Women in Payments dévoile les récipiendaires de 2019

D'exceptionnelles femmes de l'industrie canadienne des paiements honorées à la remise des prix de Women in Payments

TORONTO, le 20 sept. 2019 /CNW/ - Women in Payments a reconnu le talent exceptionnel de leaders et d'étoiles montantes de l'industrie des paiements lors de son huitième symposium annuel à Toronto, le 18 septembre.

Les prix ont été remis à des professionnels qui se démarquent et qui sont loués pour leur leadership, leur sens de l'innovation et les efforts qu'ils déploient pour renforcer l'industrie et assurer la réussite de leurs consœurs.

« Nous ne pourrions pas être plus fières des six récipiendaires de cette année qui ont tous un talent incroyable. Women in Payments souligne le travail remarquable des dirigeants et des innovateurs du secteur depuis 2014. La remise de prix est une occasion de célébrer et de reconnaître les accomplissements de toutes les personnes qui ont ouvert la voie aux étoiles montantes de l'industrie des paiements, explique Kristy Duncan, fondatrice et chef de la direction de Women in Payments. Félicitations à chaque finaliste! »

Voici les six catégories et les récipiendaires :

Étoile montante, Daniela Carnevale Aubry , CIBC

, CIBC Innovation, Elena Litani, nanopay

Figure de proue, Rania Llewellyn , Banque Scotia

, Banque Scotia À la défense des femmes, John Cowan , CIBC

, CIBC Inspiration, Grace Caputo , Payment Source

, Payment Source Professionnelle émérite, Suzan Denoncourt , Ingenico

À PROPOS DES PRIX ET DES RÉCIPIENDAIRES

Le prix Étoile montante de Women in Payments salue les membres prometteuses de l'industrie canadienne des paiements. Il rend hommage aux femmes qui font preuve de leadership et d'excellence professionnelle et qui n'hésitent jamais à motiver les autres, ayant ainsi un effet positif sur notre écosystème. Cette année, le prix est décerné à Daniela Carnevale Aubry de la CIBC pour sa pensée stratégique, son leadership axé sur la collaboration, son encadrement exceptionnel des autres et sa passion pour les paiements.

Le prix Innovation de Women in Payments est remis à une femme qui a su promouvoir l'innovation en paiements grâce à sa créativité et à sa vision. Le prix de cette année est décerné à Elena Litani de nanopay pour son leadership dans diverses initiatives sur l'identité (à l'échelle nationale) et la chaîne de blocs. Elle est aussi récompensée pour sa grande contribution au projet Jasper, concernant un système de monnaie virtuelle et de règlement pour les banques centrales qui reposerait sur une chaîne de blocs, et pour son rôle central dans Vérifiez.Moi., projet national innovateur sur l'identité mené par la Banque TD.

Le prix Figure de proue de Women in Payments est remis à une femme qui travaille à modeler l'avenir de l'industrie des paiements grâce à son leadership lors de rassemblements et qui contribue au débat sur les paiements tenu par les membres du secteur à l'échelle nationale et mondiale. Cette année, le prix est décerné à Rania Llewellyn de la Banque Scotia pour ses efforts notables visant à moderniser les paiements au Canada dans le cadre de plusieurs rassemblements de l'industrie, de même que pour son leadership dans le projet de transformation numérique de la Banque Scotia. Notons aussi le rôle prédominant qu'elle joue dans l'accueil des nouveaux arrivants au Canada en appuyant les programmes d'encadrement et en participant à la création de programmes bancaires particuliers.

Le prix À la défense des femmes de Women in Payments est remis à un homme ou à une femme qui contribue vivement à l'avancement des femmes et à leur perfectionnement et qui souligne publiquement le travail et les réussites des femmes dans leur milieu. Le prix de cette année est décerné à John Cowan de la CIBC qui a la réputation d'être un grand partisan du talent féminin et un fervent défenseur de la parité hommes-femmes des équipes de direction et de l'inclusion en milieu de travail.

Le prix Inspiration de Women in Payments est remis à une femme qui inspire les gens à repousser sans cesse les limites de leurs efforts et de leur succès. Il s'agit d'une visionnaire on ne peut plus optimiste qui encourage les autres à atteindre l'excellence et à s'épanouir. Cette année, le prix est décerné à Grace Caputo de Payment Source pour sa capacité à respecter ses engagements et à motiver ses équipiers à suivre sa vision, et pour sa passion de l'encadrement et du partage de son expérience et des connaissances qu'elle a durement acquises.

Le prix Professionnelle émérite de Women in Payments est un prix pour l'ensemble des réalisations d'une femme qui a fait ses preuves comme avant-gardiste et modèle à suivre et qui a largement contribué à redorer l'image de l'industrie dans son ensemble. Le prix de cette année est décerné à Suzan Denoncourt d'Ingenico pour son leadership remarquable dans la création de nouveaux modèles d'affaires et de partenariats stratégiques et dans l'adoption de solutions nouvelles de calibre mondial pour les paiements et la protection de l'identité. Son expertise lui vaut le respect de l'industrie, et son opinion est souvent sollicitée par les représentants du gouvernement et les organismes du secteur. Adepte du mentorat, Mme Denoncourt soutient diverses initiatives internes et externes. Toute sa carrière, elle a travaillé sans relâche à l'innovation des paiements, et c'est ce qui fait d'elle une professionnelle émérite.

À propos de Women in Payments

Women in Payments, qui organise des symposiums au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, en Australie et à Singapour, a été fondé par Kristy Duncan en 2012 dans le but de faciliter le perfectionnement professionnel, la formation sur les systèmes de paiement et le renforcement communautaire au profit de femmes aux quatre coins du monde qui œuvrent dans l'industrie des paiements. Ses symposiums sont un lieu où les professionnelles du milieu peuvent afficher ou encore aiguiser leurs techniques de leadership et leur expertise dans divers rôles. Au programme : présentations, discussions avec la direction, ateliers et bien plus encore.

