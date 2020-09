Wonderful Pistachios No Shells souligne ses débuts à la télévision canadienne et renoue avec la coquille, en présentant Sheldon The Tortoise

En misant sur la croissance des ventes à trois chiffres réalisée par Wonderful Pistachios No Shells TM année après année au Canada, ainsi que sur le récent lancement des nouvelles saveurs Wonderful Pistachios No Shells TM Pistaches rôties au chili et Pistaches rôties au miel au cours de l'été, « Presque tout le monde les aime sans coquilles » met en vedette un nouvel adversaire de Wonderful Pistachios No Shells TM : Sheldon, une tortue bien-aimée qui sait dire ce qu'elle pense.

Dans le premier message publicitaire, cet antagoniste attachant au dos rigide présente ses arguments aux directeurs de la publicité chez Wonderful Pistachios, qui à leur tour tentent de le convaincre que leurs annonces Wonderful Pistachios No ShellsTM n'étaient qu'un malentendu. Ils visaient seulement à y faire la promotion des pistaches sans coquilles, et non des tortues sans coquilles. Diffusée à l'échelle du Canada, la campagne sera amplifiée par une campagne sociale et numérique d'envergure, en plus du contenu promotionnel imprimé et en magasin.

« Nos activités de Wonderful Pistachios No ShellsTM ont plus que triplé au cours de la dernière année au Canada et nous avons bon espoir que cette campagne ludique et charmante contribuera à accélérer cette croissance encore davantage, puisque les Canadiens raffolent des pistaches Wonderful Pistachios sans coquilles », a dit Adam Cooper, vice-président principal du marketing, The Wonderful Company.

La campagne met en lumière le fait que Wonderful Pistachios No ShellsTM représente une manière facile et pratique de savourer le goût délicieux des pistaches Wonderful Pistachios, sans leurs coquilles, tout simplement. Au Canada, la campagne propose divers messages publicitaires télé, y compris « Je parle tortue », et bénéficiera d'activités de marketing efficaces pour s'assurer que la notoriété de marque de cette collation si pratique continue de croître.

« C'est avec enthousiasme que nous présentons Sheldon aux Canadiens, puisque nous le considérons comme l'un des membres de la famille Wonderful Pistachios, quoiqu'il ait bien hésité à se joindre à nous », a dit Bobby Pearce, directeur de la création, Wonderful Agency. « La campagne Wonderful Pistachios No ShellsTM, créée par Wonderful Agency, est notre façon de parler du principal élément différenciateur de la marque, l'absence de coquilles, avec humour et de façon originale. »

Avec l'ajout des nouvelles saveurs qui ont été lancées cet été, Wonderful Pistachios No ShellsTM sont maintenant disponibles au Canada en variétés Pistaches rôties et salées (170g), Pistaches légèrement salées (170g), Pistaches rôties au chili (155g), et Pistaches rôties au miel (155g).

Pour de plus amples renseignements à propos de Wonderful Pistachios, de la campagne « Presque tout le monde les aime sans coquilles », ou pour regarder les messages publicitaires actuels et passés, veuillez visiter wonderfulpistachiosandalmonds.com, Facebook à /WonderfulPistachios, et Instagram à @WonderfulPistachios.

Wonderful Pistachios

Wonderful Pistachios est le plus important transformateur et commercialiste de pistaches verticalement intégré au monde. Cultivées dans la Vallée centrale de la Californie, nos noix de qualité supérieure se trouvent auprès de magasins dans tout le pays et en ligne sous les marques phares Wonderful® Pistachios et Wonderful® Pistachios No ShellsTM. Pour en savoir plus, visitez : www.wonderfulpistachios.com, ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, et Twitter.

Reconnus pour nos emballages et nos campagnes de marketing emblématiques, Wonderful® Pistachios fait partie de The Wonderful Company, une société privée dont la valeur est estimée à 5 milliards $.

À propos de The Wonderful Company

The Wonderful Company est une société mondiale privée dont la valeur est estimée à 5 milliards $, qui aspire à cultiver la santé et le bonheur aux quatre coins du monde. Ses marques emblématiques incluent FIJI® Water, POM Wonderful®, Wonderful® Pistachios, Wonderful® Halos®, Wonderful® Seedless Lemons, Teleflora®, JUSTIN® Wines, JNSQ™ Wines, et Landmark® Wines.

La relation entre The Wonderful Company et les consommateurs mise sur la santé, et redonner fait partie de son ADN. Pour en savoir plus au sujet de The Wonderful Company, de ses produits et de ses valeurs fondamentales, visitez le www.wonderful.com, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, et Instagram. Pour consulter le rapport actuel sur la responsabilité sociale d'entreprise, visitez le www.wonderful.com/csr.

