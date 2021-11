GEORGE TOWN, Îles Caïmans, 10 novembre 2021 /CNW/ - WOO Network a annoncé aujourd'hui l'achèvement de la ronde de financement de série A de 30 M$ avec l'appui de Three Arrows Capital, PSP Soteria Ventures, Gate Ventures, QCP Capital et Crypto.com Capital. La ronde a attiré des investisseurs de secteurs clés de l'industrie : institutions commerciales, bourses, fonds de capital de risque et entreprises de recherche comme AscendEX, AntAlpha, MEXC Global, LBank, Fenbushi Capital, BitMart, 3Commas Capital, TokenInsight Research, AVATAR (Avalanche Asia Star Fund) et ViaBTC Capital.

La ronde de financement stratégique par actions, qui a fait l'objet d'une sursouscription de 200 %, survient après le lancement réussi de WOO X, une plateforme de négociation qui offre aux négociateurs les principales liquidités du marché à des frais de négociation inférieurs ou nuls, et le lancement en test alpha de WOOFi, une plateforme d'échange décentralisée offrant les meilleurs prix possibles pour les swaps et une réduction des dérapages à des frais plus bas.

La collecte de fonds atteste de la confiance croissante des institutions à l'égard du réseau et de l'immense valeur qu'il apporte au marché des cryptomonnaies.

« Dans un contexte où le paysage boursier est de plus en plus compétitif, WOO X est sur le point de faire sa marque grâce à sa liquidité importante et à ses opérations à frais réduits ou nuls. Ces deux propositions sont d'une utilité phénoménale pour permettre aux négociateurs institutionnels et au détail d'effectuer des opérations de négociation de qualité supérieure. » - Su Zhu, cofondateur de Three Arrows Capital.

« Il est remarquable de constater que, peu de temps après son lancement, WOO X a pu atteindre une expérience de négociation optimale en combinant une profondeur de marché d'exception, ainsi que des écarts de négociation et des frais de négociation concurrentiels. Nous nous réjouissons à l'idée du lancement prochain de cette plateforme sur le marché de l'échange, et nous accompagnerons l'entreprise qui l'a créée dans son développement de produits grâce à notre expertise en matière de transactions immédiates, de produits dérivés et d'options et nous l'aiderons à faire en sorte que sa plateforme devienne la plateforme de négociation ultime qu'elle entrevoit. » - Darius Sit - fondateur et directeur du placement à QCP Capital.

Une partie du nouveau capital servira à accélérer l'expansion du marché mondial grâce à l'acquisition de talents et à l'ouverture d'un nouveau bureau régional de recherche et développement à Varsovie, en Pologne. Des capitaux seront également alloués à l'élaboration de nouvelles gammes de produits telles que les contrats à terme, le commerce social, et une série de produits innovants de finance décentralisée et de produits générateurs de rendement.

« WOO X demeure le produit phare de finance centralisée de WOO Network, mais la collecte de fonds nous permet d'aller plus loin et de nous aventurer plus profondément dans l'univers de la finance décentralisée grâce à notre gamme de swaps et de produits générateurs de rendement offerts sur WOOFi. Ces efforts élargiront la vision du réseau, qui consiste à fournir les meilleures stratégies de liquidité, de négociation et de génération de rendement, à un coût faible ou nul, tant dans le secteur de la finance centralisée que décentralisée », a commenté Jack Tan, cofondateur du WOO Network.

Depuis son financement de démarrage en 2020, WOO Network a connu une croissance extraordinaire. Le réseau offre en tout temps l'une des profondeurs de marché les plus élevées entre 250 et 300 BTC et 2500 et 3000 ETH sur un écart acheteur-vendeur serré de plus ou moins 2 %, ainsi que des millions de dollars d'altcoin en liquidités.

Compte tenu de la forte liquidité, la croissance des volumes d'opérations a considérablement augmenté, passant de 20 millions de dollars par jour au début de 2020 à une moyenne de 1 milliard de dollars en volume quotidien en octobre 2021, et a atteint un sommet historique de 2,6 milliards de dollars à la mi-septembre 2021.

« La liquidité de WOO Network ne fait que s'accroître, et son volume d'opérations est passé de plusieurs millions à plusieurs milliards. Ce qu'elle a construit est vraiment unique dans ce secteur. Ils sont en pleine croissance et sont en voie de devenir un géant de la liquidité et une force sur laquelle il faut compter dans les secteurs de la finance centralisée et décentralisée. » - Sherwin Lee, associé général chez PSP Soteria Ventures et fondateur de De-Fi Capital.

À propos de WOO Network

WOO Network est un vaste réseau de liquidité reliant les négociateurs, les bourses, les institutions et les plateformes de finance décentralisée en leur faisant bénéficier d'un accès démocratisé aux meilleures stratégies de liquidité, opérations de négociation et stratégies de génération de rendement à un coût allant de faible à zéro. WOO Network a été incubée par Kronos Research , une société de négociation multi-stratégies qui se spécialise dans les négociations à haute fréquence, l'arbitrage et les conseils en opérations sur marchandises, avec un volume d'échange quotidien moyen d'environ 5 à 10 milliards de dollars sur les marchés mondiaux de cryptomonnaie.

Personne-ressource pour les médias :

Ben Yorke, vice-président, Marketing

[email protected]

SOURCE WOO Network