Cette décision de la Société intervient alors qu'elle cherche à faire une incursion dans le domaine des produits d'injection afin de diversifier son offre de produits en plus des produits de consommation, et s'inscrit dans sa stratégie visant à fournir des solutions uniques de fournitures médicales jetables.

Fondée en 2010, Pingan Medical produit principalement des dispositifs médicaux à usage unique, tels que des seringues, des équipements d'infusion et des tubes de prélèvement sanguin, entre autres fournitures médicales. En 2021, Pingan Medical a enregistré un chiffre d'affaires de 360 millions de yuans (53,7 millions de dollars US) et un bénéfice net de 85 millions de yuans (12,7 millions de dollars US).

L'acquisition permettra de tirer parti des atouts des deux entreprises et de combler les lacunes de Winner Medical dans le domaine des produits jetables liés aux injections, ce qui lui permettra de s'étendre à de nouveaux secteurs médicaux verticaux et d'atteindre son objectif de devenir un fournisseur majeur sur le marché national.

Plus précisément, la Société prévoit de lancer des ensembles médicaux comprenant des produits de type aiguille de Pingan Medical et des fournitures pour le traitement des plaies de Winner Medical, offrant ainsi des solutions personnalisées à guichet unique aux hôpitaux et aux grands centres médicaux.

Parallèlement, Winner Medical aidera Pingan Medical, grâce à ses capacités de Recherche et Développement de pointe, à développer des solutions en matière de dispositifs médicaux et à construire des usines de fabrication intelligentes.

Afin d'alimenter la croissance basée sur le nouvel accord, Winner Medical a signé une note d'investissement avec le gouvernement local du comté de Li dans la province du Hunan, où Pingan Medical a son siège, afin de construire des chaînes de production d'équipements médicaux, un entrepôt intelligent et des installations de recherche et développement.

Cette dernière opération fait suite à l'acquisition par Winner Medical, le 11 avril, du fabricant de pansements Zhejiang Longterm Medical Technology Co. Ltd. (« Longterm Medical ») dans le cadre de sa stratégie d'expansion visant à rester compétitive dans le domaine des pansements haut de gamme. La Société a également mis en place une équipe dédiée à la promotion de ses propres produits de pansement, car le marché de ce type de fournitures médicales n'en est encore qu'à ses débuts en Chine.

Fondée en 1991, Winner Medical s'est efforcée d'offrir des pansements médicaux et des produits à usage unique de qualité à base de coton, et poursuivra sa stratégie visant à diversifier sa gamme de produits et à stimuler la consommation. Sur le plan de la fabrication, la Société vise à s'étendre à de nouveaux secteurs médicaux verticaux par le biais d'acquisitions, tandis que sur le plan de la consommation, elle prévoit d'améliorer les ventes de produits grâce à la numérisation et à l'élimination progressive des produits moins populaires.

À ce titre, la Société a réalisé d'importants progrès dans la numérisation de ses activités. Winner Medical est présente sur plusieurs plates-formes de commerce électronique et est passée au numérique en termes d'entreposage et de gestion des commandes en ligne et hors ligne.

