WomenInc. nomme Lynn Brubaker parmi les administratrices de sociétés les plus influentes de 2019

LAKE MARY, Floride, 14 janvier 2020 /CNW/ - FARO® (NASDAQ : FARO), la source la plus fiable au monde en matière de solutions de mesures et d'imagerie 3D pour la fabrication 3D, la construction BIM, la conception 3D, la criminalistique de sécurité publique et les applications de photonique, annonce aujourd'hui que WomenInc., une tribune multimédia de premier plan dont l'objectif est de susciter un dialogue positif à propos et à l'égard des femmes, a nommé Lynn Brubaker, membre du conseil d'administration de FARO, sur sa liste des administratrices de sociétés les plus influentes de 2019.

« Aujourd'hui, nous saluons Lynn Brubaker pour cette reconnaissance bien méritée témoignant de son leadership et de ses nombreuses précieuses contributions durant son mandat comme membre du conseil d'administration de FARO, elle qui a notamment été présidente du comité de gouvernance et de nomination de FARO », déclare John Donofrio, président du conseil d'administration de FARO. « À FARO, nous vouons un engagement complet à l'inclusion et à la diversité, lequel vise aussi notre conseil d'administration. »

« Nous sommes extrêmement fiers du calibre de notre conseil d'administration », déclare Michael Burger, président et chef de la direction de FARO. « Nous sommes une société mue par une équipe diversifiée et inclusive de ressources humaines dévouées. Notre engagement de longue date envers l'équité entre les sexes se manifeste aussi dans nos activités commerciales. »

Madame Brubaker est administratrice de la société depuis le mois de juillet 2009. À titre de cadre chevronnée comptant plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'aviation et de l'aérospatiale, elle a assumé un grand nombre de fonctions de direction, d'opérations, de vente, de marketing, de soutien à la clientèle et de consultante indépendante. Elle est administratrice depuis plus de 15 ans et cumule au-delà de dix ans d'expérience comme conseillère auprès de sociétés mondiales et internationales de haute technologie et issues d'industries multiples. Depuis 2005, Madame Brubaker offre des services-conseils axés sur la stratégie et le développement des affaires. Elle siège actuellement au conseil de Hexcel Corporation, une société inscrite à la Bourse de New York qui s'affaire aux matériaux avancés et aux technologies de premier plan, et à celui de QinetiQ Group plc, une importante société inscrite à la Bourse de Londres qui se consacre à la recherche et à la technologie. Madame Brubaker a travaillé pendant 10 ans à Honeywell International, Inc. avant de se retirer alors qu'elle était vice-présidente et directrice générale de l'aérospatiale commerciale pour Honeywell International, fonction qu'elle a assumée de 1999 à 2005. Avant son passage à Honeywell International, Madame Brubaker a occupé plusieurs postes de gestion à McDonnell Douglas Corporation, Northwest Airlines Corporation et ComAir Limited. Elle siège actuellement au conseil d'administration de diverses sociétés privées et organisations commerciales.

La liste complète des administratrices de sociétés les plus influentes de 2019 se trouve à l'adresse suivante : http://www.womeninc.com/2019MICD.

À propos de FARO

FARO est la source la plus renommée au monde en matière de solutions de mesures et d'imagerie 3D. La société conçoit et commercialise des appareils et des logiciels de mesure et d'imagerie assistées par ordinateur pour les marchés verticaux suivants :

Fabrication 3D -- Relevés et imagerie 3D de haute précision, de même que comparaison d'éléments et de structures complexes au sein des processus de production et d'assurance de la qualité.

Construction BIM -- Capture 3D de projets de construction et d'usines comme ils sont construits pour documenter les structures complexes et effectuer le contrôle de la qualité, la planification et la préservation.

Criminalistique de sécurité publique -- Capture et analyse de données réelles sur place afin d'enquêter sur un accident, un crime ou un incendie, de planifier des activités de sécurité et d'offrir de la formation en réalité virtuelle pour le personnel de la sécurité publique.

Conception 3D -- Capture et modification de la forme 3D de produits, de personnes ou d'environnements à des fins de conception pour des applications relatives au développement de produits, à l'infographie et aux domaines dentaire et médical.

Photonique -- Conception et commercialisation de solutions et de produits de mesurage laser fondés sur le galvanomètre.

Le siège social mondial de FARO est établi à Lake Mary, en Floride. Le siège social régional de la société en Europe se trouve à Stuttgart, en Allemagne, alors que celui de l'Asie-Pacifique est situé à Singapour. FARO compte des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Turquie, aux Pays-Bas, en Suisse, en Inde, en Chine, en Malaisie, en Thaïlande, en Corée du Sud, au Japon et en Australie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'adresse http://www.faro.com.

Déclaration de la règle refuge conformément à la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse à l'égard des activités commerciales de FARO Technologies, Inc. qui ne sont pas des faits historiques sont des « déclarations prospectives » qui comportent des risques et des incertitudes. Pour une analyse des risques et des incertitudes, lesquels pourraient amener à des résultats autres que ceux prévus dans les énoncés prospectifs, veuillez consulter les facteurs de risque (« Risk Factors ») à la partie I, article 1A. Les facteurs de risque du rapport annuel de la société sont indiqués sur le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, et à la partie II, article 1A. Les facteurs de risque du rapport trimestriel de la société sont indiqués sur le formulaire 10-Q pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2019.

