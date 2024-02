TORONTO, le 21 févr. 2024 /CNW/ - WTW (NASDAQ: WTW), chef de file mondial de conseil, de courtage et de solutions, en collaboration avec RBC Assurances, la Sun Life et le Mouvement Desjardins, a annoncé aujourd'hui la souscription de rentes collectives avec rachat des engagements d'une valeur de 923 millions de dollars canadiens. Cette transaction concerne plus de 2 700 participants du Régime de retraite numéro 3 de Ford Canada ayant pris leur retraite le 1er juin 2021 ou avant cette date.

Marco Dickner, chef de la gestion des risques de retraite à WTW commente : « Cette transaction reflète une tendance grandissante dans le secteur privé qui pousse les promoteurs de régimes à protéger les prestations de retraite des participants tout en réduisant les risques pour les sociétés. »

Nadine Orr, cheffe, Rente collective RBC Assurances déclare : « RBC Assurances est fière d'agir à titre d'assureur principal dans le cadre de cet important partenariat avec la Sun Life et Desjardins. Cette solution démontre que la réalisation de transactions de grande envergure en une journée est toujours possible pour répondre aux besoins des promoteurs. Cela témoigne aussi de la confiance dans notre capacité d'assurer une transition harmonieuse. »

Brent Simmons, chef des Solutions prestations déterminées à la Sun Life précise : « Cette transaction avec Ford Canada illustre la capacité des assureurs du marché canadien des rentes à collaborer pour trouver des solutions d'assurance qui protègent les prestations des rentiers et assurent leur tranquillité d'esprit. »

« Desjardins est fier de conclure cette entente avec Ford Canada, en collaboration avec RBC Assurances et la Sun Life, afin de réduire certains risques liés au régime de retraite de Ford et d'offrir un avenir financier stable et solide à ses participants », a déclaré Marie-France Amyot, vice-présidente principale, Assurance et Épargne collectives du Mouvement Desjardins.

WTW estime que 88 % des engagements des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur privé canadien demeurent à être protégés avec des transactions liées à des rentes. Les promoteurs de régime devraient continuer de tirer parti des occasions de transfert de risques, car beaucoup de régimes de retraite canadiens sont bien provisionnés et la tarification des rentes s'est améliorée dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Dans le cadre de la souscription d'une rente avec rachat des engagements, une compagnie d'assurance prend en charge le versement des prestations de retraite aux participants en échange d'une prime payée par le promoteur du régime de retraite.

À propos de WTW

Chez WTW (NASDAQ : WTW), nous proposons des solutions fondées sur des données et des analyses approfondies dans les secteurs de la gestion des ressources humaines, du risque et du capital. En nous appuyant sur la vision mondiale et l'expertise régionale de nos collègues dans plus de 140 pays et marchés, nous contribuons à préciser la stratégie des organisations, à renforcer leur résilience organisationnelle, à motiver leur personnel et à maximiser leurs résultats.

En collaboration avec nos clients, nous découvrons des occasions de succès durable - et nous leur donnons accès à des perspectives qui les animent.

Pour en savoir plus, visitez le wtwco.com.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions en matière d'assurance vie, maladie, habitation, automobile et voyage, de gestion de patrimoine, de rentes et de réassurance, ainsi que des services d'assurance-crédit et entreprise, à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque des entités administratives en assurance de la Banque Royale du Canada, qui est la plus grande banque au Canada, et l'une des plus importantes du monde de par sa capitalisation boursière. Sa marque est fondée sur la confiance, la solidité, la stabilité et le succès continu. A.M. Best et S&P Global ont continuellement attribué d'excellentes cotes de crédit à RBC Assurances. Figurant au nombre des plus importantes sociétés d'assurance détenues par une banque canadienne, RBC Assurances compte environ 2 700 employés et près de 4,8 millions de clients à l'échelle mondiale.

Rente collective RBC Assurances offre aux participants des régimes de retraite à prestations déterminées une sécurité à la retraite. RBC Assurances s'engage à fournir un service de premier ordre en offrant aux promoteurs de régime une solution de gestion du risque adaptée à leurs besoins et fondée sur l'approche orientée sur la raison d'être et les principes de RBC en matière de rendement hors pair.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,40 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 414,1 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

