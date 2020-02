WisdomTree Investments, Inc. conclut la vente de son entreprise canadienne de gestion d'actifs à CI Financial Corp.

NEW YORK, le 20 févr. 2020 /CNW/ - WisdomTree Investments, Inc. (« WisdomTree ») (NASDAQ: WETF), commanditaire et gestionnaire d'actifs de fonds cotés en bourse (« FNB ») et de produits cotés en bourse (« PNB »), a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu la vente annoncée antérieurement de WisdomTree Asset Management Canada Inc. à CI Financial Corp. (« CI »).

Le chef de la direction de WisdomTree, Jonathan Steinberg, a déclaré : « Notre entreprise canadienne a accompli beaucoup de travail en quelques années seulement. Le Canada est un marché passionnant, d'autant plus que nous nous attendons à ce que les actifs du secteur des fonds canadiens continuent de passer des fonds communs de placement aux FNB au cours des prochaines années. Cette transaction nous permet de nous concentrer davantage sur nos marchés principaux aux États-Unis et en Europe, tout en profitant encore de la croissance continue du marché canadien des FNB. »

CI a versé 5 millions de dollars canadiens en espèces à la clôture, et la contrepartie totale en espèces payable à WisdomTree variera de 7 millions de dollars canadiens à 13 millions de dollars canadiens en fonction de certains objectifs de croissance de l'actif géré pour les fonds acquis par CI au moyen de la transaction au cours des trois prochaines années.

WisdomTree

WisdomTree Investments, Inc., par l'intermédiaire de ses filiales aux États-Unis et en Europe (collectivement, « WisdomTree »), est un commanditaire et gestionnaire d'actifs de fonds négociés en bourse (« FNB ») et de produits négociés en bourse (« PNB ») dont le siège social est situé à New York. WisdomTree offre des produits liés aux actions, aux revenus fixes, aux monnaies, aux marchandises et aux stratégies alternatives. L'actif géré de WisdomTree se chiffre actuellement à 64,3 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale.

WisdomTreeMD est le nom commercial de WisdomTree Investments, Inc. et de ses filiales partout dans le monde.

