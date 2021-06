WM Holding Company, LLC, qui est une des principales plateformes technologiques de l'industrie du cannabis, finalise son regroupement avec Silver Spike Acquisition Corp.

La société ouverte s'appellera WM Technology, Inc. et ses actions ordinaires seront inscrites au Nasdaq (symbole « MAPS ») le 16 juin 2021

IRVINE, Calif., le 16 juin 2021 /CNW/ - WM Holding Company, LLC (« WMH » ou l'« entreprise »), principal fournisseur d'infrastructures technologiques et logicielles à l'industrie du cannabis, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé le regroupement annoncé précédemment avec Silver Spike Acquisition Corp. (« SSPK » en bourse).

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de SSPK, puis approuvée lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de SSPK le 10 juin 2021. Au moment de la conclusion de l'entente, SSPK a changé de nom pour WM Technology, Inc. Le symbole boursier de l'action ordinaire passera de « SSPK » à « MAPS », et les actions commenceront à être cotées sous cette nouvelle désignation au Nasdaq Stock Market le 16 juin 2021.

Fondée en 2008, WMH exploite Weedmaps, un répertoire en ligne des détaillants de cannabis et un site d'information destiné aux producteurs et aux consommateurs de cannabis, et WM Business, une des sociétés qui offre aux détaillants vendeurs de cannabis et aux marques les abonnements aux solutions SaaS les plus complètes. L'entreprise fournit des logiciels et d'autres solutions technologiques; elle n'entre pas en contact avec les plants. WMH s'est mise à croître dès sa création. De l'exercice 2014 à l'exercice 2020, elle a vu ses revenus augmenter à un TCAC de 35 %, et sa marge bénéficiaire brute est passée de 92 % à 95 %. Pour l'année terminée le 31 décembre 2020, WMH a généré un revenu de 162 millions de dollars, un bénéfice net de 39 millions et un BAAIA ajusté de 43 millions.

La haute direction de WMH continuera à diriger la nouvelle société; elle est composée des personnes suivantes : Chris Beals (chef de la direction), Arden Lee (directeur financier), Juanjo Feijoo (chef de l'exploitation et directeur du marketing), Justin Dean (directeur de la technologie et de l'informatique) et Brian Camire (directeur des affaires juridiques).

« Nous sommes très heureux de procéder à ce regroupement, qui va nous aider dans notre mission consistant à dynamiser un marché mondial du cannabis à la fois transparent et inclusif, à renforcer notre rôle à titre d'une des principales plateformes technologiques de l'industrie du cannabis, et à accélérer notre croissance, a déclaré Chris Beals, chef de la direction de WMH. Nous continuons de bénéficier de macro-indicateurs favorables et durables, alors que la légalisation du cannabis progresse dans tous les États-Unis et dans le reste du monde. En tant que société ouverte, nous sommes désormais encore mieux placés pour défendre la légalisation, l'équité sociale et l'octroi de permis dans de nombreux États, tout en offrant aux entreprises faisant le commerce du cannabis les outils nécessaires pour réussir dans un contexte réglementaire très complexe. Nous sommes tout à fait en mesure de continuer à adapter le marché de Weedmaps aux besoins de nos utilisateurs, tout en offrant à nos clients davantage de fonctions avec l'outil Saas de WM Business. »

Scott Gordon, chef de la direction et président du conseil de SSPK : « Nous sommes fiers de finaliser le regroupement entre Silver Spike et WMH, ce qui va confirmer Weedmaps comme un des principaux créateurs de listes en ligne pour les consommateurs de cannabis et les entreprises connexes, et faire de WM Business l'entreprise qui offre aux détaillants vendeurs de cannabis et aux grandes marques les abonnements aux solutions SaaS les plus complètes. Nous croyons que WMH offre actuellement les possibilités d'investissement les plus intéressantes sur le marché du cannabis et, à titre de société ouverte, WMH est on ne peut mieux placée pour mettre en pratique sa vision, c'est-à-dire aider les entreprises homologuées qui font le commerce du cannabis à prospérer tout en générant de la croissance et un rendement pour les actionnaires. »

Aperçu de la transaction

La transaction fournit un produit brut de 579 millions de dollars, principalement composé de 254 millions en espèces provenant du précédent compte de fiducie de SSPK et de 325 millions en espèces provenant d'un placement privé dans les sociétés ouvertes (PIPE), excluant les frais de transaction. Le PIPE est garanti par des investisseurs incluant des fonds et des comptes gérés par AFV Partners, Federated Hermes Kaufmann Funds et Senvest Management LLC, ainsi que par un engagement de 35 millions de dollars de Silver Spike Capital. Des produits d'une valeur de 125 millions de dollars viendront s'ajouter au bilan de WMH à titre de capital de base (notamment pour financer les dépenses liées à la transaction), pour financer la croissance prévue de l'Entreprise, qui comprendra l'expansion de l'offre d'abonnements à des solutions Saas axées sur l'infonuagique par WM Business, et l'augmentation du nombre d'utilisateurs et des listes d'entreprises sur les marchés américain et international. Des produits d'une valeur de 455 millions de dollars seront versés aux actionnaires de WMH. Les dirigeants de WMH ont transféré 100 % de leur portefeuille d'actions dans le cadre de la transaction. Vous trouverez une description plus détaillée de la transaction dans la circulaire d'information définitive déposée par SSPK auprès de la SEC le 26 mai 2021.

