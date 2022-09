TAIPEI, 9 septembre 2022 /CNW/ - WOO Network, une des dix principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, a obtenu l'approbation de sa demande d'enregistrement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent auprès de l'organisme de réglementation de Taïwan.

La société d'échange de cryptomonnaies est le seul demandeur étranger qui fait partie d'une liste de 24 fournisseurs d'actifs virtuels enregistrés publiée par la Commission de surveillance financière du Bureau bancaire de Taïwan.

« Il s'agit d'une étape importante pour nous, en effet, de nombreuses entreprises étrangères cherchent à servir le marché des locuteurs chinois, puisque ceux-ci cherchent à diversifier leurs portefeuilles. Le potentiel de Taïwan à lui seul est énorme, compte tenu de son revenu élevé par habitant et de sa grande connaissance de la technologie financière. », a affirmé Jack Tan, fondateur et chef de la direction de WOO Network.

« Cette décision nous confirme que les organismes de réglementation de Taïwan essaient de trouver un équilibre entre le soutien à l'innovation et la protection des utilisateurs. », a souligné M. Tan.

« Grâce à notre partenaire, Kronos Research, nous sommes en mesure d'offrir des liquidités importantes et des frais de transaction nuls. Nous sommes également en mesure de lancer simultanément de nouvelles fonctionnalités et de mettre en œuvre des mises à niveau dans notre système, ces facteurs nous ont permis d'être parmi les dix meilleures plateformes de négociation de cryptomonnaies en une seule année d'exploitation », a-t-il ajouté.

Kronos Research est une société de négociation quantitative de cryptomonnaies qui se spécialise dans l'arbitrage et la négociation à haute fréquence. La société a fait naître WOO Network afin d'apporter une meilleure liquidité aux négociants professionnels et aux bourses.

À ce jour, le volume total historique des transactions sur WOO X est supérieur à 240 milliards de dollars américains. WOO Network compte plus de 20 partenaires, dont Avalanche, Binance, Crypto.com, Cardano et NEAR.

Détail de l'accord de Taïwan

« D'une manière générale, l'approbation que nous avons obtenue signifie que nous nous conformons pleinement à la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, comme stipulé par la loi taïwanaise. Cette approbation nous permet de nous engager dans les échanges de cryptomonnaies contre des billets de banque ou contre des cryptomonnaies; le transfert de cryptomonnaies; la garde ou l'administration de cryptomonnaies; et l'offre et l'émission de cryptomonnaies, a affirmé Chloe Tsai, responsable du service juridique et de la lutte contre le blanchiment d'argent chez WOO Network.

Selon le document de la Commission de surveillance financière (FSC), les entreprises qui ont rempli la déclaration de conformité à la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent sont responsables de la mise en œuvre de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent en leur nom. Ceux qui ont obtenu l'approbation doivent prendre des mesures pour prévenir le blanchiment d'argent et lutter contre le terrorisme sur leurs plateformes de monnaie virtuelle et leurs activités commerciales.

« L'une des exigences pour nous est de créer une application indépendante taïwanaise pour héberger tous les utilisateurs taïwanais. Sur notre application taïwanaise, les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux transactions à terme et aux marges, alors que tous les FE et les BE sont séparés de notre application mondiale, a expliqué Tsai.

Nous prenons également des mesures importantes pour permettre à notre plateforme de s'engager dans l'échange de cryptomonnaie vers des devises, en commençant par l'une des grandes banques locales de Taïwan et bientôt, espérons-le, avec d'autres banques », a déclaré Tsai.

Depuis de nombreuses décennies, le secteur financier de Taïwan est hautement réglementé, restant méfiant de l'afflux de capitaux lié au blanchiment d'argent. Toutefois, le gouvernement a récemment assoupli ses règles dans le but de stimuler l'innovation financière et de faire de Taïwan une plaque tournante de la technologie financière.

Avec les pays voisins qui cherchent à resserrer leurs règles en matière de cryptologie, Taïwan a de bonnes chances d'atteindre son objectif avec ses récentes approbations.

À propos de WOO Network

WOO X est une plateforme de négociation pour les professionnels, qui comprend des modules entièrement personnalisables et des opérations sans frais, ou à frais réduits, avec des liquidités importantes provenant de WOO Network, qui met en relation les négociateurs, les bourses, les institutions et les plateformes DeFi (finance décentralisée). Le jeton WOO est utilisé dans les produits CeFi et DeFi du réseau pour assurer le jalonnement et les réductions de frais. WOO Network a été créé par Kronos Research, une société de négociation multistratégies qui se spécialise dans les négociations à haute fréquence, l'arbitrage et les conseils en opération sur marchandises, avec un volume d'échange quotidien moyen d'environ 5 à 10 milliards de dollars sur les marchés mondiaux de cryptomonnaie.

