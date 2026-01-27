Cette étape marque la poursuite de la croissance de Wise au Canada et l'expansion de son infrastructure mondiale afin de permettre des paiements internationaux plus rapides et plus abordables



TORONTO, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Wise , l'entreprise mondiale de technologie qui développe la meilleure façon de transférer et de gérer l'argent dans le monde, devient l'un des premiers fournisseurs de services de paiement (FSP) à obtenir son adhésion à Paiements Canada. Cette étape permettra à Wise de renforcer son offre de services pour les clients canadiens et de consolider sa position comme acteur financier clé au Canada.

En tant que membre de Paiements Canada, Wise est maintenant admissible à déposer une demande de participation à l'infrastructure de paiement nationale du Canada, y compris le Système automatisé de compensation et de règlement, Lynx et le futur système de paiement en temps réel. Une fois participante, Wise pourra accélérer les temps de transfert et réduire les coûts pour les particuliers et les entreprises qui effectuent des paiements internationaux vers ou depuis le Canada.

Le Canada poursuit activement la modernisation de son écosystème de paiements, notamment grâce aux récents changements législatifs adoptés par le gouvernement fédéral qui ont ouvert, pour la première fois, l'adhésion à Paiements Canada aux fournisseurs de services de paiement (FSP) non bancaires. Cette décision place le Canada parmi les économies du G20 qui ont donné suite à leurs engagements visant à améliorer les paiements transfrontaliers. Selon le rapport G20 2025 de Wise, le Canada se joint à un groupe restreint de huit pays membres du G20 qui offrent aux fournisseurs de services de paiement non bancaires un accès aux systèmes de paiement.

Diana Avila, cheffe des services bancaires et de l'expansion chez Wise, a déclaré : « Devenir membre de Paiements Canada est une avancée significative qui nous permettra d'offrir aux Canadiens -- ainsi qu'aux clients du monde entier qui envoient de l'argent au Canada -- des paiements internationaux encore plus rapides, plus abordables et plus simples. Wise plaide depuis longtemps pour élargir l'accès aux systèmes de paiement canadiens. À mesure que cela devient réalité, nous considérons le Canada comme un chef de file mondial qui favorise une plus grande participation, innovation et concurrence dans le secteur. »

La prochaine étape majeure de la modernisation des paiements au Canada sera le lancement de son nouveau système de paiement en temps réel (PTR). À titre de membre, Wise pourra présenter une demande pour se connecter au système de PTR afin d'offrir à ses clients des services de paiements internationaux encore plus rapides, à moindre coût, plus transparents et plus simples, au Canada et à l'échelle mondiale.

Donna Kinoshita, cheffe des paiements chez Paiements Canada, renchérit : « Nous sommes ravis d'accueillir Wise à titre de nouveau membre de Paiements Canada et d'appuyer son intention de présenter une demande de participation à nos systèmes. En élargissant notre adhésion à des chefs de file technologiques comme Wise, nous favorisons un écosystème plus concurrentiel qui profitera directement aux Canadiens grâce à des paiements rapides, abordables et transparents. Les investissements continus de Wise dans la création d'un réseau mondial novateur soutiendront un écosystème financier plus concurrentiel offrant davantage de choix et contribueront à mieux servir les Canadiens qui effectuent des transferts d'argent transfrontaliers. »

Wise croit que les transferts d'argent devraient être abordables, équitables et simples pour tous. Wise a consacré 15 ans à bâtir une nouvelle infrastructure mondiale pour les transactions financières -- une infrastructure qui rend les paiements rapides, abordables et transparents. Ce réseau comprend désormais un accès aux systèmes de paiement dans huit marchés, dont le Royaume-Uni, l'Europe, la Hongrie, l'Australie, Singapour, le Japon, le Brésil et les Philippines. L'adhésion de Wise à Paiements Canada constitue une étape importante dans la consolidation de ce réseau mondial unique, qui permet à Wise d'exécuter 74 % des paiements instantanément (en moins de 20 secondes)1, à un coût moyen de seulement 0,52 % par transaction2.

Wise continue d'enregistrer une forte croissance au Canada, avec une augmentation de plus de 30 % du nombre de clients actifs au cours de l'exercice 2025 seulement. À un moment où l'accessibilité financière est une priorité, les efforts de modernisation du Canada permettent à Wise de mieux servir ses clients -- particuliers et entreprises -- partout dans le monde, en faisant bénéficier ses clients des économies réalisées et en concrétisant sa vision d'un argent sans frontières, pour tous.

Wise est une entreprise technologique internationale qui développe le meilleur moyen de transférer et de gérer de l'argent à travers le monde.

Avec Wise Account et Wise Business, les particuliers et les entreprises peuvent détenir 40 devises, transférer de l'argent d'un pays à l'autre et dépenser à l'étranger. De grandes entreprises et des banques utilisent également la technologie de Wise -- un tout nouveau réseau pour les transactions financières à l'échelle mondiale. Lancée en 2011, Wise est l'une des entreprises technologiques rentables à la croissance la plus rapide au monde.

Au cours de l'exercice 2025, Wise a soutenu environ 15,6 millions de particuliers et d'entreprises, traité plus de 185 milliards de dollars américains en transactions transfrontalières et permis à ses clients d'économiser environ 2,6 milliards de dollars américains.

_______________________________ 1 La rapidité des transactions dépend de circonstances individuelles et peut ne pas être offerte pour toutes les transactions. 2 Pour plus d'information, veuillez consulter https://wise.com/ca/pricing/ .

