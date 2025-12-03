DENVER, 3 décembre 2025 /CNW/ - Les conclusions de Confessions of a CMO (confessions d'un directeur marketing), un nouveau rapport mondial publié par Worldwide Partners, remettent en question l'idée répandue selon laquelle le rôle du directeur marketing est en perte de vitesse. À travers des entretiens anonymes avec des directeurs marketing du monde entier, Confessions of a CMO, une étude qualitative unique en son genre commandée par le réseau d'agences le plus collaboratif au monde, révèle comment les directeurs marketing s'adaptent et prospèrent dans un contexte de bouleversements majeurs au sein du leadership et de la culture d'entreprise.

Depuis des années, les analystes prédisent la disparition des directeurs marketing, les gros titres déclarant que leur rôle est obsolète, en raison de la réduction des budgets, de la durée de mandat plus courte et de l'influence déclinante. Pourtant, comme le révèle Confessions of a CMO, c'est tout le contraire : le leadership marketing n'est pas en train de mourir, il évolue.

« La nécrologie du directeur marketing dure depuis trop longtemps, a déclaré John Harris, chef de la direction de Worldwide Partners. Notre étude montre que l'espèce n'est pas éteinte, mais qu'elle est en train de muter. Les directeurs marketing s'adaptent à de nouvelles formes de leadership conçues pour faire face aux turbulences, aux changements et à la complexité. »

Contrairement aux études de marché traditionnelles ou aux indicateurs de rendement, Confessions of a CMO aborde le sujet sous l'angle de la confession, à mi-chemin entre l'anthropologie et la psychologie.

Des directeurs marketing de tous les secteurs et de tous les continents se sont exprimés sous le couvert d'un anonymat strict, partageant sans filtre leurs réflexions sur la manière dont ils ont survécu et évolué sous des pressions commerciales sans précédent, allant de l'accélération technologique à la fragmentation culturelle en passant par la volatilité des dirigeants.

Un directeur marketing a avoué : « Vous voulez un directeur marketing en boutons de manchette? Vous engagez la mauvaise personne. Si votre responsable marketing ressemble à votre banquier, il y a un problème. C'est comme si votre directeur financier arrivait en jean et sweat à capuche : appelez la sécurité. »

Les dirigeants sont classés en différentes « espèces » de directeurs marketing modernes (directeurs de la mutinerie, directeurs disparus, directeurs de l'humeur, et d'autres encore), chacune définie par un ensemble de stratégies adaptatives : certaines provoquent le changement, d'autres stabilisent; certaines dirigent par la visibilité, d'autres exercent une influence plus discrète. Collectivement, ils incarnent une nouvelle taxonomie du leadership qui reflète le rôle durable du marketing en tant que système nerveux de l'organisation, détectant et interprétant le changement avant qu'il ne devienne une crise.

Le rapport est disponible sur ConfessionsofaCMO.com (en anglais).

À propos de Worldwide Partners

Worldwide Partners, Inc. (WPI), le réseau d'agences le plus collaboratif au monde, favorise la croissance grâce à l'accès, la flexibilité et le partenariat. Avec plus de 90 agences dans plus de 50 pays, Worldwide Partners sert de plaque tournante qui exploite le talent, l'expertise et les capacités diversifiées des agences partenaires pour réinventer la croissance des marques et des agences.

