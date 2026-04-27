SINGAPOUR, 27 avril 2026 /CNW/ - WisPaper, un agent de recherche universitaire alimenté par l'IA, annonce aujourd'hui une importante mise à niveau introduisant la conception et l'exécution d'expériences automatisées. Cette nouvelle version relève un défi de longue date dans la recherche scientifique : réduire le temps excessif consacré à des tâches cognitives répétitives. Elle annonce également une transition vers des flux de travail plus autonomes axés sur l'IA qui rationalisent le processus, depuis l'itération jusqu'à la validation.

L'essor de plateformes comme OpenClaw a suscité un intérêt croissant pour les agents IA, une tendance qui s'étend maintenant à la recherche scientifique.

Des flux de travaux fragmentés à l'exécution de bout en bout

La recherche scientifique suit habituellement un processus en plusieurs étapes, y compris l'examen de la documentation, la détermination des lacunes, la conception d'expériences, la mise en œuvre, l'analyse des données et la rédaction de documents. Une grande partie de ces travaux demeure manuelle et chronophage, ce qui limite le temps que les chercheurs peuvent consacrer à la réflexion et à l'innovation de haut niveau.

WisPaper est conçu comme un accélérateur de recherche à chaîne complète. Pour exécuter une tâche de recherche, le système fonctionne dans un flux de travail en boucle fermée, exécutant des tâches tout en permettant aux chercheurs de se concentrer sur la définition des problèmes et l'orientation des décisions clés.

Nouvelle capacité : conception et exécution d'expériences automatisées

La mise à niveau introduit une capacité de base qui permet à WisPaper d'interpréter des articles universitaires et de reproduire des processus expérimentaux. Cette approche comprend l'analyse des méthodes, la configuration des environnements, la production et l'exécution de codes et la production de rapports structurés.

En réduisant la configuration manuelle, le débogage et l'approche empirique, la plateforme permet une validation plus rapide des idées de recherche et une exploration multidirectionnelle plus efficace. Cela reflète une transition plus large des outils fragmentés vers une exécution de la recherche plus continue et autonome.

Une mise à jour pensée pour la recherche axée sur les données

WisPaper intègre des données universitaires à grande échelle au traitement structuré des connaissances pour soutenir la découverte de la littérature, l'extraction sémantique et la production d'informations de recherche. Le système est conçu pour faciliter divers scénarios de recherche, y compris l'analyse documentaire, la planification expérimentale et l'exécution du flux de travail.

Focus sur les connaissances scientifiques

À la base, WisPaper est conçu pour réorienter le travail cognitif déterministe et répétitif vers les systèmes informatiques, ce qui permet aux chercheurs de se concentrer sur la génération d'hypothèses, l'orientation expérimentale et l'interprétation des résultats.

À mesure que l'IA s'intègre plus profondément dans les flux de travail scientifiques, cette approche reflète un changement dans la façon dont la recherche est menée, vers un modèle où l'expertise humaine oriente l'enquête tandis que l'IA prend en charge l'exécution.

À propos de WisPaper

WisPaper est un agent de recherche universitaire alimenté par l'IA conçu comme un accélérateur de recherche à chaîne complète. L'agent charge prend en charge l'extraction de la littérature, l'analyse, la conception d'expériences, l'exécution et la rédaction de documents dans un flux de travail unifié, aidant les chercheurs à gérer plus efficacement des tâches scientifiques complexes dans diverses disciplines. Pour en savoir plus, visitez http://wispaper.ai/?utm_source=news.

SOURCE Wispaper.ai

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