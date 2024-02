Workind s'adjoint d'un premier conseil d'administration

L'allié des employés québécois s'entoure d'experts pour propulser l'avenir de la technologie en RH

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Workind est fière d'annoncer la composition de son premier conseil d'administration, un jalon important dans le développement stratégique de la jeune entreprise en technologie des ressources humaines. L'instauration de cet organe décisionnel s'inscrit naturellement dans l'ambition de Workind de devenir un chef de file du secteur de l'expérience employé.

Faire équipe pour les travailleurs de demain

C'est avec l'intention de soutenir la croissance de Workind que Farnel Fleurant, présidente-fondatrice de l'entreprise, s'est entourée de professionnels chevronnés et respectés dans leurs domaines respectifs.

« Workind est une merveilleuse aventure entrepreneuriale et humaine. Je suis reconnaissante de travailler avec des gens d'affaires d'exception qui représentent si bien nos valeurs et nos ambitions. C'est une étape importante dans notre gouvernance qui nous permettra de réaliser notre mission tout en gardant le cap sur nos objectifs à court et moyen termes », affirme Mme Fleurant.

Plusieurs alliés gravitant dans les secteurs des ressources humaines, de la technologie et du financement se voient ainsi attribuer un rôle d'administrateur dans le C.A. de Workind : Francis Gosselin , économiste et CSO chez Norbert Hill, Julien Letartre , vice-président investissement chez Accelia Capital, Chelsea Finnemore , conseillère exécutive en culture & talent (ex-vice-présidente ressources chez Lightspeed), Isaac Olowolafe , co-fondateur et associé principal chez BKR Capital et Farnel Fleurant , présidente-fondatrice de Workind.

« Je suis particulièrement fier de me joindre au conseil d'administration de Workind et d'accepter le rôle de président du conseil qui m'a été confié par ses administrateurs. Workind est à un moment clé de sa croissance dans un marché en pleine effervescence, et je suis enthousiaste à l'idée qu'elle bénéficie déjà d'appuis crédibles et significatifs afin de réaliser son plein potentiel. », mentionne Francis Gosselin, président du conseil d'administration de Workind.

Cristalliser d'autres opportunités novatrices

Cascades a notamment collaboré avec Workind pour le développement de sa plateforme novatrice pour laquelle elle a obtenu un Prix Prospère - Employeur Innovant du Conseil du patronat du Québec en 2023.

À propos

Workind a pour mission de concevoir des expériences employées bienveillantes. Grâce à une plateforme intelligente et intuitive, Workind offre une solution flexible et innovante permettant aux employés d'avoir accès à des avantages personnalisés pour définir l'équilibre de vie qui leur convient tout en ayant un impact positif dans leur communauté.

Pour plus d'informations concernant Workind, visitez workind.ca .

INFORMATIONS :

Workind

Facebook | LinkedIn

SOURCE Workind

Renseignements: DEMANDES D'ENTREVUES : Iris Wei, Conseillère en relations publiques, (819) 598-0167, [email protected]