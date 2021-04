Les Canadiens qui ont faim peuvent maintenant se délecter de cette saveur authentique de Wingstop à compter du début de 2022

DALLAS, 27 avril 2021 /CNW/ - Wingstop (NASDAQ: WING) est le concept primé des ailes qui compte plus de 1 500 restaurants dans le monde. Il est non seulement spécialisé dans les ailes cuites sur commande, agrémentées de sauce et mélangées à la main et offertes en 11 saveurs authentiques et distinctives, mais aussi dans les frites coupées à la main ainsi que les trempettes et les accompagnements faits maison. Aujourd'hui, la marque a annoncé son intention d'étendre sa portée mondiale en pénétrant le marché canadien dans le cadre d'un accord signé avec JPK Capital pour abriter 100 restaurants Wingstop au Canada au cours des 10 prochaines années et où l'ouverture du premier est prévue à Toronto.

JPK Capital est un bureau unifamilial motivé par le changement durable, l'innovation technologique et la vision à long terme. Fondé en 2017 et dirigé par l'entrepreneur et fondateur de Luxury Retreats (vendu à Airbnb), Joe Poulin, JPK Capital se spécialise dans l'approvisionnement à long terme du capital, de la stratégie et de l'expertise technologique dont les entreprises de consommation ont besoin pour évoluer et développer leurs exploitations. Le portefeuille de JPK Capital comprend des franchises de restaurants prospères dans plusieurs pays.

« JPK Capital a le grand plaisir de s'associer à Wingstop et de mener la charge pour attirer au Canada l'une des marques de restaurants les plus prospères et les meilleures ailes du monde, a déclaré Joe Poulin, fondateur et chef de la direction de JPK Capital. En tant qu'entrepreneurs et investisseurs en technologie, nous avons été impressionnés par l'investissement de Wingstop dans l'innovation et nous avons hâte de tirer parti de son infrastructure technologique exclusive pour offrir aux Canadiens autant une expérience numérique qu'en restaurant de premier ordre. »

L'expansion de Wingstop au Canada fait suite à une année 2020 remarquable où la marque a connu sa 17e année consécutive de croissance positive des ventes dans les magasins comparables, terminant l'année avec 153 nouvelles unités nettes, une croissance des ventes nationales de 21,4 % dans les magasins comparables et des ventes numériques totales d'un peu plus de 60 %.

« Wingstop au Canada marque une autre étape clé vers notre objectif déclaré de devenir l'une des 10 meilleures marques mondiales et valide davantage la portabilité de notre marque à l'échelle mondiale, a déclaré Nicolas Boudet, président des affaires internationales de Wingstop. Nous pensons que Wingstop répond actuellement à un besoin du marché canadien grâce à notre positionnement de marque unique et à notre offre de produits, et nous croyons qu'il s'agit d'un marché où nous pouvons reproduire le succès que nous avons connu aux États-Unis en fonction de l'appréciation des Canadiens et de leur envie de goûter aux saveurs fortes et aux produits de haute qualité. Nous sommes ravis de nous associer à JPK Capital dans le cadre de cette initiative. Joe Poulin et ses partenaires ont établi un solide bilan en matière de création, d'exploitation et d'expansion d'entreprises à forte croissance dans les secteurs de la technologie et de l'hôtellerie. »

Wingstop a ciblé le Canada pour son expansion mondiale en raison de la proximité du pays avec le marché d'origine de la marque aux États-Unis, ainsi que des similitudes dans les comportements des consommateurs en ce qui concerne l'engagement numérique et les repas hors site.

L'accord de 100 restaurants commence en Ontario, l'ouverture de celui de Toronto étant programmée pour 2022, en attendant toute réglementation ou fermeture imprévue ou supplémentaire des frontières canadiennes découlant de la COVID-19.

À propos de Wingstop

Fondé en 1994 et ayant son siège social à Dallas, au Texas, Wingstop Inc. (NASDAQ: WING) exploite plus de 1 500 restaurants et franchises dans le monde. Les experts des ailes se consacrent à Servir les saveurs du monde en offrant une expérience client inégalée et en proposant des ailes classiques, des ailes désossées et des filets de poitrines de poulet, toujours cuits sur commande, agrémentés de sauce et mélangés à la main et offerts en 11 saveurs distinctives et choisies par les amateurs. Le menu de Wingstop propose également des accompagnements authentiques de la marque, y compris des frites assaisonnées et fraîchement coupées ainsi que des trempettes ranch et au fromage bleu fraîchement préparées.

Au cours de l'exercice financier de l'année 2020, les ventes de Wingstop à l'échelle de l'entreprise ont augmenté de 28,8 % sur douze mois pour atteindre environ 2,0 milliards de dollars, marquant ainsi la 17e année consécutive de croissance des ventes des magasins comparables; Wingstop a également enregistré un rendement de plus de 700 % pour les actionnaires depuis son premier appel public à l'épargne en 2015. Ayant comme vision de devenir l'une des 10 meilleures marques mondiales de restaurants, son système est composé de franchisés indépendants, ou de partenaires de marque, qui représentent plus de 98 % du nombre total de restaurants de Wingstop, soit 1 579 au 27 mars 2021. Au cours du trimestre clos le 27 mars 2021, Wingstop a généré 63,6 % des ventes par le biais des canaux numériques, y compris Wingstop.com et l'application Wingstop.

L'une des clés du succès de Wingstop est le « Wingstop Way » (La manière Wingstop), qui comprend un système de valeurs fondamentales : l'authenticité, l'entrepreneuriat, le sens du service et le plaisir. Ce système de valeurs s'étend à sa plateforme environnementale, sociale et de gouvernance, car Wingstop cherche à apporter de la valeur à toutes les parties prenantes.

L'entreprise a été classée parmi les « 150 franchises les plus florissantes » et les « meilleures franchises du monde » du magazine Entrepreneur (2020), parmi les « meilleures franchises alimentaires » de Franchise Business Review (2020), parmi les « 200 meilleures chaînes de restaurants » de Nation's Restaurant News (2020), parmi les « 100 entreprises Movers & Shakers » de Fast Casual (2020) et nommée au palmarès des « Stevie Awards for Great Employers » (2020).

Pour en savoir plus, visitez www.wingstop.com ou www.wingstop.com/own-a-wingstop et suivez @Wingstop sur Twitter, Instagram et Facebook.com/Wingstop. Pour en savoir plus sur l'engagement de Wingstop dans ses communautés locales, visitez www.wingstopcharities.org.

