Le nouveau directeur de l'exploitation compte plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la stratégie opérationnelle des entreprises internationales

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW/ - WorkJam , la principale plateforme de collaboration numérique pour les organisations ayant des employés de première ligne et des employés horaires, annonce aujourd'hui la nomination de Daniel Crépeau au poste de chef de l'exploitation. Daniel cumule plus de trois décennies d'expérience dans le pilotage de tous les aspects de l'entreprise, qu'il s'agisse du développement de logiciels, des opérations, des ventes et du marketing, des négociations de contrats importants ou des fusions et acquisitions. En tant que directeur de l'exploitation, il supervisera les opérations de l'entreprise afin de consolider le leadership de WorkJam sur le marché.

« La forte progression des revenus de WorkJam a permis à l'entreprise de se déployer rapidement à l'échelle internationale et d'élargir sa gamme de produits », a déclaré Steven Kramer, PDG de WorkJam. « Véritable visionnaire dans les domaines de l'innovation produit, de la constitution et de la mobilisation d'équipes très performantes, et de l'atteinte de l'excellence opérationnelle, l'arrivée de Daniel nous permettra de poursuivre l'atteinte de nouveaux jalons en tant que leader des environnements de travail numériques pour les travailleurs de première ligne. »

Avant son arrivée chez WorkJam, Daniel a exercé diverses fonctions de direction chez Freshe Solutions, PSP Investments et CGI Group, où il était réputé pour sa capacité à innover, à synthétiser et à atteindre constamment des objectifs stratégiques et opérationnels.

« L'approche prospective de WorkJam en matière d'innovation et de développement de produits, conjuguée à sa mission qui est d'améliorer la vie des employés de première ligne, correspond fortement à mes valeurs », a déclaré Daniel Crépeau. « Il me tarde de soutenir la talentueuse équipe de WorkJam tandis que l'entreprise poursuit son élan auprès de plusieurs des marques les plus appréciées au monde. »

Cette nomination de Daniel à la direction est la plus récente illustration du considérable essor de WorkJam, qui procède actuellement au recrutement de collaborateurs pour plus de 40 postes ouverts, et marque le deuxième ajout à l'équipe de direction de WorkJam en neuf mois -- Rich Halbert de Microsoft s'est joint à WorkJam en tant que chef de la stratégie en septembre 2020. Au cours de la dernière année, WorkJam a introduit plusieurs nouveaux produits essentiels au bien-être et à la sécurité des travailleurs non cléricaux, notamment Digital Launchpad, WorkJam Studio, Operations Planner, IO Composer, ExpressPay et Health Checks. En avril 2020, la société a clôturé une ronde de série C sursouscrite de 50 millions de dollars américains menée par la société canadienne de capital de risque Inovia Capital, avec la participation du Fonds de Solidarité FTQ. Tous les investisseurs existants ont également participé à cette opération, notamment Lerer Hippeau, Blumberg Capital, Claridge Inc. et Harmony Partners, ainsi que l'équipe de direction de WorkJam.

