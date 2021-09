Voici la déclaration du chef de la direction de Winner Medical, Li Jianquan : « Notre " approche verte " est ancrée dans notre ADN depuis 30 ans, comme le démontre notre profond engagement à créer des entreprises durables, vertes et respectueuses de l'environnement. Grâce à notre expertise technologique et scientifique, nous avons constamment réduit notre consommation d'énergie et nos émissions de carbone tout au long de la chaîne de production. Nous maintiendrons cette mentalité de durabilité et de souci de l'environnement que nous avons toujours eue. »

L'engagement de l'entreprise commence par les matières premières destinées à la production. Les produits de PurCotton, filiale de Winner Medical, sont tous faits de coton. Le cycle de production du coton, l'une des fibres naturelles les plus durables, ne prend que de six mois de la plantation à la récolte. En l'espace de trois mois, les produits du coton sont naturellement biodégradables et produisent un engrais organique sans nuire à l'environnement. En outre, le coton est l'une des cultures les plus résistantes à la sécheresse. Sa plantation ne consomme que 2,3 % de l'eau nécessaire à la production agricole et 3 % des zones cultivées connexes, fournissant 36 % de la fibre à l'échelle mondiale tout en luttant contre l'érosion des sols et la désertification.

Pleinement consciente de ses responsabilités environnementales, Winner Medical minimise constamment ses impacts environnementaux négatifs pendant le processus de fabrication de ses produits en remplaçant le charbon par du gaz naturel, en recyclant l'eau et en prenant d'autres mesures. Grâce à l'optimisation continue des procédés et des technologies de production, la consommation d'énergie et de ressources a été réduite afin de façonner une entreprise respectueuse de l'environnement. Winner Medical s'engage envers à offrir à ses clients une expertise de chef de file fiable et une tranquillité d'esprit en s'appuyant sur son principe fondamental d'entreprise selon lequel « la qualité a préséance sur le profit ».

En avril dernier, Winner Medical a dévoilé son premier rapport annuel sur la responsabilité sociale d'entreprise, qui décrivait en détail les pratiques et les réalisations de l'entreprise en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Depuis le début de 2021, des enquêtes ont été menées pour calculer la valeur de la consommation d'énergie, des mesures de conservation de l'énergie et des mesures de protection de l'environnement de toute l'entreprise, y compris ses filiales. Les données compilées sont utilisées pour formuler un échéancier réaliste et mesurable des objectifs de l'entreprise en matière de sommet d'émissions de carbone et de carboneutralité. L'entreprise a mis en place et intégré le concept de réduction des émissions dans toute sa chaîne d'approvisionnement.

À propos de Winner Medical

Winner Medical Co., Ltd. (code coursier : 300888), fondée en 1991 et dont le siège social est situé à Shenzhen, en Chine, est une entreprise de produits de santé à grande échelle qui effectue un développement coordonné des secteurs de la médecine de la consommation par le biais de ses trois grandes marques : « Winner », « PurCotton » et « PureH2B ». L'entreprise s'engage à offrir des produits offrant une meilleure qualité de vie aux utilisateurs et aux consommateurs, et à créer de la valeur pour favoriser de meilleures conditions de vie.

Possédant 30 ans d'expérience dans la fabrication de fournitures médicales, Winner est une marque de premier plan spécialisée dans les articles médicaux jetables destinés au marché chinois, et dotée d'une vision internationale. PurCotton, une marque de produits de première nécessité, met à profit les 30 années d'expérience de l'entreprise dans la fabrication de fournitures médicales. Utilisant du coton pur comme matière première, la marque vise à créer une série de produits de première nécessité quotidiens de qualité à la fois sains, confortables et respectueux de l'environnement. PureH2B est une plateforme de style de vie offrant aux consommateurs des produits sains et magnifiques de grande qualité du monde entier.