Conseillers

Rothschild & Co. a agi à titre de conseiller exclusif en matière de marchés financiers, et Cooley LLP et Dentons LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de WM Holding Company, LLC. Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated et Piper Sandler & Co. ont agi ensemble à titre d'agents de placement et de conseillers financiers. BTIG, LLC, Canaccord Genuity LLC, JMP Securities LLC et Trust Securities, Inc. ont également agi à titre de conseillers spécialistes des marchés financiers, et Davis Polk & Wardwell LLP a agi à titre de conseiller juridique à Silver Spike Acquisition Corp. Gibson, Dunn & Crutcher LLP et Jonathan Dennis ont agi à titre de conseillers juridiques pour les fondateurs de WM Holding.

À propos de WM Holding Company, LLC

La mission de WM Holding Company, LLC consiste à dynamiser un marché mondial du cannabis à la fois transparent et inclusif. L'entreprise, qui en est à sa deuxième décennie d'existence, a participé de près aux changements législatifs que nous observons depuis dix ans.

Fondée en 2008, l'entreprise WMH est un fournisseur de premier plan d'infrastructures logicielles et technologiques à l'industrie du cannabis; elle offre Weedmaps, plateforme de commerce électronique grand public, et un logiciel interentreprises grâce à sa division WM Business. Les solutions SaaS d'infonuagique que propose WM Business offrent aux détaillants de cannabis un système d'exploitation de bout en bout. Les outils WM Business permettent de se conformer à la réglementation applicable à l'industrie du cannabis, qui est complexe et disparate, et qui évolue constamment. Grâce à son site Web et à ses applications mobiles, WM Holding offre aux consommateurs les renseignements les plus à jour à propos des détaillants, des marques et des produits de cannabis, ce qui facilite la recherche de produits et la communication avec nos clients (détaillants et marques).

Les responsables de WMH croient fermement dans l'avenir du cannabis et savent qu'il est important d'offrir aux consommateurs du monde entier un accès au cannabis en toute sécurité et en toute légalité. Depuis sa création, WMH travaille sans relâche non seulement pour devenir la plateforme offrant les services les plus complets aux consommateurs, mais aussi pour créer des solutions logicielles qui garantiront la conformité des entreprises, pour défendre la légalisation, l'équité sociale et l'octroi de permis dans de nombreux États, et pour faciliter plus de formation grâce à un partenariat avec des experts en la matière, qui offrent des renseignements détaillés à propos de la plante.

WMH a son siège social à Irvine, en Californie, et emploie environ 430 professionnels répartis dans le monde entier. WMH favorise le travail à distance pour tous les employés admissibles et a des bureaux à Denver (Colorado), Los Angeles (Californie) et Kitchener (Ontario). Visitez notre site : www.weedmaps.com.

À propos de Silver Spike Acquisition Corp.

Silver Spike Acquisition Corp., qui est une filiale de Silver Spike Capital, est une société inactive qui a été formée en vue d'effectuer des fusions, l'échange d'actions, l'acquisition d'actifs, l'achat d'actions, des réorganisations ou le regroupement d'une ou de plusieurs entreprises similaires.

L'équipe de direction et le conseil d'administration sont composés de cadres et de fondateurs d'entreprises qui possèdent une longue expérience de l'industrie du cannabis et du secteur financier, dont : Scott Gordon, fondateur et chef de la direction de l'entreprise, qui commencé à investir dans l'industrie du cannabis en 2014 et a cofondé en 2016 Egg Rock Holdings, société mère de Papa & Barkley, entreprise qui fabrique des produits du cannabis, mais fait également de transformation et de la logistique, et en est devenu président du conseil; et Orrin Devinsky, administrateur de l'entreprise qui dirige le NYU Langone Comprehensive Epilepsy Center et enseigne la neurologie, la neuroscience et la psychiatrie à la NYU School of Medicine, et qui préside depuis 2016 le conseil consultatif médical de Tilray, entreprise de l'industrie pharmaceutique/du cannabis.

À propos de Silver Spike Capital

Silver Spike Capital est une société de gestion de placements qui se spécialise dans l'industrie du cannabis et dans le secteur de la santé et du mieux-être non conventionnels. L'entreprise offre des occasions d'investissement sur le marché du crédit privé et dans des actions aux nouveaux acteurs des secteurs du cannabis, du chanvre et d'autres cannabinoïdes respectant la réglementation étatique et fédérale, qui connaissent une croissance rapide. Silver Spike gère également un fonds de capital de risque axé sur le secteur naissant des psychédéliques.

