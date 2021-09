Wolseley Canada nomme Mark Gallant au poste de vice-président, Chaîne d'approvisionnement

BURLINGTON, ON, le 7 sept. 2021 /CNW/ - Wolseley Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Mark Gallant au poste de vice-président, Chaîne d'approvisionnement.

Mark, qui a passé les 12 dernières années chez Home Depot, entrera en fonction le 7 septembre 2021 au siège social de Wolseley Canada à Burlington, en Ontario.

« Mark arrive chez Wolseley Canada fort d'une vaste expérience, qui comprend la mise en place, l'exploitation et la transformation des services de la chaîne d'approvisionnement, et la croissance des ventes du commerce électronique », a déclaré Sébastien Laforge, président de Wolseley Canada. « Nous sommes ravis de l'intégrer à l'équipe alors que nous continuons à faire croître notre entreprise à travers le pays. »

Avant son mandat chez Home Depot, Mark a passé 11 ans chez Accenture, une société mondiale d'experts-conseils, en tant que directeur principal et chef des services professionnels pour la stratégie de la Chaîne d'approvisionnement, où il a fourni des conseils stratégiques à un grand nombre d'organisations.

Mark est titulaire d'un baccalauréat ès sciences appliquées en génie industriel de l'Université de Windsor. Il est instructeur dans le programme de certificat de maîtrise en gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique à la Schulich School of Business.

Interrogé au sujet de ce changement, Mark a déclaré : « Wolseley Canada est une organisation axée sur le client et qui met l'accent sur la croissance. Je suis impatient d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs. »

À propos de Wolseley Canada :

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d'aqueduc, de protection contre les incendies, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 installations d'un océan à l'autre. L'équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe - Wolseley Express - et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc, est le plus important distributeur de produits de plomberie et de chauffage, et l'un des chefs de file de la fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la cote de la Bourse de Londres (LSE : FERG) et elle est l'une des sociétés inscrites de l'Indice FTSE 100.

SOURCE Wolseley Canada

Renseignements: Jodi Smith-Meisner, Directrice des Communications, Wolseley Canada, [email protected], 647 272-5718

Liens connexes

https://wolseleyinc.ca/