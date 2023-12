MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - En réponse à la prolifération de l'intelligence artificielle dans la rédaction de contenu, Winston AI , leader en technologie de détection de l'IA, est fière d'annoncer le lancement de son tout nouveau modèle de détection de l'IA, dont le nom de code est "Luka" (V3.0). Cette dernière innovation établit une norme sans précédent dans l'industrie pour sa transparence et sa précision dans la différenciation des contenus générés par l'IA des contenus créés par les humains, avec un taux de précision de 99,98% dans la détection des contenus synthétiques générés par des LLM tels que ChatGPT.

Le contenu généré par l'IA devenant de plus en plus répandu, le besoin pour un outil de détection de l'IA n'a jamais été aussi critique. Le modèle Luka de Winston AI est une solution révolutionnaire et présente une divulgation complète de ses méthodologies de test.

La précision de Winston AI est soutenue par un ensemble de données méticuleusement sélectionné de 10 000 textes, comprenant un mélange égal de contenu humain et de contenu généré par l'IA. Le modèle de Winston AI utilise des méthodes d'évaluation probabiliste rigoureuses pour fournir une évaluation du contenu généré par les humains ou par l'IA - l'étude complète peut être consultée ici.

L'étude complète démontre une impressionnante précision de détection de l'IA de 99,98 % et une précision de détection humaine de 99,5 %, aboutissant à une précision moyenne pondérée globale de 99,74 % avec une marge d'erreur minime.

Un engagement pour l'intégrité dans la détection de l'IA

John Renaud, président de Winston AI , souligne l'importance de ce développement : "L'intelligence artificielle crée désormais la grande majorité du contenu que les humains consomment. Notre dernier modèle de détection, avec son taux de précision inégalé dans l'industrie, représente notre engagement en faveur de l'intégrité et de la transparence dans la détection de l'IA."

