- Il s'agit du premier service coréen d'envoi de fonds à se connecter à Weixin

- Le partenariat permet des virements d'argent rapides et pratiques aux utilisateurs de Weixin en Chine à partir des 11 pays expéditeurs où WireBarley est présente, y compris la Corée, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.

- Les clients profitent désormais d'une expérience améliorée en ayant la possibilité de recevoir des fonds par l'entremise de Weixin, la version chinoise de WeChat.

- Jusqu'à la fin février, WireBarley offrira un bon de 20 dollars américains (ou l'équivalent en monnaie locale) à chaque nouveau client qui effectue un versement à un utilisateur de Weixin en Chine.

SÉOUL, Corée du Sud, 14 février 2022 /CNW/ - WireBarley a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Tencent Financial Technology pour l'envoi de fonds à l'étranger, notamment pour les virements internationaux vers la Chine par l'intermédiaire de Weixin, la version de WeChat en Chine continentale.

WireBarley est la première entreprise coréenne de technologie financière à s'associer à Tencent Financial Technology pour offrir un service entrant d'envois de fonds en Chine par l'intermédiaire de Weixin. Il est prévu que le partenariat entre les deux entreprises technologiques améliore davantage la commodité pour les utilisateurs internationaux. Dorénavant, lorsqu'un utilisateur de WireBarley enverra de l'argent en Chine, le destinataire pourra facilement recevoir l'argent par l'entremise de Weixin, qui est passée d'une application de communication sociale à un véritable mode de vie en Chine.

Weixin sera ajoutée en option et pourra être utilisée dans les corridors reliant les 11 pays où WireBarley est présente, dont la Corée, les États-Unis et le Canada, à la Chine.

« Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat avec WireBarley pour étendre davantage la portée mondiale de Tencent Financial Technology. Cette collaboration marque une autre étape importante pour permettre aux Chinois du monde entier d'envoyer de l'argent plus facilement aux utilisateurs de Weixin en Chine », a déclaré Wenhui Yang, directeur général, Tencent Financial Technology pour la région de l'Asie-Pacifique.

« Notre partenariat avec Tencent Financial Technology nous permet d'offrir un service d'envoi de fonds et des méthodes de versement plus pratiques aux clients qui envoient des fonds en Chine. Notre objectif est de bâtir un écosystème de technologie financière sans frontières en collaboration avec nos 50 entreprises partenaires. Nous souhaitons offrir à nos clients du monde entier une expérience d'envois transfrontaliers pratique et sécuritaire », a déclaré Joongwon John Yoo, chef de la direction de WireBarley.

Tous les nouveaux clients qui enverront des fonds aux utilisateurs de Weixin en Chine d'ici à la fin février recevront un bon WireBarley de 20 dollars américains (ou le montant équivalent en monnaie locale) lorsque la transaction sera conclue avec succès. La promotion s'applique à tous les envois de fonds vers la Chine en provenance des 11 pays où WireBarley exerce ses activités, soit la Corée, l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Irlande.

Fondée en 2016, WireBarley a connu une croissance exponentielle avec une forte implantation en Asie-Pacifique, notamment en Australie, en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande et à Singapour. La société de technologie financière a renforcé récemment sa présence à l'échelle mondiale grâce à son expansion aux États-Unis et au Canada en tant que première entreprise coréenne d'envoi de fonds à l'étranger. L'entreprise ayant son siège social en Corée du Sud possède de multiples filiales dans le monde entier, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, à Hong Kong et aux États-Unis. Le centre d'opérations de change et de trésorerie générale de WireBarley à Hong Kong, qui est l'une des plus grandes plateformes d'opérations de change au monde, joue un rôle clé en permettant une gestion efficace des opérations de change, en assurant les aspects pratiques de la conformité et en formant des partenariats stratégiques avec les principales banques et les acteurs importants de l'industrie du paiement en Asie-Pacifique. Active dans 12 pays expéditeurs et 44 pays entrants, WireBarley offre actuellement plus de 520 corridors d'envoi de fonds personnels. La société a récemment développé son offre de services pour inclure les virements interentreprises et les portefeuilles électroniques, car elle cherche non seulement à devenir la principale entreprise d'envoi de fonds en Asie, mais aussi à devenir une plateforme complète de paiement à l'échelle mondiale.

