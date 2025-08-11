La plateforme WuXia293 Stable démontre des titres élevés, une glycosylation humaine et une qualité de produit améliorée en éliminant ou en atténuant considérablement la troncature dans les molécules à expression difficile.

SHANGHAI, 11 août 2025 /CNW/ - WuXi Biologics (2269.HK), un organisme de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRDMO) de renommée mondiale, a annoncé aujourd'hui le lancement de WuXia293Stable, une nouvelle plateforme conçue pour le développement et la fabrication de molécules à expression difficile innovantes qui sont exprimées de façon stable dans les cellules HEK293. La plateforme, qui démontre des titres élevés, une stabilité robuste et une qualité supérieure, améliore considérablement la capacité de développement et de fabrication de ces molécules, offrant une solution CMC très efficace pour les produits biologiques sophistiqués sur le plan de la structure et de la fonction.

Traditionnellement, les cellules CHO ont été largement utilisées pour l'expression de protéines recombinantes, et ont fait leurs preuves en offrant des titres élevés ainsi qu'une bonne capacité de développement et de fabrication. Cependant, les modalités complexes peuvent ne pas être compatibles avec le système d'expression des CHO, ce qui entraîne de faibles niveaux de titre et des problèmes de troncature, en raison de l'impact de certaines protéines de la cellule hôte (HCP) spécifiques aux CHO, qui compromettent la qualité et la fonctionnalité des produits protéiques. En comparaison, les cellules HEK293 peuvent éliminer ou atténuer considérablement les problèmes de troncation dans l'expression de molécules complexes tout en maintenant des titres élevés.

WuXi Biologics a mis au point WuXia293Stable en tirant parti de sa lignée cellulaire HEK293 exclusive. Dérivée de WuXia™, la famille de plateformes de développement de lignées cellulaires de mammifères largement validée de WuXi Biologics, la plateforme WuXia293Stable démontre une productivité, une qualité et une stabilité comparables à celles de WuXia™ tout en maintenant une pleine compatibilité avec son processus, comme en témoignent sa croissance robuste et son métabolisme équilibré.

La plateforme atteint un titre d'écoulement discontinu allant jusqu'à 5,0 g/L pour les anticorps monoclonaux tout en améliorant considérablement la pureté. WuXia293Stable offre une évolutivité flexible de la culture pour répondre à divers besoins aux différentes étapes de recherche et de développement préclinique. En outre, la lignée cellulaire WuXia293Stable maintient une expression stable et une qualité constante pendant les passages cellulaires à long terme, ce qui permet une fabrication clinique et commerciale évolutive à l'échelle de 2 000 L pour l'écoulement discontinu et de 1 000 L pour la perfusion. De plus, WuXi Biologics offre une gamme complète de services pour la plateforme WuXia293Stable, y compris des essais de banques cellulaires et la validation de la clairance virale dans le cadre de sa solution CMC à guichet unique.

Le lancement de la plateforme WuXia293Stable a renforcé les capacités de service de la famille de plateformes WuXia™ de WuXi Biologics. Outre WuXia293stable, la plateforme WuXia™ a déjà dérivé de multiples plateformes de développement de lignées cellulaires, y compris WuXiaADCC Plus™ et WuXia RidGS™, pour répondre aux diverses exigences des clients.

Chris Chen, chef de la direction de WuXi Biologics, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer une solution de pointe qui améliore considérablement le développement de traitements avancés. WuXia293Stable témoigne parfaitement de l'engagement inébranlable de WuXi Biologics à l'égard de notre vision selon laquelle chaque produit biologique peut être fabriqué et illustre notre dévouement en faveur de l'innovation technologique, ce qui nous permet de répondre efficacement aux besoins changeants de l'industrie biopharmaceutique. Une fois de plus, nous réaffirmons notre promesse de permettre à nos clients d'accélérer la prestation de produits biologiques novateurs aux patients du monde entier. »

À propos de la famille de plateformes de développement de lignées cellulaires WuXia™

WuXia™ est une famille éprouvée de lignées cellulaires de mammifères à haut rendement (jusqu'à environ 11 g/L) développée par WuXi Biologics. Acceptée par les organismes de réglementation du monde entier, la famille de plateformes WuXia™ avait généré plus de 1 000 lignées cellulaires exprimant des anticorps monoclonaux et bispécifiques, des protéines de fusion, des enzymes et d'autres protéines recombinantes pour la fabrication clinique et commerciale en 2024.

La famille de plateformes WuXia™ comprend WuXiaADCC Plus™ pour le développement et la fabrication d'anticorps non fucosylés pour déclencher une meilleure réponse ADCC, WuXia RidGS™ pour le développement de lignées cellulaires non antibiotiques et la dernière en date WuXia293Stable pour l'expression de molécules à expression difficile construite sur les lignées cellulaires HEK293. La famille de plateformes de développement de lignées cellulaires WuXia™ continue de s'élargir pour répondre aux divers besoins des clients mondiaux.

