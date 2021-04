Willis Towers Watson agit à titre de conseiller pour la souscription de rentes de 1,8 milliard de dollars canadiens conclue avec la Sun Life, iA Groupe financier et Rentes Brookfield

MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW/ - Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), société mondiale de premier plan en services-conseils, en courtage et en solutions, en collaboration avec la Sun Life, iA Groupe financier et Rentes Brookfield, a annoncé aujourd'hui une transaction de souscription de rentes avec rachat des engagements de 1,8 milliard de dollars canadiens pour plus de 6 000 participants au régime de retraite des employés salariés de la Compagnie General Motors du Canada ayant pris leur retraite avant le 1er juin 2020.

Marco Dickner, chef de la gestion des risques de retraite, Canada, chez Willis Towers Watson, a déclaré : « Cette entente est historique, car elle démontre que les assureurs canadiens peuvent désormais répondre efficacement aux besoins des promoteurs de régimes en matière de transactions très importantes, ce qui constitue une étape cruciale dans l'évolution des transferts de risque de retraite au Canada. »

Mathieu Tessier, directeur général principal, Relations avec la clientèle et innovation, Solutions prestations déterminées à la Sun Life, a ajouté : « Nous avons enfin franchi la barre du milliard de dollars canadiens pour un seul assureur en une seule journée, et ce, grâce à la part de 1,1 milliard de dollars canadiens prise en charge par la Sun Life. »

La part de iA Groupe financier est de 0,6 milliard de dollars canadiens, tandis que celle de Rentes Brookfield s'élève à 0,1 milliard de dollars canadiens.

Éric Jobin, vice-président exécutif, Solutions d'assurance et d'épargne collectives, chez iA Groupe financier, a déclaré : « Cette entente est historique pour le secteur de l'assurance au Canada, car elle souligne notre capacité à soutenir des clients de toutes les tailles et à les aider à transférer les risques en souscrivant des rentes. »

Paul Forestell, président et chef de la direction, Rentes Brookfield, a ajouté : « Cette transaction démontre notre capacité, en tant qu'assureurs, à travailler ensemble sur des solutions créatives qui aident les employeurs à procurer à leurs rentiers une sécurité de prestations accrue et une tranquillité d'esprit. »

Dans le cadre d'une entente de souscription de rentes avec rachat des engagements, la société d'assurance est responsable d'effectuer les paiements de rentes aux participants du régime en contrepartie du versement d'une prime unique par le promoteur du régime. Dans le cadre de cette entente, la plupart des placements du régime de retraite n'ont pas été vendus, mais ont été transférés en nature aux partenaires-assureurs. Ce transfert en nature est le plus important jamais effectué dans l'histoire du Canada.

À propos de Willis Towers Watson



Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en services-conseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à transformer le risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson compte 45 000 employés dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et réalisons des solutions qui permettent de gérer le risque, d'optimiser les avantages sociaux, de cultiver les talents et d'augmenter la capacité des capitaux afin de protéger les organisations et les personnes et de les rendre plus solides. Notre vision unique nous permet de reconnaître ce qui se trouve aux carrefours stratégiques entre les talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui favorise les résultats d'entreprise. Ensemble, réalisons votre potentiel. Consultez notre site à l'adresse www.willistowerswatson.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com. Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

L'équipe des Solutions prestations déterminées de la Sun Life est composée de spécialistes chevronnés des placements et des régimes de retraite dont le mandat consiste à aider les sociétés canadiennes à gérer le risque associé à leurs régimes de retraite à prestations déterminées. Elle travaille en étroite collaboration avec les promoteurs de régime, les consultants et autres spécialistes de l'industrie afin d'offrir des solutions novatrices et personnalisées.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier est l'une des sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine les plus importantes au Canada. Elle mène aussi des activités aux États-Unis. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées). Au 31 décembre 2020, iA Groupe financier gérait un actif total de 197,5 milliards de dollars. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site ia.ca.

iA Groupe financier est l'une des sociétés qui connaît la plus forte croissance sur le marché canadien des rentes à prime unique. Fort de plus de 60 ans d'expérience, iA Groupe financier se distingue aujourd'hui comme chef de file dans l'industrie des régimes de retraite collectifs. Notre clientèle, répartie dans tout le Canada, s'appuie sur notre vaste expérience en administration de régimes de retraite collectifs, en mandats de gestion d'actifs pour les régimes à prestations déterminées ainsi que pour les services de règlement des rentes.

À propos de Rentes Brookfield

La Compagnie de Rentes Brookfield est la seule société canadienne d'assurance vie qui offre principalement des solutions de rentes collectives aux régimes de retraite à prestations déterminées. Elle est détenue en propriété exclusive par Brookfield Asset Management, un important gestionnaire mondial de placements non traditionnels.

Rentes Brookfield est autorisée à exercer ses activités au Canada et réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières. Elle est également membre d'Assuris, un organisme sans but lucratif qui protège les assurés canadiens en cas de faillite de leur société d'assurance vie.

