VARSOVIE, Pologne, 4 juillet 2023 /CNW/ - À peine un mois après l'annonce de la refonte de son modèle d'affaires qui entre en vigueur le 3 juillet, le Réseau WOO a annoncé les 35 nouvelles inscriptions, la signature de nouveaux partenaires commerciaux de premier plan et le lancement de la Zero Fee Zone, renforçant la position de WOO X en tant que plateforme pour négociants professionnels.

L'entreprise a également annoncé le lancement d'un concours de négociation accompagnée de prix d'une valeur totale de 100 000 jetons WOO, mettant en lumière la grande liquidité, l'exécution supérieure des opérations et l'interface utilisateur de négociation personnalisable qui distinguent WOO X de ses concurrents.

« Les nouveaux actifs s'inscrivent dans le cadre d'une mise à niveau continue de notre plateforme afin d'accueillir plus d'actifs, d'améliorer l'exécution des opérations et d'accroître la liquidité. Avec l'entrée en vigueur du modèle d'affaires remanié, les utilisateurs de WOO X peuvent s'attendre à d'autres améliorations en matière d'écart et d'exécution », a déclaré Ben Yorke, vice-président, Ecosystem.

Achat ou vente de cryptomonnaies sans frais de négociation

La Zero Fee Zone de WOO X comprend environ 60 jetons, y compris BTC, ETH, AVAX et d'autres cryptomonnaies grand public offertes pour l'achat ou la vente sans frais de négociation. Les utilisateurs peuvent acheter ou vendre ces actifs sans frais de négociation, tant sur les marchés au comptant que les marchés à marge (jusqu'à un effet de levier quintuplé). Les utilisateurs peuvent avoir un accès illimité en jalonnant 1 800 jetons WOO ou plus.

Contrairement aux autres plateformes qui facturent des frais d'abonnement mensuels ou limitent le volume des opérations, la Zero Fee Zone est conçue pour les négociateurs qui se soucient de leur coût de négociation, qu'ils soient titulaires d'une cryptomonnaie pour la première fois ou négociateurs professionnels à temps plein.

La Zero Fee Zone permet à WOO X de rester fidèle à son esprit d'innovation et d'offrir aux utilisateurs des opérations sans frais, tout en conservant un modèle d'affaires plus conventionnel soutenu par des frais sur de nouvelles listes et de nouveaux produits dérivés intéressants.

« Nous avons organisé plusieurs concours de négociation ce mois-ci pour permettre aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs actuels de profiter des améliorations que nous avons apportées », a souligné M. Yorke.

Des prix d'une valeur totale de 100 000 jetons WOO en jeu aux concours Battle Royale, Tealstreet et WunderTrading

Pour célébrer les jalons de WOO X, 51 000 jetons WOO seront attribués sous forme de prix aux négociateurs ayant le volume le plus élevé sur les paires de négociation admissibles, aux référents ayant le plus grand nombre de répondants, aux nouveaux utilisateurs des jetons Connais ton client (KYC) et aux utilisateurs qui devinent correctement la paire de négociation la plus importante. Le concours de simulation boursière intitulé Battle Royale se déroulera du 3 au 23 juillet.

Deux autres concours de négociation ont été lancés en parallèle avec Battle Royale, célébrant l'intégration de WOO X avec Tealsteet, un terminal de négociation pour compte propre pour les produits dérivés cryptographiques, et WunderTrading, une plateforme qui aide les négociateurs à prendre des décisions de négociation éclairées, notamment au moyen d'outils d'archivage avancés, de signaux de négociation et de robots de négociation automatisés. Des prix d'une valeur totale de 50 000 jetons WOO seront distribués entre les utilisateurs de WOO X qui négocient avec le plus grand volume par l'intermédiaire de ces nouveaux partenaires.

M. Yorke a déclaré qu'en plus de tous ces concours, WOO X travaille à l'harmonisation des incitatifs de tous les participants à l'écosystème en améliorant les remises pour les sociétés affiliées, les courtiers et les terminaux de négociation; en investissant dans de nouveaux produits et des demandes de fonctionnalités; en améliorant notre infrastructure de cotation; et en forgeant des partenariats fructueux avec des écosystèmes et des applications de pointe comme moyen de financer des initiatives de croissance.

Le contenu ci-dessus ne constitue ni une recommandation de stratégies d'investissement et de négociation, ni une offre, une sollicitation ou une recommandation de produit ou de service. Le contenu est à des fins de partage d'information seulement. Toute personne qui prend ou modifie sa décision d'investissement en fonction du contenu doit assumer seule le résultat ou la perte.

Le contenu de ce document a été traduit dans différentes langues et partagé sur différentes plateformes. En cas de divergence ou d'incohérence entre différents messages causés par de mauvaises interprétations, la version anglaise de notre site Web officiel prévaudra.

