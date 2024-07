Workstaff conclut un tour de financement de 1,6 million de dollars canadiens pour la prochaine phase de son logiciel de gestion du personne

MONTRÉAL, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Workstaff, un fournisseur montréalais d'outils de gestion des effectifs pour les entreprises qui gèrent du personnel temporaire et flexible, a conclu un tour de financement de 1,6 million de dollars canadiens.

Annonce Workstaff. (Groupe CNW/Workstaff)

Le tour de financement s'est terminé lors du deuxième trimestre de 2024 et comprenait des contributions de la part du gouvernement du Québec, via le programme Impulsion PME géré par Investissement Québec , et d' Anges Québec . Ce nouvel investissement permettra à Workstaff de poursuivre son expansion sur les marchés mondiaux et d'améliorer son offre de produits déjà robuste, qui aide les entreprises à recruter, planifier et gérer du personnel temporaire et flexible.

Les secteurs qui font appel à des travailleurs temporaires et flexibles, comme l'hôtellerie et la restauration, ont été les plus durement touchés par la pénurie de main-d'œuvre. Cette situation nuit autant à la rentabilité qu'à la croissance de ces commerces et a un effet négatif sur l'économie en général. En ce sens, les estimations prédisent que les pénuries de main-d'œuvre seront un obstacle important pour 25 % des entreprises canadiennes en 2024 .

Les solutions de Workstaff facilitent l'intégration du personnel, la gestion et la planification, grâce à une messagerie intégrée et la publication d'horaires libres. Ces outils permettent aux entreprises disposant d'un personnel flexible de mieux gérer leurs activités et de renforcer leurs relations avec leur personnel intérimaire, améliorant ainsi l'efficacité et la fidélisation.

« La plateforme Workstaff se distingue par des caractéristiques qui répondent aux besoins fondamentaux liés au recrutement temporaire, y compris un système innovant de publication d'offres qui permet aux compagnies de trouver rapidement du personnel parmi de vastes bases de données grâce à une technologie brevetée", a déclaré Nick Dauchez, PDG de Workstaff.

Ce tour de financement permettra à Workstaff de poursuivre le développement d'une part de marché axée sur la mise en relation des travailleurs disponibles et des occasions de travail temporaires. Workstaff contribuera ainsi à réduire les pénuries de main-d'œuvre en permettant aux entreprises de recruter des talents rapidement, en fournissant un accès en temps réel à la main-d'œuvre et en réduisant le temps consacré à la recherche ainsi qu'à l'intégration de personnel flexible.

« Investissement Québec est heureux de soutenir de jeunes entreprises innovantes qui trouvent des solutions accessibles à des problèmes concrets qui touchent un nombre grandissant d'entreprises québécoises, souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec. La gestion des ressources humaines et du personnel est un enjeu déterminant pour les entrepreneurs et, grâce à Impulsion PME, nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la croissance et au développement des technologies de Workstaff. »

« Nous sommes ravis d'avoir le soutien d'Investissement Québec et d'Anges Québec, ainsi que de nos principaux investisseurs », a déclaré Nick Dauchez, PDG de Workstaff. « Cet investissement nous permettra de continuer à améliorer l'avenir du travail. Chaque jour, nous aidons les entreprises dans des secteurs tels que le recrutement de ressources humaines, l'hôtellerie, la fabrication et les soins de santé. Nous sommes impatients de poursuivre notre mission qui consiste à offrir un environnement plus fluide et connecté qui bénéficie à la fois aux entreprises et aux employés temporaires."

« Les jeunes entreprises de recrutement sont en pleine croissance et doivent relever des défis technologiques complexes et coûteux, souvent éloignés de leur mission principale. Workstaff propose des solutions technologiques innovantes et accessibles, résolvant efficacement les problèmes d'intégration. En fournissant un back-office clé en main, Workstaff permet à ces entreprises de se concentrer pleinement sur leurs activités de recrutement.» - André Couillard, ange investisseur

« La plateforme technologique de Workstaff répond aux besoins concrets des employeurs qui font face à un enjeu de pénurie de main-d'œuvre. L'innovation est essentielle pour surmonter ce défi et pour stimuler la productivité de nos PME », ajoute Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

À propos de Workstaff

Workstaff est l'un des principaux fournisseurs d'outils de gestion de la main-d'œuvre basés sur le cloud, permettant aux entreprises de gérer de manière transparente leur personnel sur demande. Combiné à son application mobile et à des notifications en temps réel, le logiciel de planification convivial Workstaff permet d'informer et d'impliquer le personnel, tandis que de puissantes fonctionnalités optimisent la planification pour une flexibilité maximale. Fondée en 2020, Workstaff est basée à Montréal, au Canada.

Pour en savoir plus, visitez workstaff.app .

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos d'Anges Québec

En tant que plus grand groupe d'investisseurs providentiels au Canada, Anges Québec soutient des entrepreneurs passionnés et innovateurs depuis 15 ans. Avec plus de 200 membres d'horizons divers, nous avons investi près de 148 millions de dollars dans plus de 200 entreprises technologiques québécoises, en partenariat avec le fonds AQC Capital. Nous sommes fiers de jouer un rôle de premier plan pour soutenir l'entrepreneuriat au Québec, par le biais de l'innovation locale.

SOURCE Workstaff

Contact Presse: Ryan Johnson, [email protected]