JOHNS CREEK, Georgia, 9 juin 2021 /CNW/ - Au cours des derniers mois, les agents et représentants indépendants de World Financial Group ont établi des records pour l'entreprise dans une variété de mesures commerciales clés, en particulier avec plus de 299 000 polices vendues et plus de 225 000 nouvelles personnes se joignant à Word Financial Group sur une période de 12 mois. Ces résultats représentent une augmentation de 24 % des polices vendues par rapport à l'année dernière et reflètent les efforts de nos agents agréés pour protéger et éduquer plus de 1,3 million de personnes, notamment des familles, des particuliers et des entreprises.

« Nos agents et nos représentants ont bien démarré en 2021, a déclaré Tom Dempsey, président de World Financial Group Insurance Agency, LLC et chef de la direction de World Financial Group Insurance Agency of Canada Inc. Malgré les problèmes récurrents liés à la COVID-19 et les limites imposées aux rencontres en personne, ils ont tout de même réussi à aider les personnes et les familles à obtenir une assurance vie ou d'autres produits financiers dont ils ont besoin pour se diriger vers un avenir financier plus sain. Au premier trimestre de 2021, les agents de WFG ont vendu plus de 74 000 polices d'assurance vie. »

Le nombre d'entrepreneurs qui deviennent propriétaires indépendants d'entreprises financières avec l'entreprise est également à la hausse, avec plus de 50 000 agents agréés en assurance vie aux États-Unis et au Canada.

Aux États-Unis, l'assurance vie et les produits fixes sont offerts par des agents indépendants de World Financial Group Insurance Agency, LLC, de World Financial Group Insurance Agency of Hawaii, Inc., de World Financial Group Insurance Agency of Massachusetts, Inc., de World Financial Insurance Agency, LLC et/ou de World Financial Group Insurance Agency of Puerto Rico, Inc.

Les agents dûment agréés peuvent offrir des services de conseils en valeurs mobilières et en placement par l'entremise du courtier ou du négociant affilié, Transamerica Financial Advisors, Inc. (TFA), membre de FINRA, de SIPC et de Registered Investment Advisor.

Les personnes qui résident en Californie peuvent devenir des représentants commerciaux auprès de WFG Direct, une plateforme de marketing de vente directe offerte par World Financial Group, Inc.

Au Canada, l'assurance vie et les fonds distincts sont offerts par des agents indépendants de World Financial Group Insurance Agency of Canada Inc. Les personnes dûment agréées peuvent également offrir des fonds communs de placement par l'entremise de World Financial Group Securities Inc. (WFGS).

