Wiser Energy de Schneider Electric : un outil efficace pour surveiller votre consommation saisonnière d'électricité

Afin de les aider à gérer leur consommation d'électricité, Schneider Electric a créé Wiser Energy, un système de surveillance intégré pour les propriétés résidentielles. Branché à l'Internet, le dispositif surveille et note l'activité énergétique de manière à fournir aux propriétaires des données en temps réel et faciles à consulter qui leur permettront de rendre leur domicile plus vert et efficace - tout cela par l'entremise d'une application des plus commodes.

« Les Canadiens devraient avoir la possibilité de prendre des décisions éclairées concernant leur utilisation de l'énergie, particulièrement lors des changements de saison et des périodes de plus grande demande », indique Adrian Thomas, vice-président, vice-president Gestion de l'Energie chez Schneider Electric Canada. « La popularité croissante des solutions de domotique intelligente témoigne du désir des Canadiens d'avoir plus de contrôle sur la gestion de leurs demeures, et Wiser Energy leur permet justement de les rendre plus sécuritaires et efficaces tout au long de la saison hivernale. »

Au fil des saisons, Wiser Energy peut aider les Canadiens à :

identifier les sources de surconsommation électrique, par exemple lorsque le four ou la plaque de cuisson fait l'objet d'une utilisation accrue au moment où l'on cuisine pour un groupe d'amis ou la famille;

comprendre combien d'énergie est consommée lorsqu'on chauffe un espace avec un foyer électrique ou une chaufferette d'appoint;

se rendre à une soirée des Fêtes l'esprit tranquille, en sachant que le fer à défriser ou le fer à repasser est bien éteint.

Wiser Energy se raccorde aisément au panneau électrique et au réseau Wi-Fi de votre maison. Au fil du temps, le système « apprend » les particularités de votre demeure et détermine les habitudes d'utilisation de vos électroménagers - et de consommation générale. Wiser Energy peut aider les propriétaires résidentiels à envisager comment ils peuvent changer leurs habitudes et utiliser l'énergie de façon plus intelligente.

Voici quelques avantages :

• Tranquillité d'esprit : les Canadiens peuvent surveiller l'activité énergétique de leurs demeures à l'aide d'une application mobile simple d'utilisation qui leur indique, par exemple, si la porte du garage est ouverte, si la sécheuse a terminé son cycle, ou encore si la pompe de vidange est activée.

Économie d'argent : réduisez vos factures d'électricité grâce au suivi détaillé de la consommation de chaque appareil, qui indiquera comment vous pouvez les utiliser de manière plus économique.

Wiser Energy fonctionne par l'entremise de l'application Sense, dont la technologie de gestion énergétique intelligente permet d'analyser l'utilisation et la consommation des appareils dans votre maison. Le système Wiser Energy est offert en ligne sur le site de Home Depot.

Pour en savoir plus, visitez le https://www.se.com/ca/fr/home/smart-home/wiser/.

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider, nous considérons que l'accès à l'énergie et au numérique est un droit humain fondamental. Nous encourageons tout le monde à faire plus avec moins, afin de veiller à ce que « Life Is On » soit partout, pour tous et à chaque instant.

Nous offrons des solutions numériques de gestion énergétique et d'automatisation pour assurer l'efficacité et la durabilité. Nous combinons des technologies énergétiques de pointe, l'automatisation en temps réel, des logiciels et des services afin de créer des solutions intégrées pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes engagés à exploiter les possibilités infinies que présente la collectivité mondiale, ouverte et innovante qui est passionnée par notre mission importante, ainsi que nos valeurs inclusives et responsables.

