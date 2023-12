VANCOUVER, Colombie-Britannique, 8 décembre 2023 /CNW/ -- La solution DemoCreator de Wondershare, pionnier de la technologie intégrée d'enregistrement et d'édition, dévoile fièrement DemoCreator 7, une mise à niveau exceptionnelle qui redéfinit les limites de l'expérience utilisateur. Faisant appel à une intelligence artificielle de pointe, DemoCreator 7 transforme la dynamique de base de l'enregistrement d'écran en offrant une optimisation sans précédent, introduit une gamme d'outils d'édition sophistiqués et amorce une nouvelle ère de fonctionnalités de partage de vidéos.

Dans la continuité de sa tradition d'excellence, Wondershare réaffirme son engagement à donner plus de pouvoir aux créateurs de contenu éducatif, de marketing et de divertissement grâce à la plus récente version de DemoCreator 7. Proposant une compréhension approfondie des différents domaines de la transmission des connaissances, l'outil DemoCreator 7 de Wondershare est à l'avant-garde de la révolution de l'IA. Les dernières améliorations apportées à la suite logicielle tirent parti de la recherche approfondie en IA de Wondershare, en vue d'offrir des caractéristiques révolutionnaires comme un enregistrement réaliste du persona en ligne, des outils polyvalents de modulation de la voix à l'aide de l'IA et des capacités avancées d'enregistrement et d'édition des portraits générés par l'IA. Cet engagement fait en sorte que les professionnels de multiples industries ont accès aux outils les plus novateurs pour créer, enseigner et divertir.

Voici quelques mises à jour importantes :

Fonctions d'enregistrement améliorées :

- Introduction de 5 nouveaux effets de superposition pour les curseurs statiques et dynamiques.

- Expansion des avatars virtuels, qui passent à 30 ensembles.

Fonctions d'édition améliorées :

- L'outil de voix hors-champ alimenté par l'IA prend en charge plus de 40 tonalités et 8 langues : anglais, japonais, coréen, espagnol, portugais, français, allemand et italien.

- Ajout des principaux effets lumineux à la barre d'outils de l'éditeur.

- Introduction de plus de 1 000 nouveaux effets et nouvelles ressources d'édition.

Il convient de noter que pour améliorer l'efficacité de la collaboration entre les équipes pour les utilisateurs des PME, cette importante mise à jour offre des caractéristiques à l'échelle de l'entreprise, y compris la capacité d'exporter des œuvres vers le nuage à des fins de distribution et des fonctions de messagerie interactive.

« Dans une industrie au croisement de la technologie et de la créativité, DemoCreator est un modèle d'innovation », a déclaré Hanna, cheffe de la direction de l'outil DemoCreator de Wondershare. « Notre mission inébranlable est de soutenir la communauté des créateurs de contenu en améliorant continuellement nos capacités d'enregistrement et d'édition. L'introduction d'outils d'IA dans DemoCreator 7 ne fait pas qu'améliorer l'expérience des utilisateurs : elle la révolutionne, établissant une nouvelle norme de précision et d'efficacité dans le processus de création de contenu. »

Compatibilité

La solution DemoCreator de Wondershare est compatible avec Windows et Mac. Pour des essais et des téléchargements gratuits, veuillez consulter https://dc.wondershare.fr/ . Vous pouvez également nous suivre sur YouTube , Facebook , Twitter , et Instagram pour en savoir plus sur DemoCreator.

À propos de Wondershare

Wondershare est une entreprise de logiciels reconnue mondialement qui s'engage à offrir des solutions novatrices à des fins personnelles et professionnelles. En tant que chef de file des produits de création et produits visant à améliorer la productivité, Wondershare a reçu de prestigieux prix d'organismes comme The Shorty Awards, G2 et GetApp. L'entreprise compte plus de 100 millions d'utilisateurs répartis dans 150 pays, qui ont accès à une vaste gamme de solutions logicielles pour l'édition de vidéos, l'édition de fichiers PDF, la récupération de données, les diagrammes et graphiques, et plus encore.

