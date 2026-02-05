WASHINGTON, le 5 février 2026 /CNW/ - World Informatix Cyber Security a célébré aujourd'hui les dix ans de l'incident cybernétique de 2016 impliquant la Banque centrale du Bangladesh, un événement largement reconnu comme un moment déterminant de l'histoire de la cybersécurité dans le secteur financier. L'incident est devenu un catalyseur pour une réévaluation mondiale des pratiques de sécurité entourant les environnements de messagerie financière interbancaire.

World Informatix a soutenu les activités d'intervention en cas d'incident à la suite de l'attaque, ce qui a mis en évidence les faiblesses structurelles qui existaient dans l'ensemble du secteur à l'époque. L'incident a suscité une réflexion mondiale auprès des institutions financières, des organismes de réglementation et des fournisseurs de services au sujet de la résilience opérationnelle et du cyber-risque dans les systèmes de paiement interbancaires.

« À cette époque, le secteur financier était confronté à une nouvelle échelle de cyber-risque opérationnel dans les environnements de paiement », a déclaré Rakesh Asthana, PDG de World Informatix Cyber Security. « Cet incident a démontré que la compromission numérique des infrastructures de paiement n'est pas un problème lié aux TI, mais un risque systémique pour la stabilité financière. »

Cet anniversaire marque également le lancement officiel du programme CSP Continuous Assurance Program de World Informatix, conçu pour permettre aux institutions de passer d'un cycle d'évaluation annuel à une validation de la sécurité et une assurance opérationnelle tout au long de l'année dans les environnements de paiement à forte valeur ajoutée.

Au cours des années qui ont suivi l'incident, la communauté financière internationale a instauré des attentes plus structurées en matière de sécurité, renforcé les modèles de surveillance et élargi la collaboration entre les institutions et les administrations. Ces développements ont considérablement amélioré les pratiques de sécurité de base tout en renforçant l'importance d'une vigilance continue dans les environnements qui soutiennent les opérations financières essentielles.

World Informatix continue de travailler avec les institutions financières, les banques centrales et les organisations internationales sur la cyberrésilience et l'assurance opérationnelle dans les environnements de messagerie financière. Le cabinet soulignera cet anniversaire par la publication de son livre blanc, The Bangladesh Bank Heist: The Decade That Changed Financial Security, examinant ainsi les leçons apprises à long terme par l'industrie et l'évolution de la cyberrésilience du secteur financier.

