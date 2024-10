VANCOUVER, Colombie-Britannique, 1er octobre 2024 /CNW/ - Wondershare, un chef de file mondial des solutions logicielles créatives, annonce le lancement de Filmora 14, la plus récente version de son logiciel de montage vidéo primé. Cette mise à jour importante lancée sous le slogan « More AI, Videos in Less Clicks » (Plus d'IA, des vidéos en moins de clics) présente des fonctions révolutionnaires d'intelligence artificielle (IA) qui simplifient le processus de création de vidéos pour les créateurs de contenu de tous les niveaux de compétence. Filmora 14 exploite la puissance de l'IA pour améliorer la productivité et la créativité en matière de montage vidéo.

La nouvelle version présente une fonctionnalité novatrice de courtes vidéos intelligentes, qui permet l'extraction automatique en un seul clic et l'édition de moments forts à partir de séquences vidéo originales de longues durées en plusieurs courts extraits raffinés, simplifiant ainsi le processus de création efficace de courtes vidéos. Filmora 14 embrasse l'ère de l'IA avec plus de dix nouveaux outils alimentés par l'IA conçus pour accroître l'efficacité et la qualité. Ceux-ci comprennent Smart Scene Cut, AI translation-Lip-Sync, AI Face Mosaic, AI Portrait Cutout et AI Sound Effect.

En ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'IA, Filmora 14 offre une fonction de rehaussement de la qualité et du son de la vidéo grâce à l'IA, une palette de couleurs optimisée par l'IA et le module Voice DeNoise, optimisant de manière exhaustive la qualité vidéo et audio. Filmora 14 présente également des fonctions professionnelles comme le montage multi-caméra, le suivi de plan, la courbe de trajectoire et la chronologie magnétique, solidifiant ainsi les bases du montage vidéo professionnel.

Courtes vidéos intelligentes

La nouvelle fonction utilise l'IA pour extraire automatiquement les moments forts de la vidéo originale et les transformer en courts extraits verticaux parfaits pour les plateformes de médias sociaux. Le produit final fait également correspondre intelligemment les sous-titres, les effets sonores, les autocollants et les transitions, tout en soutenant la diffusion prévue sur de multiples plateformes sociales. Cet outil répond à la demande croissante de création de contenu abrégé, simplifiant le processus pour les créateurs, les éducateurs et les spécialistes du marketing tout en augmentant l'efficacité et le professionnalisme.

Rehausseur de vidéo alimenté par l'IA

Le rehausseur de vidéo alimenté par l'IA améliore la qualité vidéo en restaurant la précision et la texture dans les images floues ou à basse résolution à l'aide d'algorithmes avancés d'IA. Cette fonction améliore considérablement la clarté, ce qui est particulièrement avantageux pour les séquences filmées sur les caméras de qualité inférieure.

Palette de couleurs optimisée par l'IA

La fonction d'optimisation par l'IA de la palette de couleurs de Filmora 14 permet aux utilisateurs de reproduire le dégradé de couleurs des séquences de référence et de les appliquer harmonieusement à leurs propres projets en un seul clic, tout en préservant les tons naturels de la peau. Cet outil puissant démocratise la correction des couleurs de qualité professionnelle, permettant même aux utilisateurs novices d'obtenir des éléments visuels cinématographiques professionnels en imitant les tons de couleur des films vedettes.

Montage multi-caméra

Filmora 14 présente une fonction sophistiquée de montage multi-caméra qui permet aux utilisateurs de modifier facilement des images à partir de plusieurs angles de caméra sur une seule ligne de temps. Cette fonction crée des vidéos dynamiques et d'apparence professionnelle pour les entrevues, les tutoriels, les spectacles sur scène et les enregistrements sportifs.

Suivi de plan

La technologie avancée de suivi de plan de Filmora 14 permet aux utilisateurs de joindre facilement des images, des graphiques, du texte ou des vidéos à des surfaces planes dans leurs séquences vidéo. Cette fonction permet de s'assurer que les éléments ajoutés se déplacent naturellement en synchronisation avec les mouvements de la caméra. C'est la fonction idéale pour superposer des logos ou intégrer des vidéos personnelles à des affichages promotionnels.

L'industrie de la création vidéo connaît une croissance exponentielle alimentée par l'IA. Bloomberg Intelligence prévoit que le marché mondial de l'IA générative pourrait atteindre 1,3 billion de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 42 %.

« Avec Filmora 14, nous repoussons les limites de ce qui est possible en montage vidéo, a déclaré Queenie, cheffe, Marketing de marque mondial chez Wondershare. Nos fonctions alimentées par l'IA permettent de gagner du temps et de libérer de nouvelles possibilités créatives pour les créateurs de contenu. Nous sommes ravis de voir comment nos utilisateurs tirent parti de ces outils pour concrétiser leur vision. »

Wondershare Filmora 14 est une étape importante de l'évolution de l'IA dans l'industrie du montage vidéo. Le logiciel est maintenant disponible pour Windows et macOS. Pour en savoir plus sur Filmora 14 et pour télécharger un essai gratuit, visitez le site https://filmora.wondershare.com. Découvrez l'avenir du montage vidéo avec Wondershare Filmora 14, où l'IA et la créativité se rencontrent.

À propos de Filmora

Filmora est conçu pour l'utilisateur, avec des performances plus fluides et une interface utilisateur intuitive. Avec des fonctions d'IA avancées qui stimulent la génération et le montage de contenu, plus de 220 000 actifs créatifs, de la musique disponible sur le marché, du matériel 3D LUT, des effets et des modèles prédéfinis, donnant plus de moyens à plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, Filmora se démarque comme un chef de file des logiciels de montage vidéo. En introduisant constamment des outils novateurs, il améliore le montage vidéo et rend le processus plus efficace et accessible à tous les niveaux de compétence. Filmora est disponible sur iOS, Android, macOS et Windows. Pour essayer gratuitement, visitez filmora.wondershare.com. Suivez Wondershare Filmora sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook pour en savoir plus.

À propos de Wondershare

Chef de file mondial des solutions de créativité et de productivité, Wondershare s'emploie à rendre les technologies de pointe accessibles à tous, favorisant ainsi une efficacité et une créativité accrues. Notre engagement à l'égard de l'excellence a été reconnu par des organismes prestigieux comme The Shorty Awards, G2 et GetApp. Avec une base d'utilisateurs de plus de 100 millions de personnes réparties dans 200 pays et régions, nous offrons divers logiciels comprenant le montage vidéo, la manipulation de PDF, la récupération de données, la création de diagrammes, la conception graphique et plus encore, tous conçus avec un principe en tête : la créativité simplifiée.

