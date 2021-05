SoftBank Vision Fund 2 a dirigé le financement avec des investisseurs existants, comme a16z, GGV, Workday Ventures et M12, le fonds de capital de risque de Microsoft

REDWOOD CITY, Californie, 4 mai 2021 /CNW/ - WorkBoard, la plateforme de gestion des résultats d'entreprise et des objectifs et résultats clés (OKR), a annoncé aujourd'hui avoir recueilli 75 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d'un financement de croissance. La ronde a été dirigée par SoftBank Vision Fund 2*, et les investisseurs existants Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday Ventures et M12 (le fonds de capital de risque de Microsoft) y ont participé aux côtés des nouveaux investisseurs Capital One Ventures et SVB Capital. WorkBoard investira les fonds dans le développement de sa plateforme, sa clientèle et l'accentuation de ses efforts de vente et de marketing.

Pour tirer parti de la croissance économique et des changements profonds dans la façon dont la population achète et travaille, les entreprises doivent accroître leur agilité et leur vitesse. Selon PwC, avant la pandémie, 40 % des dirigeants se sentaient « très agiles » en ce qui a trait à apporter des changements avec souplesse, mais ce chiffre a chuté à 18 %, car cette agilité a été mise à l'épreuve au cours des 12 derniers mois. Comme la Réserve fédérale prévoit que la croissance du PIB sera la plus rapide depuis plus de 35 ans, soit 6,5 %, les entreprises de tous les secteurs adoptent des OKR et accélèrent leur façon de fonctionner pour suivre le rythme de l'évolution du marché. Les organisations technologiques les plus rapides et les plus importantes, dont Cisco, IBM et Microsoft, ainsi qu'un nombre croissant d'institutions financières, de fabricants et de sociétés des secteurs de la santé et des sciences de la vie, ont adopté WorkBoard et des OKR pour accélérer leurs activités et leur croissance.

« Aujourd'hui, les organisations du monde entier ont besoin d'une approche plus rapide et plus souple pour orienter leurs stratégies et leurs rythmes opérationnels. Nous croyons que la plateforme de pointe de WorkBoard aide les organisations à définir, à harmoniser et à gérer plus efficacement les résultats stratégiques, a déclaré Nagraj Kashyap, associé directeur chez SoftBank Investment Advisors. En tant que fervent utilisateur de WorkBoard, j'ai dirigé le financement de la série A de l'entreprise alors que j'étais à M12, et je suis ravi de poursuivre notre partenariat avec Deidre et l'équipe de WorkBoard pour stimuler leur prochaine étape de croissance. »

« Alors que de plus en plus d'entreprises s'engagent dans un avenir de travail entièrement à distance ou hybride, les OKR et la gestion transparente des résultats sont essentiels pour maintenir la cohérence au sein des équipes réparties, a déclaré Matthew Goldstein, directeur général de M12. WorkBoard apporte une valeur incroyable aux clients communs grâce à l'intégration de technologies comme Microsoft Teams, et plusieurs groupes de Microsoft, dont M12, utilisent WorkBoard pour accélérer leurs rythmes opérationnels. »

« Aujourd'hui, les industries doivent rapides et agiles, mais elles doivent aussi être en mesure de s'adapter à l'évolution du marché. La capacité d'ajuster rapidement les priorités stratégiques, d'être cohérent et de se mobiliser devient rapidement un enjeu de croissance, a expliqué Deidre Paknad, chef de la direction et cofondatrice de WorkBoard. WorkBoard accroît l'agilité stratégique et quadruple le rythme de fonctionnement tout en créant une réelle transparence. Je suis ravie de travailler de nouveau avec Nagraj et d'investir énergiquement dans des relations clients plus solides, l'avantage de la plateforme et une croissance plus rapide. »

À propos de WorkBoard

La plateforme de gestion des résultats d'entreprise et les services-conseils en matière de résultats de WorkBoard favorisent la croissance des clients et leur offrent un avantage concurrentiel grâce à une grande harmonisation, à une forte orientation et à la transparence au moyen des OKR. Depuis son lancement général en 2014, la plateforme de gestion des résultats et la méthodologie axée sur les résultats de WorkBoard ont gagné la confiance de centaines d'organisations de grandes entreprises et d'entreprises à forte croissance comme AstraZeneca, Microsoft, Cisco, Workday, IBM, 3M, VMware, Juniper, Zuora, LexisNexis, Malwarebytes, et bien d'autres. L'entreprise a été une pionnière de l'encadrement des OKR avec le premier programme de perfectionnement professionnel de son genre, qui a maintenant certifié plus de 7 000 mentors en matière d'OKR depuis 2018 grâce à la « Outcome Mindset Method™ ». WorkBoard est établie à Redwood City, en Californie. Les investisseurs comprennent Softbank Vision Fund 2, Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday Ventures, M12 (le fonds de capital de risque de Microsoft), Capital One Ventures et SVB Capital.

La prochaine conférence de Workboard, Accelerate Spring '21, mettra en vedette Geoffrey Moore, l'auteur du livre à succès « Crossing the Chasm and Zone to Win », ainsi que des dirigeants de Cisco, Microsoft, Avalara, EXL Healthcare, Praxis, VMware, Iterable et Zuora. Ils discuteront de la façon dont ils concrétisent des visions audacieuses pour un avenir plus numérique, accroissent leur agilité et vitesse, et stimulent leurs équipes pour qu'elles atteignent leur plein potentiel. La conférence virtuelle aura lieu du 24 au 27 mai 2021.

Ressources

*À la date du présent communiqué, SoftBank Group Corp. a fait des apports de capital pour permettre des investissements par SoftBank Vision Fund 2 (« SVF 2 ») dans certaines sociétés de portefeuille. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif seulement et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de parts de société en commandite dans un fonds, y compris SVF 2. SVF 2 n'a pas encore fait l'objet d'une clôture externe, et tout investisseur tiers potentiel recevra des renseignements supplémentaires relatifs à tout investissement de SVF 2 avant la clôture.

