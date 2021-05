Karine Courtemanche, chef de la direction de PHD Canada et de Touché!, nommée directrice indépendante;

David Colville, directeur de longue date, prendra sa retraite

HALIFAX, NS, le 19 mai 2021 /CNW/ - WildBrain Ltd. (« WildBrain » ou la « Société ») (TSX: WILD), un chef de file mondial du divertissement pour les enfants et la famille, annonce que son conseil d'administration a nommé Karine Courtemanche, chef de la direction de PHD Canada et de Touché!, au poste de directrice indépendante de la Société, à compter du 19 mai 2021. Mme Courtemanche occupe un siège au sein du conseil d'administration qui s'est libéré lorsque le directeur de longue date, David Colville, a annoncé en décembre 2020 son intention de prendre sa retraite une fois qu'un candidat convenable serait en mesure de le remplacer afin d'assurer une transition ordonnée.

« Nous sommes heureux d'accueillir Karine au conseil d'administration de WildBrain », a déclaré Don Wright, président du conseil. « En tant que dirigeante de deux des plus importantes agences de presse du Canada, Karine possède une feuille de route exceptionnelle de réussites en matière d'innovation et de planification stratégique dans le domaine de la publicité et des médias numériques. Nous avons hâte de profiter de son expertise, qui, selon nous, renforcera le conseil d'administration et la Société alors que nous accélérerons notre expansion dans de nouveaux secteurs d'activité. »

Wright a ajouté : « Le conseil souhaite également exprimer sa plus profonde gratitude à David Colville pour le précieux leadership et la supervision qu'il a apportés en tant que directeur depuis son arrivée au conseil en 2014. La défense inébranlable de David au nom des actionnaires a incarné la bonne gouvernance. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. »

Karine Courtemanche, chef de la direction, PHD Canada et Touché!

En janvier 2020, Karine Courtemanche a été nommée chef de la direction des agences de presse primées PHD Canada et Touché!, toutes deux détenues par Omnicom Media Group (OMG). À Touché!, Mme Courtemanche a précédemment occupé les postes de présidente, de 2009 à 2019, et de vice-présidente du service de stratégie, de 2003 à 2010. Durant son mandat, Touché! a été nommée quatre fois Agence de l'année par le magazine Strategy, et Mme Courtemanche a elle-même été nommée trois fois chef de la direction d'une agence de presse de l'année. En 2020, Touché! a été classée la cinquième agence de presse la plus récompensée au monde dans le classement WARC 100, une référence du secteur qui reconnaît l'excellence en matière de créativité, de médias et d'efficacité.

En plus de diriger ces agences de premier plan, Mme Courtemanche siège aux conseils d'administration du Bureau canadien du marketing et de l'évaluation de l'affichage (COMMB), dont elle a été présidente en 2017, et des Normes canadiennes de la publicité. Elle a déjà siégé au conseil d'administration de Fillactive/FitSpirit, un organisme sans but lucratif établi au Québec et qui s'engage à aider les filles à découvrir les avantages de l'activité physique. En outre, Mme Courtemanche a fait partie du jury du Festival international de la créativité des Lions de Cannes (2019), le plus grand événement mondial dans le secteur de la publicité et des communications créatives, et a présidé le jury des Media Innovation Awards (2014 et 2019). Mme Courtemanche donne également des conférences sur le leadership créatif aux étudiants en communications marketing à HEC Montréal.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs Nancy Chan-Palmateer, directrice, service des relations avec les investisseurs, WildBrain

[email protected]

+1 416 977-7358

Médias : Shaun Smith, directeur, service des communications corporatives et commerciales, WildBrain

[email protected]

+1 416 977-7230

À propos de WildBrain

À WildBrain, nous donnons libre cours à l'imagination des enfants et des familles du monde entier en leur proposant un contenu de qualité dans tous les médias. Avec environ 13 000 demi-heures de divertissement filmé dans notre bibliothèque - l'une des plus vastes au monde - nous sommes à l'origine de marques comme Peanuts, Teletubbies, Strawberry Shortcake, Caillou, Inspector Gadget, Johnny Test et Degrassi. Dans notre studio d'animation ultramoderne de 75 000 pieds carrés situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, nous produisons des séries populaires très appréciées comme The Snoopy Show, Snoopy in Space, Chip & Potato, Carmen Sandiego, Go, Dog. Go! et bien plus. Nos émissions sont appréciées partout au monde, dans plus de 150 pays, sur plus de 500 plateformes de diffusion en continu et de télédiffuseurs, et notre entreprise d'audio-vidéo sur demande (AVOD) - WildBrain Spark - offre l'un des plus grands réseaux de chaînes pour enfants sur YouTube, recueillant des milliards de vues par mois auprès de plus de 150 millions d'abonnés. Nous octroyons également des licences pour des produits de consommation et des divertissements géodépendants dans tous les principaux territoires pour nos propres propriétés ainsi que pour nos clients et partenaires de contenu. Notre groupe de télévision possède et exploite quatre chaînes de divertissement familial parmi les plus regardées au Canada. WildBrain a son siège social au Canada, avec des bureaux au monde entier et des négociations à la Bourse de Toronto (TSX: WILD). Visitez notre site Web à l'adresse wildbrain.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables à la Société, y compris, sans s'y limiter, des énoncés concernant les stratégies commerciales et les activités opérationnelles de WildBrain. Bien que l'entreprise soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur les informations dont dispose actuellement la Société. Les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, les facteurs de risque discutés dans les documents déposés de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières applicables, y compris les questions abordées sous la rubrique sur les facteurs de risque dans le formulaire de renseignements annuel le plus récent de la Société et dans son rapport de gestion annuel. Ces énoncés prospectifs sont faits à la date du présent document, et la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte des nouveaux événements ou circonstances, sauf si la Loi l'exige.

SOURCE WildBrain Ltd.

Liens connexes

https://www.wildbrain.com/