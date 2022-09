Le Master's Keep Unforgotten est une variante extravieillie de Forgiven de Wild Turkey, un mélange de whisky en édition limitée lancé en 2010.

LAWRENCEBURG, Ky., le 29 sept. 2022 /CNW/ - Le whisky Unforgotten de la série Master's Keep de Wild Turkey, dernier-né de la série annuelle en édition limitée, a été inspiré par un mélange fortuit et imprévu de jeune rye et de bourbon mature lancé il y a plus d'une décennie. Le maître distillateur Eddie Russell a ravivé le souvenir d'un ancien distillat, le whisky Wild Turkey Forgiven, en lançant le Unforgotten de la série Master's Keep, variante extravieillie de l'harmonieux mélange de bourbon et de rye. Le liquide non traditionnel et complexe témoigne de l'expérience d'Eddie Russel et de l'héritage de Wild Turkey, l'une des rares distilleries du Kentucky qui se consacre encore à la fabrication du rye, ainsi que de ses bourbons renommés.

Wild Turkey présente le Master’s Keep Unforgotten, un mélange exceptionnel de bourbon et de rye du Kentucky finis dans des fûts de rye finement sélectionnés.

L'idée de marier le bourbon et le rye de Wild Turkey Distilling Co. est née en 2010 alors qu'un membre d'équipage a accidentellement mélangé un lot de jeune rye avec un baril de bourbon mature. En dégustant les whiskys mélangés, le maître distillateur Eddie Russell s'est rendu compte qu'il avait quelque chose de très spécial entre les mains. Plutôt que d'oublier l'heureuse erreur, la distillerie l'a améliorée en mettant le whisky en bouteille pour une période limitée et en le nommant à juste titre Forgiven (pardonné).

La série primée Master's Keep a été lancée en 2015 avec le Master's Keep 17 Year et s'inspire du désir d'Eddie Russell de repousser les limites de la fabrication traditionnelle du bourbon de Wild Turkey, en expérimentant des techniques de maturation et de fini en fût. À 105 degrés, le Master's Keep Unforgotten est fabriqué à partir de certains des plus vieux ryes que Wild Turkey a fabriqués et se caractérise par des notes de fruits frais, des saveurs qu'on décèle très rarement dans un liquide d'une telle maturité. Le temps de vieillissement supplémentaire dans les barils de rye rend hommage à la riche histoire de la production de rye aux États-Unis, tout en offrant une expérience distincte qui ne manquera pas de surprendre et de ravir.

« Il y a douze ans, j'ai goûté le résultat de l'accident de distillerie qui allait devenir Wild Turkey Forgiven et j'ai été étonné. C'était pour moi une expérience nouvelle et un goût que je n'avais connu, et j'ai su que nous avions là quelque chose de spécial », raconte Eddie Russell, maître distillateur de Wild Turkey. « Le whisky Master's Keep Unforgotten rend hommage à cet heureux accident; il a été perfectionné avec un baril de rye qui mature dans notre baril Rickhouse B d'avant la prohibition - le favori de mon père, le maître distillateur Jimmy Russell. »

Fidèle à l'esprit et aux traditions qui caractérisent Wild Turkey depuis 80 ans, Unforgotten rend hommage à l'histoire de la production du rye et du bourbon. Sur le nez, le magnifique mariage du bourbon de 13 ans et du rye 8 et 9 ans présente des saveurs fruitées avec des notes de caramel et de chêne. Au palais, le profil de saveur se compose d'arômes de caramel, de fruits séchés et de chêne doux - que complètent les notes de fruits séchés, de miel, de poivre noir et d'épices des ryes de 8 et 9 ans en fin de bouche.

Offert au prix de détail suggéré de 200 $, le Master's Keep Unforgotten sera disponible pour une période limitée chez certains détaillants. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.wildturkey.com .

À propos de Wild Turkey

La distillerie de Wild Turkey Bourbon est située dans le Kentucky, sur une plateforme calcaire profonde sur la rivière Kentucky. La plateforme agit comme un filtre naturel et fournit à la distillerie de l'eau limpide, essentielle à la fabrication d'un produit de si grande qualité. Wild Turkey est fière de son équipe légendaire de distillation, soit le père et le fils Jimmy et Eddie Russell, qui, à eux deux, comptent plus de 100 ans d'expérience au sein de la distillerie Wild Turkey.

La célèbre marque Wild Turkey a vu le jour en 1940 lorsque Thomas McCarthey, directeur de la distillerie, a emmené des échantillons de son entrepôt pendant une expédition de chasse au dindon sauvage avec un groupe d'amis. L'année suivante, ses amis lui ont demandé « un peu de ce whisky » et la marque Wild Turkey est née.

Le whisky Wild Turkey est distillé et mis dans de nouveaux barils de chêne ayant un titre alcoométrique bien inférieur à celui de la plupart des bourbons. Cela donne une saveur beaucoup plus riche, car l'évaporation est moindre pendant le processus de production. La maturation en fûts de chêne américain neufs toastés de la plus haute qualité qui présente le plus haut taux de carbonisation disponible (Numéro 4 ou « alligator »), donne au whisky une saveur douce et une couleur ambrée profonde. Les barils sont remplis à la distillerie de Lawrenceburg, au Kentucky. Site Web : wildturkey.com.

À propos de Campari Group

Campari Group est un acteur majeur de l'industrie internationale des spiritueux, misant sur un portefeuille de plus de 50 marques de qualité supérieure et haut de gamme distribuées selon les priorités à l'échelle internationale, régionale et locale.

Les priorités mondiales, qui sont au cœur des préoccupations du groupe, comprennent Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey et Grand Marnier.

Fondé en 1860, le groupe est aujourd'hui le sixième plus grand joueur mondial du secteur des spiritueux de qualité supérieure. Campari Group, qui mise sur un réseau de distribution mondial et exerce des activités dans plus de 190 pays à travers la planète, se positionne comme chef de file en Europe et en Amérique.

La stratégie de croissance du groupe vise à combiner la croissance organique résultant de l'établissement d'une marque forte et la croissance externe grâce à l'acquisition de marques et d'entreprises choisies.

Campari Group, dont le siège social est situé à Milan, en Italie, possède 22 usines à travers le monde et exploite son propre réseau de distribution dans 23 pays. L'entreprise emploie environ 4 000 personnes.

Les actions de la société mère Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sont inscrites à la bourse italienne depuis 2001.

