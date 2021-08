Wolseley Canada ajoute les produits pour la cuisine et la salle de bain Kohler à sa liste de produits

« Kohler entretient une relation de longue date avec Ferguson aux États-Unis, et nous sommes heureux de voir ce partenariat s'étendre à notre équipe de Wolseley Canada », a déclaré Kevin Murphy, chef de la direction de Ferguson plc. « Cette expansion s'inscrit dans notre stratégie visant à créer une meilleure harmonisation entre Ferguson et Wolseley pour former une entreprise nord-américaine déterminée à offrir la meilleure valeur à nos clients. »

« Kohler est un chef de file mondial en matière d'innovation, de conception et de savoir-faire dans le domaine des produits essentiels pour la cuisine et la salle de bain », a déclaré Sébastien Laforge, président de Wolseley Canada. « L'ajout du portefeuille de marques de Kohler à notre assortiment renforce notre engagement à fournir des produits et services exceptionnels à nos clients d'un océan à l'autre. »

Grâce à ce nouveau partenariat, qui sera lancé en janvier 2022, Kohler Canada sera en mesure d'étendre sa portée nationale avec ses marques Kohler, Sterling, Kallista et Hytec par l'entremise du réseau national de Wolseley Canada, qui compte plus de 220 établissements.

« Le Canada est un marché important pour les activités de plomberie de Kohler, et nous y voyons une excellente occasion d'étendre nos offres à travers l'Amérique du Nord. Nous sommes donc ravis de nous associer à l'équipe de Wolseley Canada », a déclaré Christopher Bell, vice-président et directeur général, Cuisine et salle de bain, Kohler Canada. »

Wolseley Canada distribuera l'assortiment de produits pour la cuisine et la salle de bain de Kohler dans ses succursales et ses salles d'exposition à l'échelle nationale, ainsi qu'en ligne par le biais de sa plateforme de commerce électronique, Wolseley Express.

À propos de Wolseley Canada :

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d'aqueduc, de protection contre les incendies, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 installations d'un océan à l'autre. L'équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe - Wolseley Express - et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc, est le plus important distributeur de produits de plomberie et de chauffage, et l'un des chefs de file de la fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la cote de la Bourse de New York (NYSE: FERG), à la cote de la Bourse de Londres (LSE: FERG), et elle est l'une des sociétés inscrites de l'Indice FTSE 100.

