumes. Une augmentation de la consommation de fruits et de légumes correspond bien au modèle alimentaire recommandé par l'USDA 5 .

Cela inclut une de la fréquence quotidienne de consommation de fruits et de de la fréquence quotidienne de consommation de légumes. Une augmentation de la consommation de fruits et de légumes correspond bien au modèle alimentaire recommandé par l'USDA . Une augmentation de l'activité physique modérée de 27 minutes par jour et une diminution du temps passé assis de 83 minutes par jour. Non seulement l'activité physique favorise la perte de poids et son maintien, mais les recherches ont montré qu'elle peut également être le meilleur facteur de prédiction du maintien du poids; à vrai dire, une activité physique accrue associée à une alimentation plus saine entraîne une perte de poids 20 % plus importante que le seul changement des habitudes alimentaires 6,7,8 .

Non seulement l'activité physique favorise la perte de poids et son maintien, mais les recherches ont montré qu'elle peut également être le meilleur facteur de prédiction du maintien du poids; à vrai dire, une activité physique accrue associée à une alimentation plus saine entraîne une perte de poids 20 % plus importante que le seul changement des habitudes alimentaires . Une augmentation moyenne de 52,9 % de l'automatisme des habitudes saines. Les participants ont commencé à adopter des habitudes saines sans y penser, ce qui les a aidés à intégrer ces habitudes dans leur vie quotidienne.

Pour personnaliser encore davantage le nouveau programme, les PersoPoints peuvent être adaptés aux besoins des personnes vivant avec le diabète. Conformément aux lignes directrices de l'American Diabetes Association (ADA) et de la Fédération internationale du diabète (FID)9,10, ce plan aide les personnes atteintes de diabète à établir un mode d'alimentation plus sain, en les guidant vers des aliments moins susceptibles d'avoir un impact sur la glycémie (par exemple, des protéines maigres, des légumineuses riches en fibres et des gras sains).

Forte de décennies d'expérience en changement de comportement, WW inspire des millions de personnes autour du monde à adopter des habitudes saines pour la vraie vie, ce qui leur permet de bien vivre tout en perdant du poids. Le nouveau programme PersoPoints est fourni et amplifié par l'application WW primée ainsi que par les ateliers virtuels et en personne, qui fournissent tous les outils, les informations et l'inspiration nécessaires pour aider les gens à atteindre leurs objectifs en matière d'alimentation, d'activité physique, d'état d'esprit et de sommeil. De plus, lorsqu'ils ont besoin de soutien ou de conseils personnels, ils peuvent clavarder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un coach de WW, c'est-à-dire un spécialiste en chair et en os, directement dans l'application WW.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.ww.com/ca/fr .

À propos de WW International, Inc.

WW (Weight Watchers réinventée) est une entreprise de technologies humanocentriques qui fonctionne avec le plus important programme commercial de gestion du poids au monde. En tant qu'entreprise technologique mondiale de mieux-être, nous encourageons des millions de personnes à adopter des habitudes saines pour la vraie vie. Par l'intermédiaire de notre application numérique, de nos coachs experts et de nos expériences invitantes, les membres suivent notre programme éprouvé, durable et fondé sur la science qui se concentre sur l'alimentation, l'activité, l'état d'esprit et le sommeil. Nous misons sur près de soixante ans d'expérience dans les sciences de la nutrition et du changement de comportement. Nous offrons un véritable contact humain et nous cultivons des communautés inspirées dans le but de démocratiser le mieux-être holistique pour tous. Pour en savoir plus sur l'approche de WW en matière de modes de vie sains, veuillez consulter le site ww.ca. Pour plus de renseignements sur nos activités à l'échelle mondiale, visitez notre site Web d'entreprise à l'adresse corporate.ww.com.







1 Étude continue de six mois, avant et après, sur 153 participants, menée par Sherry Pagoto, Ph. D., et ses collègues de l'Université du Connecticut. Étude financée par WW. 2 Skinner, C. S., Campbell, M. K., Rimer, B. K., Curry, S., et Prochaska, J. O. (1999). « How effective is tailored print communication? », Annals of behavioral medicine, 1999, 21(4), p. 290 à 298. 3 Ryan K., Dockray S., Linehan C. « A systematic review of tailored eHealth interventions for weight loss. » Digital Health, 5 février 2019, 2055207619826685. 4 Sherrington A., Newham J. J., Bell R., Adamson A., McColl E., Araujo-Soares V. « Systematic review and meta-analysis of internet-delivered interventions providing personalized feedback for weight loss in overweight and obese adults. » Obesity Reviews. Juin 2016, 17(6), p. 541 à 551. 5 U.S. Department of Agriculture. « Back to Basics: All About MyPlate Food Groups. » https://www.usda.gov/media/blog/2017/09/26/back-basics-all-about-myplate-food-groups. Consulté le 15 octobre 2020. 6 Pronk N. P., Wing R. R., 1994, « Physical activity and long-term maintenance of weight loss », Obes Res., 2(6), p. 587 à 599. 7 Curioni C. C., Lourenço P. M., 2005, « Long-term weight loss after diet and exercise: a systematic review », Int J Obes., (Lond) 29(10):1168-74. 8 Penedo F. J., Dahn J. R., 2005, « Exercise and well-being: a review of mental and physical health benefits associated with physical activity », Curr Opin Psychiatry. 18(2):189-193. 9 American Diabetes Association. 8. « Obesity management for the treatment of type 2 diabetes: standards of medical care in diabetes - 2021. » Diabetes Care. 2021; 44 (Supp 1) : S53-72. 10 Fédération internationale du diabète. « Recommendations For Managing Type 2 Diabetes In Primary Care, 2017. » www.idf.org/managing-type2-diabetes.

SOURCE WW International, Inc.

Renseignements: Erin Bonner, [email protected]