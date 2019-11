Witkoff nomme Bobby Baldwin vice-président du conseil de Witkoff et chef de la direction de Drew Las Vegas

LAS VEGAS, 1er novembre 2019 /CNW/ - Witkoff a nommé Bobby Baldwin, dirigeant de renom dans le domaine du jeu, à la fonction de président du conseil de Witkoff et de chef de la direction de Drew Las Vegas, un complexe touristique et un casino de 67 étages en cours d'aménagement sur la « Strip » de Las Vegas. Baldwin assume ses nouvelles fonctions immédiatement.

En s'associant à un chef de file de l'industrie parmi les plus respectés, Witkoff témoigne son engagement à long terme à assurer la réussite de Drew, qui deviendra la norme pour le luxe de prochaine génération à Las Vegas, et pour la destination dans son ensemble. Avec près de 3 800 chambres, le complexe touristique est véritablement unique par rapport à ce que propose Las Vegas, comptant un casino à la fine pointe de la technologie, une collection innovante de restaurants, de boutiques et de piscines, des options dynamiques pour la vie nocturne et des offres révolutionnaires en matière de spa et de bien-être.

Dans le cadre de son rôle supplémentaire de vice-président du conseil de Witkoff, Baldwin assurera le leadership et fournira des observations sur les projets, ne se limitant pas seulement à Las Vegas, lesquelles sont essentielles à la mise en œuvre de la stratégie de croissance à long terme de la firme.

« Alors que nous en sommes aux derniers préparatifs pour la construction, nous avons eu la chance unique de travailler avec un leader transformationnel cumulant une expérience inégalée », déclare Steven Witkoff, président du conseil et chef de la direction de Witkoff. « Bobby peut constater l'avancement de ce projet et il appuie notre vision et notre stratégie. Il a dirigé un grand nombre de prééminents complexes touristiques à Las Vegas, dont le Mirage, le Bellagio et le CityCenter. En raison de l'expérience de Bobby et de sa réputation au sein de l'industrie, nous croyons qu'il est la personne idéale pour lancer ce projet avec succès et pour faire avancer la stratégie de l'ensemble de l'entreprise Witkoff. »

Baldwin déclare : « Je suis ravi de me joindre à l'organisation de Witkoff de même qu'à l'équipe de Drew Las Vegas. Le dossier irréprochable de Witkoff en matière de développement immobilier mondial, de finance et d'opérations rend cette occasion favorable, notamment lorsqu'on le conjugue à la venue de Drew. »

Baldwin s'est illustré à maintes reprises à Las Vegas et est largement reconnu pour produire des résultats financiers impressionnants. Avant de devenir vice-président du conseil de Witkoff et chef de la direction de Drew, Baldwin a été responsable du développement de la clientèle à MGM Resorts International et président-directeur général de CityCenter, dont l'aménagement est évalué à environ 9,2 milliards $.

À PROPOS DE WITKOFF

Witkoff est une société immobilière intégrée sur le plan vertical qui apporte une vision inventive à chaque projet de son portefeuille. Ayant du flair pour l'originalité, une approche axée sur les opérations et une feuille de route comptant 30 ans d'expérience, Witkoff crée des expériences uniques, des entreprises florissantes et des rendements extraordinaires. Witkoff prend part à toutes les sphères du cycle de vie immobilier, qu'il s'agisse de la conclusion des ententes ou des avant-projets par l'entremise du financement, de la construction et des opérations. La firme s'intéresse à des actifs ayant un potentiel de valeur ajoutée et à des emplacements irremplaçables dans des marchés où les obstacles à l'entrée sont importants et les vecteurs de demande sont diversifiés. En conséquence, elle détient un portefeuille varié incluant des hôtels, des propriétés résidentielles, des bâtiments commerciaux et des entreprises actives de même que des terrains à usage éventuel.

À PROPOS DE DREW LAS VEGAS

Le Drew Las Vegas, un complexe touristique et un casino de 67 étages qui ouvrira ses portes au deuxième trimestre de 2022, offrira aux voyageurs une nouvelle bannière en matière d'hébergement. S'inspirant de son lieu d'implantation, soit le désert Mojave, le Drew saura agglomérer les expériences intérieures et extérieures pour créer un sentiment d'appartenance authentique. Simultanément, le Drew s'étendra au-delà du désert, tirant parti d'influences culturelles de partout dans le monde pour concevoir des expériences uniques et inspirantes. Situé à l'extrémité nord de la « Strip » et établi au 2777, Las Vegas Boulevard South, le Drew Las Vegas comptera environ 3 800 chambres et suites et proposera trois expériences hôtelières distinctes : The Reserve by Drew, Marriott International's EDITION, et JW Marriott. Le Drew abritera aussi plus de 51 100 mètres carrés d'espace réservé aux congrès et sera relié au Las Vegas Convention Center par une passerelle piétonnière. Le complexe touristique disposera d'une collection innovante de restaurants, de boutiques et de piscines, ainsi que d'options dynamiques pour la vie nocturne et d'offres révolutionnaires en matière de spa et de bien-être.

