Wizards of the Coast acquiert Tuque Games

Wizards élargit sa capacité en matière de jeux numériques grâce à l'achat du studio de Montréal

RENTON, Washington, 29 octobre 2019 /CNW/ - Wizards of the Coast, une filiale de Hasbro, Inc. (NASDAQ : HAS), a annoncé aujourd'hui son acquisition de Tuque Games, un studio de développement de jeux numériques de Montréal. Tuque Games est dirigé par des gens qui ont beaucoup d'expérience dans l'industrie du jeu et qui ont travaillé pour d'importants éditeurs. Le studio poursuivra le développement de jeux pour les marques les plus connues de Wizards of the Coast, en commençant par Donjons & Dragons.

« Chez Wizards, nous demeurons engagés à créer de nouvelles façons de donner vie aux marques préférées de nos adeptes, a déclaré Chris Cocks, président de Wizards of the Coast. Notre approche unique, à savoir rassembler les adeptes autour d'une table ainsi qu'au moyen de notre portefeuille grandissant de jeux numériques, redéfinit l'essence même d'une entreprise de création de jeux. »

Fondé en 2012 par Jeff Hattem, le studio Tuque Games a lancé son premier jeu, intitulé Livelock, en 2016; le jeu a été acclamé par la critique. Tuque, qui compte maintenant plus de 55 employés à temps plein, se concentrera sur le développement de jeux numériques fondés sur la populaire franchise Donjons & Dragons.

« Tuque est ravi d'avoir l'occasion de faire partie de l'équipe de Wizards of the Coast, a déclaré Jeff Hattem, fondateur de Tuque Games. En travaillant ensemble plus étroitement, nous pouvons accélérer la réalisation de notre vision conjointe et donner vie à de nouveaux jeux, de nouveaux personnages et de nouveaux mondes des diverses franchises de Wizards of the Coast. »

« Nous croyons que nous avons trouvé en Tuque un partenaire unique qui combine la souplesse d'un studio indépendant avec le leadership et l'expérience qui sont nécessaires pour créer des jeux AAA complexes pour nos franchises les plus importantes, a affirmé David Schwartz, vice-président de la publication électronique chez Wizards of the Coast. Nous sommes heureux d'accueillir Jeff et l'équipe de Tuque dans la famille de Wizards of the Coast; nous croyons que cela nous permettra de continuer à répondre aux besoins de nos adeptes et, parallèlement, d'accroître encore plus rapidement nos capacités de développement de jeux numériques. »

À PROPOS DE WIZARDS OF THE COAST

Wizards of the Coast rassemble les gens qui partagent une passion pour les jeux. Magic: The Gathering, Donjons & Dragons et d'autres jeux de Wizards sont appréciés par les groupes d'amis partout dans le monde, que ce soit autour de tables de jeu ou sur des plateformes numériques. Nous rassemblons des créateurs de classe mondiale des domaines de la conception de jeux, de la création d'univers, de l'art fantastique et des événements interactifs pour façonner des moments inoubliables.

À PROPOS DE TUQUE

Tuque Games est un studio de développement de jeux vidéo établi à Montréal, au Canada. Tuque, qui fait partie de la liste croissante des studios de développement indépendants de Montréal, a lancé son premier jeu, intitulé Livelock, en 2016, et il est maintenant en voie de créer un jeu fondé sur la très populaire franchise Donjons & Dragons. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.tuquegames.com/.

À PROPOS DE HASBRO

Hasbro (NASDAQ : HAS) est une entreprise mondiale de jeux et de divertissement qui s'engage à créer les meilleures expériences au monde dans ce domaine. Qu'il s'agisse de jouets, de jeux, d'émissions de télévision, de films, de jeux numériques ou de produits de consommation, Hasbro offre au public diverses façons de découvrir ses marques emblématiques, notamment NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, MAGIC : THE GATHERING et POWER RANGERS, ainsi que ses principales marques partenaires. Grâce à ses filiales, Allspark Pictures et Allspark Animation, l'entreprise établit ses marques à l'échelle mondiale grâce à des récits et à du contenu de qualité sur tous les écrans. De même, Hasbro s'engage à faire du monde un meilleur endroit pour les enfants et leurs familles grâce à la responsabilité sociale des entreprises et à la philanthropie. Hasbro occupe le 13e rang de la liste des 100 meilleures entreprises citoyennes de 2019 de CR Magazine, et a été nommée l'une des entreprises les plus éthiques au monde (World's Most Ethical Companies®) par Ethisphere Institute au cours des huit dernières années. Pour en savoir plus, visitez le site www.hasbro.com et suivez-nous sur Twitter (@Hasbro) et Instagram (@Hasbro).

