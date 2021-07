WorkJam dévoile la nouvelle génération de son milieu de travail numérique : WorkJam Everywhere

Les employeurs peuvent désormais associer les meilleures capacités de première ligne de Workjam à d'autres plateformes, permettant ainsi d'orchestrer les effectifs là où se trouvent les utilisateurs.

MONTRÉAL, le 14 juillet 2021 /CNW/ - WorkJam, un chef de file des milieux de travail numériques pour les organisations comptant des employés de première ligne, annonce aujourd'hui la prochaine évolution de sa plateforme de milieu de travail numérique de première ligne avec le lancement de WorkJam Everywhere. Grâce à WorkJam Everywhere, les entreprises bénéficient désormais de la flexibilité et du choix de la localisation et des systèmes dans lesquels elles souhaitent fournir les fonctionnalités de WorkJam aux utilisateurs finaux -- y compris des modes de déploiement variables selon les régions, les unités commerciales et les rôles. Cette évolution permet aux services informatiques de disposer d'options de mise en œuvre, tandis que les responsables des ressources humaines, des opérations, de la formation et de la communication interne bénéficient d'une productivité et d'un taux de rétention accrus grâce à l'orchestration des effectifs de première ligne.

WorkJam Everywhere reprend les fonctionnalités éprouvées de WorkJam en matière de gestion des tâches, de libre-service pour les employés, de marché des quarts de travail, d'apprentissage et d'excellence opérationnelle, et les modularise pour qu'elles puissent être intégrées à une variété de technologies et de périphériques destinés aux employés. Soutenu par une API et une architecture axée sur les microservices, WorkJam Everywhere s'appuie sur les fonctionnalités déjà existantes de l'application WorkJam. Tous les modules de WorkJam Everywhere peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres, mais demeurent totalement interopérables au fur et à mesure que les besoins de l'entreprise augmentent. La fonctionnalité frontale est alimentée par un système d'administration dorsal commun, permettant aux RH, aux OPS et aux TI de définir clairement les rôles opérationnels, les suivis et les capacités.

« Cette évolution de WorkJam offre de la flexibilité au marché alors que les entreprises s'efforcent d'orchestrer pleinement leurs effectifs de première ligne. Peu importe la ligne de front ou les systèmes de travail choisis par les TI, les fonctionnalités de WorkJam peuvent être fournies par ce biais pour créer de meilleurs résultats », a déclaré Steven Kramer, président et chef de la direction de WorkJam. « La solution WorkJam Everywhere permet aux entreprises de se concentrer et d'exécuter les tâches qui comptent le plus pour elles : l'innovation, la collaboration et l'expérience des clients ou des patients. Les organisations peuvent désormais se développer sans crainte et sans limites et offrir une expérience agile aux employés, basée sur des informations et des mesures précises et en temps réel. À l'instar de ce que le commerce sans affichage a apporté au secteur du commerce électronique, WorkJam Everywhere offre des avantages et une agilité similaire. »

Dans le cadre de ce lancement, WorkJam Everywhere est désormais disponible sur Microsoft Teams et est accessible dans l'App Store de Teams. Cette intégration permet aux clients d'accéder aux capacités d'orchestration des travailleurs de première ligne de WorkJam, directement dans l'expérience Microsoft Teams. Ainsi, les clients disposent d'une puissante combinaison qui leur permet de donner du pouvoir à leurs travailleurs de première ligne et de faire évoluer les déploiements en toute sécurité, au sein de plateformes de pointe dans l'ensemble de leur organisation. En plus des modules, WorkJam a développé un ensemble de services de déploiement Azure pour faciliter le déploiement à l'échelle de la ligne de front -- en gardant tous les systèmes synchronisés et en s'adaptant à la rotation constante des employés.

« Avec plus de 145 millions d'utilisateurs actifs au quotidien, Teams est devenu la plateforme numérique de travail et d'apprentissage accessible sur tous types d'appareils. Des partenaires comme WorkJam qui tirent parti de l'extensibilité de la plateforme Teams pour offrir des solutions à nos clients à collaborer plus efficacement au sein de leurs équipes et de leurs employés », a déclaré Kirk Koenigsbauer, Directeur des opérations de la division Microsoft Experiences & Devices.

Positionnée pour être à la pointe du marché en matière de productivité de première ligne, la disponibilité de la plateforme de travail numérique de WorkJam a désormais la capacité de s'intégrer à n'importe quelle pile informatique, par exemple : Teams, SharePoint, BlueYonder, UKG, ADP, Salesforce, ainsi que d'autres systèmes maison. WorkJam accélère son écosystème de partenaires et en accueille de nouveaux pour offrir sa plateforme de pointe.

« En étant en mesure d'incorporer les expériences employés approfondies éprouvée de WorkJam dans Microsoft Teams ou d'autres plateformes stratégiques, nos clients ont désormais la possibilité de se servir de WorkJam et d'orchestrer leurs effectifs en fonction de leurs besoins spécifiques et individualisés », a déclaré Bob Clements, chef de la direction de Axsium Group. « Nous sommes fiers d'offrir aux clients une pile technologique plus réactive, adaptable et agile qui augmente la productivité et a un impact positif sur les résultats. »

Dans sa version initiale, WorkJam Everywhere permet une intégration agnostique des plateformes ainsi que des applications déjà disponibles sur l'App Store de Teams. D'autres partenaires seront annoncés plus tard dans le courant de l'année. Pour en savoir plus sur WorkJam Everywhere et sur la gamme complète des produits WorkJam, veuillez consulter le site www.workjam.com.

À propos de WorkJam

WorkJam est la solution de milieu de travail numérique que les leaders de l'industrie choisissent pour orchestrer leurs effectifs de première ligne -- soit en tant que plateforme de productivité ou dans le cadre de leur solution pour leurs employés de première ligne. Disponible dans plus de 37 langues et déployé dans plus de 38 pays, WorkJam offre une orchestration totale de la main-d'œuvre grâce à des outils de pointe en matière de gestion des tâches, de gestion des équipes, d'enquêtes et de micro-apprentissage. WorkJam est également très apprécié des employés, qui y gagnent en connaissances, en flexibilité et en relations numériques par le biais de la plateforme. Les entreprises qui utilisent WorkJam réalisent des économies considérables, augmentent leur productivité et optimisent l'utilisation de la main-d'œuvre tout en motivant et en engageant leur personnel non administratif, avec un retour sur investissement moyen de 409 %. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.workjam.com/.