Les professionnels de Silver Spike, qui possèdent plus de 30 ans d'expérience des placements, sont des investisseurs de la première heure dans l'industrie du cannabis, des entrepreneurs, des exploitants et des chercheurs, mais aussi des experts chevronnés du financement sur les marchés émergents, qui connaissent bien les lois et règlements complexes applicables à l'industrie du cannabis d'aujourd'hui. Silver Spike Capital a son siège social à New York et un bureau satellite à Toronto. Pour en savoir plus, visitez notre site : www.silverspikecap.com.

Énoncés prospectifs

L'information contenue dans le présent communiqué comprend des « énoncés prospectifs », formulés sous réserve des règles d'exonération de la United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de termes comme « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention de », « fera », « s'attendre à », « anticiper », « être d'avis que », « chercher à », « cibler » ou d'autres expressions de même nature qui expriment des prédictions ou indiquent des tendances ou des événements futurs qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés comprennent notamment (sans s'y limiter) : des déclarations portant sur l'estimation des résultats financiers et des paramètres de rendement; des projections relatives aux débouchés commerciaux et aux parts de marché; les attentes et les échéanciers relatifs au lancement de produits; les avantages potentiels que présente la transaction; le succès potentiel de la stratégie de commercialisation de WMH; les attentes relatives à la capacité de WMH à adapter ses activités et à offrir davantage de produits et services. Ces énoncés s'appuient sur diverses hypothèses, mentionnées ou pas dans le présent communiqué, ainsi que sur les attentes actuelles de la direction de WMH, et ne constituent pas des prévisions du rendement réel. Ils sont fournis uniquement à titre indicatif et ne prétendent pas représenter une garantie, une assurance, une prévision, un énoncé définitif des faits ou une probabilité, et ne doivent pas être considérés comme tels par quelque investisseur que ce soit. Les situations et les événements réels sont difficiles ou impossibles à prédire, et différeront des hypothèses. WMH n'a aucun contrôle sur bon nombre des situations et des événements réels. Les présents énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, parmi lesquels : des changements touchant les activités au Canada et à l'étranger, les marchés, la situation financière et politique et les règles juridiques; l'impossibilité de réaliser les avantages anticipés du regroupement d'entreprises proposé; les risques associés au caractère incertain des prévisions financières relatives à WMH; l'état futur des économies et des marchés mondiaux, régionaux ou locaux ayant une incidence sur l'industrie du cannabis; l'élaboration des lois et règlements, leur application et leurs effets, notamment en ce qui concerne l'industrie du cannabis; la capacité de WMH à miser sur les marchés du cannabis (existants et nouveaux), notamment à monétiser ses solutions sur ces marchés; la capacité de WMH à gérer sa croissance future; la capacité de WMH à élaborer de nouveaux produits/de nouvelles solutions, à les commercialiser au moment opportun, à améliorer sa plateforme, à maintenir son réseau numérique double et à en étendre la portée, notamment sa capacité à attirer et à conserver des clients payants; les effets de la concurrence sur les futures activités de WMH; la capacité de WMH à émettre des titres de participation en lien avec la nouvelle entreprise proposée ou à l'avenir; l'issue d'éventuelles poursuites, démarches gouvernementales ou réglementaires, enquêtes ou demandes de renseignements; les facteurs mentionnés dans le prospectus définitif daté du 7 août 2019, dans le rapport annuel figurant sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, dans le rapport trimestriel figurant sur le formulaire 10-Q pour le trimestre terminé le 31 mars 2021, dans la déclaration d'enregistrement figurant sur le formulaire S-4 (dans chaque cas sous le titre « Facteurs de risque »), et dans d'autres documents déjà présentés ou à présenter à la Securities and Exchange Commission (SEC). Si n'importe lequel de ces risques se matérialise ou si nos hypothèses se révèlent inexactes, les résultats réels pourraient différer largement des résultats prévus par ces énoncés prospectifs. D'autres risques que WMH ne connaît pas actuellement ou que l'entreprise juge sans importance pourraient faire que les résultats réels différeraient des résultats prévus par ces énoncés prospectifs. En outre, lesdits énoncés reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de WMH relativement à des événements à venir, ainsi que ses points de vue, à la date de diffusion du présent communiqué. WMH prévoit qu'en raison d'événements subséquents et de l'évolution de la situation, ses évaluations vont changer. WMH pourrait décider de modifier les présents énoncés prospectifs à un moment donné, mais l'entreprise n'est aucunement dans l'obligation de le faire. Ces énoncés ne devraient pas être considérés comme des évaluations faites par WMH à une date ultérieure à celle du présent communiqué. Il ne faut donc pas leur accorder une confiance excessive.

SOURCE WM Holding Company LLC

Renseignements: Médias : Travis Rexroad, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Site Web : ir.weedmaps.com, Adresse électronique : [email protected]